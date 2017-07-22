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Стадион:
Црвена Звезда
 
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Спарта Прага
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До начала матча осталось 2 дня 7 часов 41 минуту.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Црвена Звезда - Спарта Прага, который состоится 27.07.2017.
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Прогнозы на матч Црвена Звезда - Спарта Прага
Црвена Звезда
66.2% (51)
Ничья:
23.4% (18)
Спарта Прага
10.4% (8)

Вы не участвовали в прогнозе

Црвена Звезда:
36.4% (28)
Ничья:
20.8% (16)
Црвена Звезда:
16.9% (13)
Црвена Звезда:
7.8% (6)
Спарта Прага:
5.2% (4)
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