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Стадион: Гудисон Парк
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Эвертон (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 22.07.2017 Генк 1:1 Эвертон ТМК
- 19.07.2017 Твенте 0:3 Эвертон ТМК
- 13.07.2017 Гор Махия 1:2 Эвертон ТМК
- 21.05.2017 Арсенал 3:1 Эвертон ПЛ
- 12.05.2017 Эвертон 1:0 Уотфорд ПЛ
- 06.05.2017 Суонси 1:0 Эвертон ПЛ
- 30.04.2017 Эвертон 0:3 Челси ПЛ
- 22.04.2017 Вест Хэм 0:0 Эвертон ПЛ
- 15.04.2017 Эвертон 3:1 Бёрнли ПЛ
- 09.04.2017 Эвертон 4:2 Лестер ПЛ
- 04.04.2017 Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон ПЛ
- 01.04.2017 Ливерпуль 3:1 Эвертон ПЛ
- 18.03.2017 Эвертон 4:0 Халл Сити ПЛ
- 11.03.2017 Эвертон 3:0 Вест Бромвич ПЛ
- 05.03.2017 Тоттенхэм 3:2 Эвертон ПЛ
- 25.02.2017 Эвертон 2:0 Сандерленд ПЛ
- 11.02.2017 Мидлсбро 0:0 Эвертон ПЛ
- 04.02.2017 Эвертон 6:3 Борнмут ПЛ
- 01.02.2017 Сток Сити 1:1 Эвертон ПЛ
- 21.01.2017 Кристал Пэлас 0:1 Эвертон ПЛ
Ружомберок (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 23.07.2017 Злате Моравце 2:1 Ружомберок С
- 20.07.2017 Бранн 0:2 Ружомберок ЛЕ
- 13.07.2017 Ружомберок 0:1 Бранн ЛЕ
- 06.07.2017 Ружомберок 2:0 Войводина ЛЕ
- 29.06.2017 Войводина 2:1 Ружомберок ЛЕ
- 27.05.2017 Ружомберок 2:0 ДАК С
- 19.05.2017 Подбрезова 0:1 Ружомберок С
- 13.05.2017 Ружомберок 2:1 Злате Моравце С
- 06.05.2017 Сеница 1:2 Ружомберок С
- 26.04.2017 Ружомберок 3:1 Земплин С
- 22.04.2017 Тренчин 2:1 Ружомберок С
- 16.04.2017 Ружомберок 2:1 Слован Братислава С
- 02.04.2017 Ружомберок 1:0 Спартак Трнава С
- 18.03.2017 Жилина 3:1 Ружомберок С
- 11.03.2017 Ружомберок 5:0 Татран Прешов С
- 04.03.2017 ДАК 1:1 Ружомберок С
- 01.03.2017 Земплин 1:3 Ружомберок С
- 26.02.2017 Ружомберок 0:0 Подбрезова С
- 19.02.2017 Злате Моравце 1:1 Ружомберок С
- 10.12.2016 Ружомберок 2:1 Сеница С
Будет доступно позже.
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До начала матча осталось 2 дня 20 часов 57 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Эвертон - Ружомберок, который состоится 27.07.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Эвертон - Ружомберок, который состоится 27.07.2017.
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Прогнозы на матч Эвертон - Ружомберок
Эвертон
93% (66)
Ничья:
1.4% (1)
Ружомберок
5.6% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Эвертон:
32.4% (23)
3:0 Эвертон:
23.9% (17)
1:0 Эвертон:
9.9% (7)
2:1 Эвертон:
8.5% (6)
4:0 Эвертон:
8.5% (6)
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