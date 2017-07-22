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Стадион:
Партизан
 
Позже
Олимпиакос
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 17 часов 56 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Партизан - Олимпиакос, который состоится 25.07.2017.
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:
Прогнозы на матч Партизан - Олимпиакос
Партизан
21.4% (6)
Ничья:
35.7% (10)
Олимпиакос
42.9% (12)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
25% (7)
Олимпиакос:
21.4% (6)
Олимпиакос:
14.3% (4)
Партизан:
14.3% (4)
Партизан:
7.1% (2)
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