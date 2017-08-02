Стадион: Телья Паркен
4:1
Конец матча
1:0
2' ГолГрегуш Ян
1:1
19' ГолНиколов Бобан
2:1
26' Гол в свои воротаБарсегян Тигран
28' Желтая карточкаГрегуш Ян
62' Желтая карточкаДемири Бесир
71' Вторая желтая карточкаГрегуш Ян
3:1
75' ГолСантандер Федерико
76' Желтая карточкаСантандер Федерико
4:1
88' ПенальтиСотириу Пиерос
Новости после матча
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
94'
Блажевски Деян из команды Вардар Скопье делает подножку. Матич Урош заработал фол.
93'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген в офсайде
92'
Николов Бобан атакует сзади соперника. Сотириу Пиерос пострадал.
92'
Балотелли Жонатан из команды Вардар Скопье делает навес
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
91'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген делает подножку. Фелипе Жуан заработал фол.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Николов Бобан из команды Вардар Скопье делает подножку. Сотириу Пиерос заработал фол.
89'
Грнчаров Бобан из команды Вардар Скопье в офсайде
88'
Г О О О О О Л - Сотириу Пиерос из команды Копенгаген забивает пенальти
87'
ПЕНАЛЬТИ! – Гачевски Филип серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Вербич Беньямин заработал пенальти для своей команды
87'
Аманкваа Данни из команды Копенгаген сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
87'
87'
Демири Бесир из команды Вардар Скопье делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
87'
Люфтнер Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
86'
Бенгтссон Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
После дальнего удара, который нанес Блажевски Деян мяч отбит вратарем
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
85'
Сотириу Пиерос мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
84'
84'
84'
Игрок клуба "Вардар Скопье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Тактическая замена. Павлович Андрия уходит с поля и его заменяет Сотириу Пиерос
82'
Тактическая замена. Спировски Стефан уходит с поля и его заменяет Джигаури Джамбул
82'
Тактическая замена. Туту Юссеф уходит с поля и его заменяет Аманкваа Данни
82'
Брдаревски Владица из команды Вардар Скопье делает навес
81'
Ольсен Робин вышел из ворот и забрал мяч.
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
79'
79'
78'
Тактическая замена. Сантандер Федерико уходит с поля и его заменяет Матич Урош
78'
Балотелли Жонатан совершает грубый фол. Йоханссон Эрик был жертвой
77'
После дальнего удара, который нанес Блажевски Деян мяч отбит вратарем
76'
Тактическая замена. Амбарцумян Оганес уходит с поля и его заменяет Блажевски Деян
76'
После дальнего удара, который нанес Николов Бобан мяч отбит вратарем
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
76'
Сантандер Федерико получает желтую карточку за снятую майку
75'
Бенгтссон Пьер сделал результативную передачу.
75'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Сантандер Федерико отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
75'
74'
Томсен Николай из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
74'
74'
73'
Удар от ворот произведет Вардар Скопье
73'
Бенгтссон Пьер бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
73'
Квист Вильям из команды Копенгаген делает навес
71'
УДАЛЕНИЕ! Грегуш Ян за грубый фол получил вторую жёлтую метку, превратившуюся в красную.
71'
Грегуш Ян совершает грубый фол. Балотелли Жонатан был жертвой
71'
Сантандер Федерико исполняет штрафной удар, но его блокируют
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
70'
Грнчаров Бобан атакует сзади соперника. Павлович Андрия пострадал.
69'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает подножку. Фелипе Жуан заработал фол.
69'
Брдаревски Владица из команды Вардар Скопье делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
69'
Фелипе Жуан из команды Вардар Скопье сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
68'
Барсегян Тигран из команды Вардар Скопье сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
67'
Николов Бобан возвращается на поле, всё в порядке.
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
67'
Николов Бобан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
67'
Николов Бобан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген опасно играет. Чуть не пострадал Николов Бобан.
65'
65'
Барсегян Тигран из команды Вардар Скопье отвел угрозу отличным подкатом
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
63'
Сантандер Федерико наказан за толчок Грнчаров Бобан
62'
Демири Бесир сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
62'
Демири Бесир совершает грубый фол. Вербич Беньямин был жертвой
60'
Балотелли Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
60'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
59'
Грнчаров Бобан из команды Вардар Скопье делает подножку. Павлович Андрия заработал фол.
58'
Туту Юссеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Николов Бобан из команды Вардар Скопье делает навес
57'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает подножку. Спировски Стефан заработал фол.
56'
Игрок клуба "Вардар Скопье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Йоханссон Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Брдаревски Владица из команды Вардар Скопье делает навес
55'
Йоханссон Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Барсегян Тигран из команды Вардар Скопье делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
55'
Новак Евгений выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Квист Вильям из команды Копенгаген делает навес
54'
Павлович Андрия нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
53'
Балотелли Жонатан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
51'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает подножку. Спировски Стефан заработал фол.
51'
Ольсен Робин вышел из ворот и забрал мяч.
