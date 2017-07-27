Стадион: Брондбю Зрители: 12535
5' Желтая карточкаАраюури Паулус
34' Желтая карточкаФутач Марко
59' Желтая карточкаЭрцег Анте
80' Желтая карточкаФискер Каспер
90' Вторая желтая карточкаАраюури Паулус
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
95'
Халими Бесар из команды Брондбю делает навес
95'
Удар от ворот произведет Брондбю
95'
Нижич Зоран из команды Хайдук бьет головой мимо ворот
95'
Барри Хамза из команды Хайдук подал угловой слева.
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
95'
Рёкер Бенедикт выбил мяч на угловой.
94'
Барри Хамза выбил мяч подальше от ворот.
94'
Тактическая замена. Пукки Теэму уходит с поля и его заменяет Херманнссон Хьертюр
93'
Араюури Паулус из команды Брондбю опасно играет. Чуть не пострадал Футач Марко.
93'
Араюури Паулус получает вторую желтую карточку. Удаление.
92'
92'
92'
92'
92'
91'
Халими Бесар из команды Брондбю делает навес
91'
90'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
89'
Сегодняшная посещаемость составляет 12535 болельщиков
89'
Ларссон Юхан из команды Брондбю. Это Пешич Иван III заработал фол.
88'
Футач Марко из команды Хайдук в офсайде
88'
Барри Хамза из команды Хайдук делает пас партнеру.
88'
88'
87'
Мемола Хюсен из команды Хайдук делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
Гентсоглу Савас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Араюури Паулус из команды Брондбю. Это Футач Марко заработал фол.
86'
Тактическая замена. Влашич Никола уходит с поля и его заменяет Пешич Иван III
86'
Халими Бесар наказан за толчок Влашич Никола
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
85'
Вильчек Камиль из команды Брондбю сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
85'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает навес
85'
85'
Фискер Каспер из команды Брондбю подал угловой справа.
85'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
84'
Фискер Каспер из команды Брондбю разыграл угловой с правого угла.
84'
Мемола Хюсен выбил мяч на угловой.
84'
Ларссон Юхан из команды Брондбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
84'
Футач Марко наказан за толчок Фискер Каспер
84'
84'
Пукки Теэму бьет из пределов штрафной и упускает момент!
83'
83'
83'
Халими Бесар имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
83'
Мукхтар Хани на финте ушёл от оппонента.
82'
Сегодняшная посещаемость составляет 12535 болельщиков
80'
Фискер Каспер получает желтую карточку.
80'
Фискер Каспер из команды Брондбю делает подножку. Влашич Никола заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
80'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
79'
Пукки Теэму наказан за толчок Нижич Зоран
78'
78'
78'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает неудачный навес.
77'
77'
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
75'
Тактическая замена. Кристенсен Лассе уходит с поля и его заменяет Халими Бесар
74'
Тактическая замена. Эрцег Анте уходит с поля и его заменяет Охандза-Зоа Франк
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
74'
Эрцег Анте возвращается на поле, всё в порядке.
73'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
73'
Эрцег Анте получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
Эрцег Анте наказан за толчок Ларссон Юхан
71'
Реннов Фредерик вышел из ворот и забрал мяч.
71'
Мукхтар Хани навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
71'
Радошевич Йосип из команды Хайдук делает подножку. Кроне Свенн заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
70'
Тудор Фран получил травму и заменен. Юранович Йосип выходит на поле.
70'
Фискер Каспер нарушает правила. Мемола Хюсен пострадал
69'
69'
Барри Хамза из команды Хайдук делает навес
69'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Футач Марко из команды Хайдук устремляется вперед с мячом.
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
68'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает навес
68'
Игроки ФК "Брондбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
67'
Футач Марко наказан за толчок Рёкер Бенедикт
67'
Радошевич Йосип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
67'
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
66'
Тудор Фран на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Вильчек Камиль наказан за толчок Тудор Фран
65'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
65'
Удар от ворот произведет Брондбю
65'
Радошевич Йосип отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
64'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Радошевич Йосип из команды Хайдук делает навес
64'
64'
Радошевич Йосип из команды Хайдук подал угловой справа.
64'
Рёкер Бенедикт выбил мяч на угловой.
63'
Влашич Никола из команды Хайдук делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
После дальнего удара, который нанес Радошевич Йосип мяч отбит вратарем
62'
62'
Мемола Хюсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Тактическая замена. Менса Кевин уходит с поля и его заменяет Вильчек Камиль
62'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает подножку. Барри Хамза заработал фол.
61'
Тудор Фран из команды Хайдук остановил атаку, перехватив мяч.
61'
60'
Эрцег Анте из команды Хайдук в офсайде
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
59'
Пукки Теэму из команды Брондбю в офсайде
59'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает передачу за спину защитников.
59'
Эрцег Анте получает желтую карточку.
59'
Эрцег Анте из команды Хайдук делает подножку. Нергор Кристиан заработал фол.
58'
58'
58'
Влашич Никола из команды Хайдук устремляется вперед с мячом.
58'
Игроки ФК "Хайдук" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
57'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Менса Кевин из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
55'
Удар от ворот произведет Брондбю
55'
Мемола Хюсен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
55'
Футач Марко из команды Хайдук делает пас партнеру.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
55'
55'
Пукки Теэму бьет и мяч от рикошета проходит мимо
54'
Стипица Данте сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
54'
Фискер Каспер из команды Брондбю подал угловой справа.
