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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Merkur-Arena
1:2
Перерыв
5' Желтая карточкаЛикояннис Хараламбос
1:0
10' ГолХирлэндер Штефан
13' Желтая карточкаТуфан Озан
1:1
29' Гол в свои воротаМарешиц Дарио
1:2
35' ГолНойштедтер Роман
41' Желтая карточкаЛоврич Санди
|
10'
1:0
13'
29'
1:1
35'
1:2
41'
Состав команд
26
Кох
Фабиан
17
Цуль
Петер
17
Дирар
Набиль
89
Соуза
Жосеф
Штурм 4-2-3-1
- Основной состав
- 27 Зибенхандль Йорг Вратарь
- 26 Кох Фабиан Защитник
- 35 Марешиц Дарио Защитник
- 14 Ликояннис Хараламбос Защитник
- 19 Поцманн Марвин Защитник
- 17 Цуль Петер Полузащитник
- 8 Ловрич Санди Полузащитник
- 25 Хирлэндер Штефан Полузащитник
- 9 Алар Дени Полузащитник
- 29 Рёчер Торстен Полузащитник
- 11 Цулехнер Филипп Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Гратцей Кристиан Вратарь
- 6 Джегго Джеймс Полузащитник
- 18 Хузпек Филипп Полузащитник
- 22 Patrick Puchegger
- 38 Michael John Lema
- 28 Шуберт Фабиан
- 39 Шмид Романо
- Главный тренер: Фода Франко
- Травмы и дисквалификации
- Шойссенгейер Кристиан Травмирован
- Шпендльхофер Лукас Травмирован
Фенербахче 4-4-2
- Основной состав
- 1 Демирель Волкан Вратарь
- 19 Озбайракли Шенер Защитник
- 33 Нойштедтер Роман Защитник
- 37 Шкртел Мартин Защитник
- 3 Калдырым Хассан Али Защитник
- 17 Дирар Набиль Полузащитник
- 89 Соуза Жосеф Полузащитник
- 8 Туфан Озан Полузащитник
- 28 Вальбуэна Матьё Полузащитник
- 7 Потук Алпер Нападающий
- 39 Ahmethan Koese Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Камени Карлос Вратарь
- 6 Кейбаши Исмаил Защитник
- 2 Исла Маурисио Защитник
- 5 Топал Мехмет Полузащитник
- 11 Экичи Мехмет Полузащитник
- 99 Стох Мирослав Полузащитник
- 92 Шахешух Атиф Нападающий
- Главный тренер: Коджаман Айкют
- Травмы и дисквалификации
- Ван Перси Робин Травмирован
- Фернандао Травмирован
- Зейбек Уйгар Травмирован
Предыдущие игры
Штурм (последние 20 матчей: +11 =1 -8)
- 23.07.2017 Штурм 3:2 Санкт-Пёльтен Б
- 20.07.2017 Младост Подгорица 0:3 Штурм ЛЕ
- 16.07.2017 Хард 0:3 Штурм К
- 13.07.2017 Штурм 0:1 Младост Подгорица ЛЕ
- 06.07.2017 Штурм 1:2 Млада Болеслав ТМК
- 02.07.2017 Штурм 1:1 Копенгаген ТМК
- 24.06.2017 Штурм 2:1 ЦСКА Москва ТМК
- 21.06.2017 Вашаш 4:3 Штурм ТМК
- 17.06.2017 Хольцхакер 1:15 Штурм ТМК
- 14.06.2017 Брюк-Мур 2:3 Штурм ТМК
- 28.05.2017 Вольфсбергер 1:0 Штурм Б
- 25.05.2017 Штурм 2:1 Адмира Б
- 21.05.2017 Рапид Вена 1:0 Штурм Б
- 14.05.2017 Альтах 1:2 Штурм Б
- 06.05.2017 Штурм 3:2 Санкт-Пёльтен Б
- 29.04.2017 Аустрия Вена 4:1 Штурм Б
- 22.04.2017 Штурм 0:2 Маттерсбург Б
- 15.04.2017 Штурм 1:0 Рид Б
- 09.04.2017 Ред Булл Зальцбург 1:0 Штурм Б
- 01.04.2017 Штурм 4:0 Вольфсбергер Б
Фенербахче (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 19.07.2017 Монако 1:1 Фенербахче ТМК
- 17.07.2017 Атлетик Б 0:0 Фенербахче ТМК
- 15.07.2017 Марсель 1:0 Фенербахче ТМК
- 12.07.2017 Спортинг Л 2:1 Фенербахче ТМК
- 08.07.2017 Фенербахче 2:3 Ювентус Бухарест ТМК
- 03.06.2017 Аданаспор 1:3 Фенербахче С
- 27.05.2017 Фенербахче 1:1 Трабзонспор С
- 22.05.2017 Генчлербирлиги 1:2 Фенербахче С
- 17.05.2017 Фенербахче 2:2 Истанбул Башакшехир К
- 13.05.2017 Фенербахче 0:1 Антальяспор С
- 07.05.2017 Бешикташ 1:1 Фенербахче С
- 30.04.2017 Фенербахче 2:1 Ризеспор С
- 26.04.2017 Истанбул Башакшехир 2:2 Фенербахче К
- 23.04.2017 Галатасарай 0:1 Фенербахче С
- 09.04.2017 Фенербахче 3:1 Акхисар Беледиеспор С
- 05.04.2017 Фенербахче 3:0 Кайсериспор К
- 01.04.2017 Карабюкспор 0:1 Фенербахче С
- 17.03.2017 Фенербахче 2:3 Коньяспор С
- 10.03.2017 Аланьяспор 2:3 Фенербахче С
- 05.03.2017 Фенербахче 1:0 Османлыспор С
Будет доступно позже.
