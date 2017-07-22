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Стадион:
Краснодар
 
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Люнгбю
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 18 часов 53 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Краснодар - Люнгбю, который состоится 27.07.2017.
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:
Прогнозы на матч Краснодар - Люнгбю
Краснодар
90.1% (73)
Ничья:
1.2% (1)
Люнгбю
8.6% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Краснодар:
48.1% (39)
Краснодар:
11.1% (9)
Краснодар:
9.9% (8)
Краснодар:
8.6% (7)
Краснодар:
4.9% (4)
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