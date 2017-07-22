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Стадион: Альянц Ривьера
Предыдущие игры
Ницца (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 20.07.2017 Боруссия М 1:2 Ницца ТМК
- 16.07.2017 Славия Прага 4:1 Ницца ТМК
- 13.07.2017 Гент 2:3 Ницца ТМК
- 07.07.2017 Серветт 1:3 Ницца ТМК
- 01.07.2017 Стад де Ньон 0:4 Ницца ТМК
- 20.05.2017 Лион 3:3 Ницца Л1
- 14.05.2017 Ницца 0:2 Анже Л1
- 07.05.2017 Марсель 2:1 Ницца Л1
- 30.04.2017 Ницца 3:1 ПСЖ Л1
- 23.04.2017 Тулуза 1:1 Ницца Л1
- 15.04.2017 Ницца 3:1 Нанси Л1
- 07.04.2017 Лилль 1:2 Ницца Л1
- 02.04.2017 Ницца 2:1 Бордо Л1
- 18.03.2017 Нант 1:1 Ницца Л1
- 10.03.2017 Ницца 2:2 Кан Л1
- 04.03.2017 Дижон 0:1 Ницца Л1
- 24.02.2017 Ницца 2:1 Монпелье Л1
- 18.02.2017 Лорьян 0:1 Ницца Л1
- 12.02.2017 Ренн 2:2 Ницца Л1
- 08.02.2017 Ницца 1:0 Сент-Этьен Л1
Аякс (последние 20 матчей: +12 =2 -6)
- 18.07.2017 Лион 2:0 Аякс ТМК
- 15.07.2017 Аякс 4:2 ПАОК ТМК
- 24.05.2017 Аякс 0:2 Манчестер Юнайтед ЛЕ
- 14.05.2017 Виллем II 1:3 Аякс Э
- 11.05.2017 Лион 3:1 Аякс ЛЕ
- 07.05.2017 Аякс 4:0 Гоу Эхед Иглс Э
- 03.05.2017 Аякс 4:1 Лион ЛЕ
- 23.04.2017 ПСВ 1:0 Аякс Э
- 20.04.2017 Шальке 04 3:2 Аякс ЛЕ
- 16.04.2017 Аякс 5:1 Херенвен Э
- 13.04.2017 Аякс 2:0 Шальке 04 ЛЕ
- 08.04.2017 НЕК Неймеген 1:5 Аякс Э
- 05.04.2017 Аякс 4:1 АЗ Алкмаар Э
- 02.04.2017 Аякс 2:1 Фейеноорд Э
- 19.03.2017 Эксельсиор 1:1 Аякс Э
- 16.03.2017 Аякс 2:0 Копенгаген ЛЕ
- 12.03.2017 Аякс 3:0 Твенте Э
- 09.03.2017 Копенгаген 2:1 Аякс ЛЕ
- 05.03.2017 Гронинген 1:1 Аякс Э
- 26.02.2017 Аякс 4:1 Хераклес Э
Будет доступно позже.
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До начала матча осталось 2 дня 21 час 34 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ницца - Аякс, который состоится 26.07.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ницца - Аякс, который состоится 26.07.2017.
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Прогнозы на матч Ницца - Аякс
Ницца
60.9% (42)
Ничья:
21.7% (15)
Аякс
17.4% (12)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Ницца:
39.1% (27)
1:1 Ничья:
15.9% (11)
1:2 Аякс:
11.6% (8)
2:0 Ницца:
8.7% (6)
3:1 Ницца:
4.3% (3)
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