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Калдырым Хассан Али выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Хирлэндер Штефан из команды Штурм подал угловой слева.
47'
Нойштедтер Роман выбил мяч на угловой.
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
45'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
Озбайракли Шенер на финте ушёл от оппонента.
43'
Удар от ворот произведет Фенербахче
42'
Зибенхандль Йорг вышел из ворот и забрал мяч.
42'
Потук Алпер из команды Фенербахче делает навес
42'
Поцманн Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче подал угловой справа.
42'
Дирар Набиль из команды Фенербахче попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
41'
Ловрич Санди получает желтую карточку.
41'
Ловрич Санди совершает грубый фол. Соуза Жосеф был жертвой
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
40'
40'
Цуль Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Вальбуэна Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Хузпек Филипп из команды Штурм. Это Вальбуэна Матьё заработал фол.
38'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
37'
Удар от ворот произведет Фенербахче
37'
Цуль Петер из команды Штурм подал угловой справа.
37'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Поцманн Марвин из команды Штурм делает навес
36'
Дирар Набиль наказан за толчок Рёчер Торстен
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
35'
Вальбуэна Матьё сделал результативную передачу.
35'
ГО-О-О-О-ОЛ! Нойштедтер Роман из клуба "Фенербахче" отправил мяч головой в ворота.
34'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче подал угловой слева.
34'
Туфан Озан из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
34'
Цуль Петер наказан за толчок Калдырым Хассан Али
32'
Удар от ворот произведет Штурм
32'
32'
Ликояннис Хараламбос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Потук Алпер из команды Фенербахче играет в стеночку с партнером по команде. Дирар Набиль это был.
32'
Потук Алпер на финте ушёл от оппонента.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
30'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче делает подножку. Кох Фабиан заработал фол.
29'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Марешиц Дарио отправил мяч в свои ворота.
29'
Потук Алпер из команды Фенербахче делает навес прямо в штрафную.
29'
Потук Алпер из команды Фенербахче устремляется вперед с мячом.
27'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Поцманн Марвин и мяч снова в игре
26'
Дирар Набиль из команды Фенербахче. Это Поцманн Марвин заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
25'
Цуль Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче подал угловой справа.
24'
22'
Демирель Волкан вышел из ворот и забрал мяч.
22'
Кох Фабиан из команды Штурм делает навес
21'
Алар Дени нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Игроки ФК "Штурм" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
21'
20'
Марешиц Дарио наказан за толчок Калдырым Хассан Али
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
19'
18'
Ликояннис Хараламбос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче делает навес
18'
Цуль Петер из команды Штурм делает подножку. Дирар Набиль заработал фол.
17'
16'
Цулехнер Филипп получил травму и заменен. Хузпек Филипп выходит на поле.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
14'
Поцманн Марвин отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
13'
Цулехнер Филипп получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
13'
Цулехнер Филипп на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
13'
Туфан Озан получает желтую карточку.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
Туфан Озан из команды Фенербахче опасно играет. Чуть не пострадал Цулехнер Филипп.
10'
Рёчер Торстен сделал результативную передачу.
10'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Хирлэндер Штефан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
10'
Хирлэндер Штефан из команды Штурм сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
9'
Марешиц Дарио сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
9'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче делает навес
8'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче делает навес
7'
Зибенхандль Йорг вышел из ворот и забрал мяч.
7'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче делает навес
6'
Удар от ворот произведет Штурм
6'
Ahmethan Koese из команды Фенербахче бьет головой мимо ворот
5'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче подал угловой слева.
5'
Ликояннис Хараламбос выбил мяч на угловой.
5'
Вальбуэна Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
5'
Ликояннис Хараламбос тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
5'
Ликояннис Хараламбос из команды Штурм. Это Вальбуэна Матьё заработал фол.
3'
2'
2'
Рёчер Торстен из команды Штурм попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
1'
Дирар Набиль наказан за толчок Рёчер Торстен
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фенербахче". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Штурм 1:2 Фенербахче
Штурм
9.2% (17)
Ничья:
34.2% (63)
Фенербахче
56.5% (104)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
31% (57)
1:2 Фенербахче:
30.4% (56)
0:1 Фенербахче:
14.1% (26)
2:1 Штурм:
6.5% (12)
0:2 Фенербахче:
6% (11)
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