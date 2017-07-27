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  5. 3-й квалификационный раунд
Стадион:
Штурм
1:2
Перерыв
Фенербахче
0'
5' Желтая карточка
Ликояннис Хараламбос
1:0
10' Гол
Хирлэндер Штефан
13' Желтая карточка
Туфан Озан
1:1
29' Гол в свои ворота
Марешиц Дарио
1:2
35' Гол
Нойштедтер Роман
41' Желтая карточка
Ловрич Санди
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Калдырым Хассан Али выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Хирлэндер Штефан из команды Штурм подал угловой слева.
47'
Нойштедтер Роман выбил мяч на угловой.
46'
Алар Дени из команды Штурм делает навес
46'
Игрок клуба "Штурм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
45'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
Озбайракли Шенер на финте ушёл от оппонента.
43'
Удар от ворот произведет Фенербахче
42'
Зибенхандль Йорг вышел из ворот и забрал мяч.
42'
Потук Алпер из команды Фенербахче делает навес
42'
Поцманн Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче подал угловой справа.
42'
Дирар Набиль из команды Фенербахче попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Желтая карточка
41'
Ловрич Санди получает желтую карточку.
Фол, нарушение
41'
Ловрич Санди совершает грубый фол. Соуза Жосеф был жертвой
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
40'
Игрок клуба "Штурм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Цуль Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Вальбуэна Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
40'
Хузпек Филипп из команды Штурм. Это Вальбуэна Матьё заработал фол.
38'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
37'
Удар от ворот произведет Фенербахче
37'
Алар Дени из команды Штурм наносит очень неточный удар.
37'
Цуль Петер из команды Штурм подал угловой справа.
37'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Поцманн Марвин из команды Штурм делает навес
Фол, нарушение
36'
Дирар Набиль наказан за толчок Рёчер Торстен
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
35'
Вальбуэна Матьё сделал результативную передачу.
Описание гола
35'
ГО-О-О-О-ОЛ! Нойштедтер Роман из клуба "Фенербахче" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
34'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче подал угловой слева.
34'
Туфан Озан из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
34'
Цуль Петер наказан за толчок Калдырым Хассан Али
32'
Удар от ворот произведет Штурм
32'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Ликояннис Хараламбос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Потук Алпер из команды Фенербахче играет в стеночку с партнером по команде. Дирар Набиль это был.
32'
Потук Алпер на финте ушёл от оппонента.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Фол, нарушение
30'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче делает подножку. Кох Фабиан заработал фол.
Описание гола
29'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Марешиц Дарио отправил мяч в свои ворота.
29'
Потук Алпер из команды Фенербахче делает навес прямо в штрафную.
29'
Потук Алпер из команды Фенербахче устремляется вперед с мячом.
27'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Поцманн Марвин и мяч снова в игре
Фол, нарушение
26'
Дирар Набиль из команды Фенербахче. Это Поцманн Марвин заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
25'
Цуль Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче подал угловой справа.
24'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Демирель Волкан вышел из ворот и забрал мяч.
22'
Кох Фабиан из команды Штурм делает навес
21'
Алар Дени нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Игроки ФК "Штурм" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
21'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
19'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Ликояннис Хараламбос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче делает навес
Фол, нарушение
18'
Цуль Петер из команды Штурм делает подножку. Дирар Набиль заработал фол.
17'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Цулехнер Филипп получил травму и заменен. Хузпек Филипп выходит на поле.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
14'
Поцманн Марвин отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
13'
Цулехнер Филипп получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
13'
Цулехнер Филипп на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Желтая карточка
13'
Туфан Озан получает желтую карточку.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
12'
Туфан Озан из команды Фенербахче опасно играет. Чуть не пострадал Цулехнер Филипп.
10'
Рёчер Торстен сделал результативную передачу.
Описание гола
10'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Хирлэндер Штефан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
10'
Хирлэндер Штефан из команды Штурм сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
9'
Марешиц Дарио сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
9'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче делает навес
8'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче делает навес
7'
Зибенхандль Йорг вышел из ворот и забрал мяч.
7'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче делает навес
6'
Удар от ворот произведет Штурм
6'
Ahmethan Koese из команды Фенербахче бьет головой мимо ворот
Угловой
5'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче подал угловой слева.
5'
Ликояннис Хараламбос выбил мяч на угловой.
5'
Вальбуэна Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Желтая карточка
5'
Ликояннис Хараламбос тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
Фол, нарушение
5'
Ликояннис Хараламбос из команды Штурм. Это Вальбуэна Матьё заработал фол.
3'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Игрок клуба "Штурм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Рёчер Торстен из команды Штурм попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Игрок клуба "Штурм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
1'
Дирар Набиль наказан за толчок Рёчер Торстен
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фенербахче". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Штурм 1:2 Фенербахче
Штурм
9.2% (17)
Ничья:
34.2% (63)
Фенербахче
56.5% (104)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
31% (57)
Фенербахче:
30.4% (56)
Фенербахче:
14.1% (26)
Штурм:
6.5% (12)
Фенербахче:
6% (11)
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