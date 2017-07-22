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Стадион:
Динамо Киев
 
Позже
Янг Бойз
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 19 часов 19 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Динамо Киев - Янг Бойз, который состоится 26.07.2017.
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:
Прогнозы на матч Динамо Киев - Янг Бойз
Динамо Киев
87.1% (61)
Ничья:
10% (7)
Янг Бойз
2.9% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Динамо Киев:
40% (28)
Динамо Киев:
28.6% (20)
Динамо Киев:
8.6% (6)
Ничья:
7.1% (5)
Динамо Киев:
4.3% (3)
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