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Стадион:
Астана
 
Позже
Легия
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 16 часов 49 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Астана - Легия, который состоится 26.07.2017.
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:
Прогнозы на матч Астана - Легия
Астана
34.3% (24)
Ничья:
37.1% (26)
Легия
28.6% (20)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
30% (21)
Легия:
14.3% (10)
Астана:
11.4% (8)
Астана:
11.4% (8)
Легия:
7.1% (5)
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