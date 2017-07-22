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Стадион:
АЕК
 
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ЦСКА Москва
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 16 часов 41 минуту.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча АЕК - ЦСКА Москва, который состоится 25.07.2017.
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:
Прогнозы на матч АЕК - ЦСКА Москва
АЕК
20.7% (6)
Ничья:
27.6% (8)
ЦСКА Москва
51.7% (15)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
27.6% (8)
ЦСКА Москва:
20.7% (6)
ЦСКА Москва:
13.8% (4)
ЦСКА Москва:
10.3% (3)
АЕК:
6.9% (2)
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