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Стадион:
Эвертон
 
Позже
Ружомберок
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 20 часов 57 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Эвертон - Ружомберок, который состоится 27.07.2017.
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:
Прогнозы на матч Эвертон - Ружомберок
Эвертон
93% (66)
Ничья:
1.4% (1)
Ружомберок
5.6% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Эвертон:
32.4% (23)
Эвертон:
23.9% (17)
Эвертон:
9.9% (7)
Эвертон:
8.5% (6)
Эвертон:
8.5% (6)
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