54'
Мукхтар Хани бьет и мяч от рикошета проходит мимо
53'
53'
53'
52'
51'
Фискер Каспер из команды Брондбю делает навес
51'
Удар от ворот произведет Брондбю
50'
Менса Кевин из команды Брондбю. Это Гентсоглу Савас заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
49'
48'
48'
Мукхтар Хани имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
48'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает пас партнеру.
47'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
44'
Мукхтар Хани из команды Брондбю в офсайде
44'
Удар от ворот произведет Брондбю
43'
42'
Влашич Никола нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
41'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Кристенсен Лассе на финте ушёл от оппонента.
40'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
40'
Стипица Данте выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Фискер Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Лопес Борха наказан за толчок Пукки Теэму
39'
Гентсоглу Савас из команды Хайдук делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
38'
38'
38'
Футач Марко из команды Хайдук делает навес
37'
37'
Менса Кевин имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
37'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Мукхтар Хани из команды Брондбю устремляется вперед с мячом.
36'
Гентсоглу Савас ошибается в защите.
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
34'
34'
Мукхтар Хани навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
Футач Марко получает желтую карточку.
34'
Футач Марко совершает грубый фол. Нергор Кристиан был жертвой
33'
Футач Марко из команды Хайдук делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Эрцег Анте из команды Хайдук делает навес
32'
Менса Кевин из команды Брондбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
32'
Игроки ФК "Брондбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
31'
Мемола Хюсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Реннов Фредерик выбил мяч подальше от ворот.
30'
Футач Марко попал в створ, но вратарь справился с ударом.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
30'
Мукхтар Хани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Гентсоглу Савас из команды Хайдук делает навес
30'
30'
Гентсоглу Савас из команды Хайдук попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
29'
Футач Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
29'
Влашич Никола из команды Хайдук устремляется вперед с мячом.
29'
29'
Кроне Свенн из команды Брондбю делает неудачный навес.
28'
Удар от ворот произведет Брондбю
28'
Влашич Никола из команды Хайдук делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
28'
27'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает навес
27'
Араюури Паулус из команды Брондбю остановил атаку, перехватив мяч.
26'
Эрцег Анте из команды Хайдук устремляется вперед с мячом.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
25'
25'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает навес
25'
25'
Фискер Каспер из команды Брондбю подал угловой слева.
25'
Пукки Теэму бьет и мяч от рикошета проходит мимо
24'
Гентсоглу Савас из команды Хайдук делает подножку. Кроне Свенн заработал фол.
24'
24'
23'
Футач Марко из команды Хайдук в офсайде
22'
Гентсоглу Савас из команды Хайдук делает подножку. Кристенсен Лассе заработал фол.
21'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
21'
После штрафного удара,который нанес Мукхтар Хани мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
20'
Радошевич Йосип из команды Хайдук делает подножку. Мукхтар Хани заработал фол.
19'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает подножку. Влашич Никола заработал фол.
18'
Гентсоглу Савас из команды Хайдук в офсайде
17'
17'
Араюури Паулус из команды Брондбю. Это Футач Марко заработал фол.
17'
Фискер Каспер наказан за толчок Барри Хамза
16'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю. Это Тудор Фран заработал фол.
15'
Футач Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Фискер Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Мемола Хюсен из команды Хайдук делает подножку. Пукки Теэму заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
15'
Мукхтар Хани из команды Брондбю подал угловой слева.
14'
Тудор Фран выбил мяч на угловой.
14'
Лопес Борха сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
14'
Кроне Свенн из команды Брондбю делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
13'
12'
Влашич Никола из команды Хайдук делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
12'
Мемола Хюсен из команды Хайдук попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
12'
Футач Марко из команды Хайдук сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
11'
Барри Хамза из команды Хайдук подал угловой слева.
11'
Гентсоглу Савас бьет и мяч от рикошета проходит мимо
11'
Эрцег Анте из команды Хайдук делает пас партнеру.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
10'
Менса Кевин из команды Брондбю в офсайде
10'
Реннов Фредерик вышел из ворот и забрал мяч.
10'
Гентсоглу Савас из команды Хайдук делает навес
9'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает подножку. Тудор Фран заработал фол.
8'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Менса Кевин из команды Брондбю сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
7'
Фискер Каспер из команды Брондбю делает навес
7'
Менса Кевин из команды Брондбю сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
6'
Рёкер Бенедикт из команды Брондбю делает подножку. Влашич Никола заработал фол.
6'
6'
Менса Кевин из команды Брондбю устремляется вперед с мячом.
6'
Игроки ФК "Брондбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
5'
Араюури Паулус получает желтую карточку.
5'
Араюури Паулус из команды Брондбю. Это Барри Хамза заработал фол.
4'
Влашич Никола из команды Хайдук делает подножку. Нергор Кристиан заработал фол.
4'
4'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает навес
4'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
3'
Кроне Свенн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Мемола Хюсен из команды Хайдук делает навес
3'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
2'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
2'
2'
1'
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Брондбю". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Брондбю 0:0 Хайдук
Брондбю
73.8% (135)
Ничья:
21.9% (40)
Хайдук
4.4% (8)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Брондбю:
37.7% (69)
1:0 Брондбю:
21.9% (40)
1:1 Ничья:
17.5% (32)
2:0 Брондбю:
8.7% (16)
1:2 Хайдук:
2.2% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация