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Стадион:
Олимпик Дн
 
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ПАОК
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 18 часов 22 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Олимпик Дн - ПАОК, который состоится 27.07.2017.
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:
Прогнозы на матч Олимпик Дн - ПАОК
Олимпик Дн
22.5% (18)
Ничья:
32.5% (26)
ПАОК
45% (36)

Вы не участвовали в прогнозе

ПАОК:
26.3% (21)
Ничья:
25% (20)
ПАОК:
12.5% (10)
Олимпик Дн:
12.5% (10)
Олимпик Дн:
8.8% (7)
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