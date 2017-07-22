  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Лига Европы
  5. 3-й квалификационный раунд
Стадион:
Университатя Крайова
 
Позже
Милан
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 19 часов 53 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Университатя Крайова - Милан, который состоится 27.07.2017.
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Университатя Крайова - Милан
Университатя Крайова
4.1% (3)
Ничья:
6.8% (5)
Милан
89.2% (66)

Вы не участвовали в прогнозе

Милан:
24.3% (18)
Милан:
23% (17)
Милан:
12.2% (9)
Милан:
10.8% (8)
Милан:
8.1% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация