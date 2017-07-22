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Стадион:
Славия Прага
 
Позже
БАТЭ
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 16 часов 11 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Славия Прага - БАТЭ, который состоится 25.07.2017.
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:
Прогнозы на матч Славия Прага - БАТЭ
Славия Прага
45.2% (14)
Ничья:
35.5% (11)
БАТЭ
19.4% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
32.3% (10)
Славия Прага:
19.4% (6)
Славия Прага:
9.7% (3)
БАТЭ:
9.7% (3)
Славия Прага:
6.5% (2)
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