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
50'
Томсен Николай из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
49'
Удар от ворот произведет Вардар Скопье
48'
Туту Юссеф из команды Копенгаген наносит неточный удар с лета
48'
Сантандер Федерико нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Павлович Андрия из команды Копенгаген сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
48'
48'
Йоханссон Эрик из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
47'
47'
Барсегян Тигран попал в створ, но вратарь справился с ударом.
46'
Балотелли Жонатан из команды Вардар Скопье делает подножку. Туту Юссеф заработал фол.
46'
Тактическая замена. Кояшевич Дамир уходит с поля и его заменяет Брдаревски Владица
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
45'
Удар от ворот произведет Вардар Скопье
45'
Томсен Николай из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
45'
44'
44'
43'
Сантандер Федерико наказан за толчок Новак Евгений
42'
Йоханссон Эрик из команды Копенгаген остановил атаку, перехватив мяч.
42'
41'
Гачевски Филип вышел из ворот и забрал мяч.
41'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает навес
41'
Квист Вильям выбил мяч подальше от ворот.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
40'
Гачевски Филип вышел из ворот и забрал мяч.
40'
40'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген играет в стеночку с партнером по команде. Грегуш Ян это был.
40'
Фелипе Жуан из команды Вардар Скопье делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
39'
Удар от ворот произведет Вардар Скопье
39'
Балотелли Жонатан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
38'
Вербич Беньямин нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Амбарцумян Оганес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Бенгтссон Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Кояшевич Дамир из команды Вардар Скопье делает подножку. Вербич Беньямин заработал фол.
37'
36'
Удар от ворот произведет Вардар Скопье
36'
Вербич Беньямин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
36'
Люфтнер Михаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
34'
Квист Вильям из команды Копенгаген. Это Балотелли Жонатан заработал фол.
34'
Вербич Беньямин нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
34'
Фелипе Жуан из команды Вардар Скопье делает подножку. Квист Вильям заработал фол.
33'
Туту Юссеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
33'
Йоханссон Эрик наказан за толчок Балотелли Жонатан
32'
Сантандер Федерико нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Сантандер Федерико пробил головой, вратарь справился с ударом.
31'
31'
Амбарцумян Оганес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
29'
Игрок клуба "Вардар Скопье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Грегуш Ян сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
28'
Грегуш Ян совершает грубый фол. Балотелли Жонатан был жертвой
28'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
26'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Барсегян Тигран отправил мяч в свои ворота.
26'
Грегуш Ян из команды Копенгаген подал угловой слева.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
25'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
24'
Удар от ворот произведет Вардар Скопье
24'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген бьет головой мимо ворот
24'
24'
24'
23'
Кояшевич Дамир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Вербич Беньямин попал в створ, но вратарь справился с ударом.
21'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген делает подножку. Николов Бобан заработал фол.
21'
Николов Бобан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
21'
21'
Удар от ворот произведет Вардар Скопье
20'
Квист Вильям бьет из пределов штрафной и упускает момент!
20'
Новак Евгений выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
19'
Амбарцумян Оганес сделал результативную передачу.
19'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Николов Бобан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
19'
19'
Фелипе Жуан нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
18'
18'
18'
Павлович Андрия имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
17'
Туту Юссеф из команды Копенгаген сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
16'
16'
Кояшевич Дамир из команды Вардар Скопье делает отличный навес.
16'
Грегуш Ян из команды Копенгаген делает подножку. Фелипе Жуан заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
15'
14'
Игрок клуба "Вардар Скопье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
13'
Николов Бобан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
11'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
10'
Удар от ворот произведет Вардар Скопье
10'
Квист Вильям из команды Копенгаген делает неудачный навес.
9'
9'
Грегуш Ян из команды Копенгаген делает навес
9'
Николов Бобан совершает грубый фол. Грегуш Ян был жертвой
8'
Грегуш Ян из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Удар от ворот произведет Вардар Скопье
7'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген. Это Фелипе Жуан заработал фол.
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
5'
5'
Амбарцумян Оганес бьет из пределов штрафной и упускает момент!
4'
Павлович Андрия из команды Копенгаген в офсайде
4'
Игрок клуба "Вардар Скопье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Павлович Андрия из команды Копенгаген в офсайде
3'
Игрок команды Вардар Скопье бьет, но мяч проходит мимо ворот
3'
3'
Барсегян Тигран бьет из пределов штрафной и упускает момент!
2'
ГОООООЛ - Грегуш Ян из команды Копенгаген забивает из-за штрафной площади
2'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
1'
1'
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Копенгаген". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Копенгаген 4:1 Вардар
Копенгаген
92.6% (174)
Ничья:
5.9% (11)
Вардар
1.6% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Копенгаген:
39.9% (75)
2:1 Копенгаген:
21.8% (41)
1:0 Копенгаген:
21.8% (41)
3:1 Копенгаген:
4.3% (8)
1:1 Ничья:
4.3% (8)
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