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Стадион:
Ницца
 
Позже
Аякс
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 21 час 34 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ницца - Аякс, который состоится 26.07.2017.
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:
Прогнозы на матч Ницца - Аякс
Ницца
60.9% (42)
Ничья:
21.7% (15)
Аякс
17.4% (12)

Вы не участвовали в прогнозе

Ницца:
39.1% (27)
Ничья:
15.9% (11)
Аякс:
11.6% (8)
Ницца:
8.7% (6)
Ницца:
4.3% (3)
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