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Стадион: Райко Митич
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Црвена Звезда (последние 20 матчей: +14 =2 -4)
- 23.07.2017 Црвена Звезда 3:0 Раднички Ниш С
- 20.07.2017 Црвена Звезда 2:0 Иртыш Павлодар ЛЕ
- 13.07.2017 Иртыш Павлодар 1:1 Црвена Звезда ЛЕ
- 06.07.2017 Флориана 3:3 Црвена Звезда ЛЕ
- 29.06.2017 Црвена Звезда 3:0 Флориана ЛЕ
- 27.05.2017 Партизан 1:0 Црвена Звезда К
- 21.05.2017 Црвена Звезда 4:0 Раднички Ниш СГА
- 17.05.2017 Явор Иваньица 0:3 Црвена Звезда СГА
- 13.05.2017 Црвена Звезда 4:1 Младост Лучани СГА
- 09.05.2017 Црвена Звезда 1:2 Чукарички К
- 06.05.2017 Вождовац 3:2 Црвена Звезда СГА
- 30.04.2017 Црвена Звезда 2:0 Войводина СГА
- 26.04.2017 Чукарички 1:4 Црвена Звезда К
- 22.04.2017 Напредак 1:2 Црвена Звезда СГА
- 18.04.2017 Црвена Звезда 1:3 Партизан СГА
- 13.04.2017 Црвена Звезда 2:0 Борац Чачак С
- 09.04.2017 Рад Белград 0:4 Црвена Звезда С
- 05.04.2017 Црвена Звезда 4:2 Младост Лучани К
- 01.04.2017 Црвена Звезда 2:1 Спартак Суботица С
- 25.03.2017 Црвена Звезда 2:1 Спартак Москва ТМК
Спарта Прага (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 20.07.2017 Спарта Прага 1:1 Витесс ТМК
- 27.05.2017 Словацко 1:1 Спарта Прага ПД
- 20.05.2017 Спарта Прага 3:2 Градец Кралове ПД
- 12.05.2017 Карвина 1:1 Спарта Прага ПД
- 07.05.2017 Спарта Прага 1:0 Слован Либерец ПД
- 28.04.2017 Пршибрам 1:2 Спарта Прага ПД
- 23.04.2017 Спарта Прага 2:0 Виктория Пльзень ПД
- 15.04.2017 Височина 1:0 Спарта Прага ПД
- 09.04.2017 Спарта Прага 3:2 Збройовка ПД
- 02.04.2017 Славия Прага 1:1 Спарта Прага ПД
- 17.03.2017 Спарта Прага 0:0 Злин ПД
- 12.03.2017 Млада Болеслав 1:0 Спарта Прага ПД
- 04.03.2017 Спарта Прага 1:0 Дукла Прага ПД
- 26.02.2017 Яблонец 3:1 Спарта Прага ПД
- 23.02.2017 Спарта Прага 1:1 Ростов ЛЕ
- 19.02.2017 Спарта Прага 1:0 Богемианс-1905 ПД
- 16.02.2017 Ростов 4:0 Спарта Прага ЛЕ
- 03.02.2017 Спарта Прага 2:0 Зенит ТМК
- 28.01.2017 Штурм 0:5 Спарта Прага ТМК
- 12.01.2017 Спарта Прага 0:0 Фрайбург ТМК
Будет доступно позже.
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До начала матча осталось 2 дня 7 часов 41 минуту.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Црвена Звезда - Спарта Прага, который состоится 27.07.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Црвена Звезда - Спарта Прага, который состоится 27.07.2017.
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Прогнозы на матч Црвена Звезда - Спарта Прага
Црвена Звезда
66.2% (51)
Ничья:
23.4% (18)
Спарта Прага
10.4% (8)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Црвена Звезда:
36.4% (28)
1:1 Ничья:
20.8% (16)
1:0 Црвена Звезда:
16.9% (13)
2:0 Црвена Звезда:
7.8% (6)
0:2 Спарта Прага:
5.2% (4)
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