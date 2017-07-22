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Стадион: Партизан
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Партизан (последние 20 матчей: +17 =2 -1)
- 22.07.2017 Партизан 6:1 Мачва Шабац С
- 18.07.2017 Будучность 0:0 Партизан ЛЧ
- 11.07.2017 Партизан 2:0 Будучность ЛЧ
- 01.07.2017 ЦСКА Москва 3:0 Партизан ТМК
- 29.06.2017 Копенгаген 2:3 Партизан ТМК
- 27.05.2017 Партизан 1:0 Црвена Звезда К
- 21.05.2017 Партизан 5:0 Младост Лучани СГА
- 17.05.2017 Раднички Ниш 1:3 Партизан СГА
- 13.05.2017 Партизан 2:1 Вождовац СГА
- 10.05.2017 Партизан 1:0 Войводина К
- 05.05.2017 Явор Иваньица 1:2 Партизан СГА
- 30.04.2017 Партизан 3:1 Напредак СГА
- 26.04.2017 Войводина 0:0 Партизан К
- 22.04.2017 Партизан 1:0 Войводина СГА
- 18.04.2017 Црвена Звезда 1:3 Партизан СГА
- 13.04.2017 Нови Пазар 1:3 Партизан С
- 08.04.2017 Партизан 2:1 Радник Сурдулица С
- 05.04.2017 Вождовац 1:2 Партизан К
- 01.04.2017 Раднички Ниш 0:2 Партизан С
- 18.03.2017 Партизан 4:0 Вождовац С
Олимпиакос (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 15.07.2017 Локерен 0:0 Олимпиакос ТМК
- 08.07.2017 Мехелен 0:6 Олимпиакос ТМК
- 30.04.2017 Панаитоликос 0:2 Олимпиакос С
- 26.04.2017 АЕК 0:1 Олимпиакос К
- 23.04.2017 Олимпиакос 5:0 ПАС Янина С
- 13.04.2017 Олимпиакос 1:2 АЕК К
- 09.04.2017 Левадиакос 1:1 Олимпиакос С
- 05.04.2017 АОК Керкира 0:2 Олимпиакос С
- 01.04.2017 Олимпиакос 2:1 Платаниас С
- 19.03.2017 Панатинаикос 1:0 Олимпиакос С
- 16.03.2017 Бешикташ 4:1 Олимпиакос ЛЕ
- 12.03.2017 Олимпиакос 2:0 Атромитос С
- 09.03.2017 Олимпиакос 1:1 Бешикташ ЛЕ
- 05.03.2017 ПАОК 2:0 Олимпиакос С
- 02.03.2017 Атромитос 1:2 Олимпиакос К
- 26.02.2017 Олимпиакос 0:1 Паниониос С
- 23.02.2017 Османлыспор 0:3 Олимпиакос ЛЕ
- 19.02.2017 АЕК 1:0 Олимпиакос С
- 16.02.2017 Олимпиакос 0:0 Османлыспор ЛЕ
- 11.02.2017 Олимпиакос 2:0 Лариса С
Будет доступно позже.
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До начала матча осталось 2 дня 17 часов 56 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Партизан - Олимпиакос, который состоится 25.07.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Партизан - Олимпиакос, который состоится 25.07.2017.
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Прогнозы на матч Партизан - Олимпиакос
Партизан
21.4% (6)
Ничья:
35.7% (10)
Олимпиакос
42.9% (12)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
25% (7)
1:2 Олимпиакос:
21.4% (6)
0:2 Олимпиакос:
14.3% (4)
1:0 Партизан:
14.3% (4)
2:1 Партизан:
7.1% (2)
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