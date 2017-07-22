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Стадион:
Панатинаикос
 
Позже
Габала
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 20 часов 22 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Панатинаикос - Габала, который состоится 27.07.2017.
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:
Прогнозы на матч Панатинаикос - Габала
Панатинаикос
81.1% (60)
Ничья:
12.2% (9)
Габала
6.8% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Панатинаикос:
28.4% (21)
Панатинаикос:
23% (17)
Панатинаикос:
17.6% (13)
Ничья:
8.1% (6)
Габала:
5.4% (4)
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