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Стадион:
ЦСКА Москва
 
Позже
АЕК
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 16 часов 28 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча ЦСКА Москва - АЕК, который состоится 02.08.2017.
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:
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - АЕК
ЦСКА Москва
88.2% (82)
Ничья:
7.5% (7)
АЕК
4.3% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

ЦСКА Москва:
36.6% (34)
ЦСКА Москва:
17.2% (16)
ЦСКА Москва:
14% (13)
ЦСКА Москва:
8.6% (8)
Ничья:
6.5% (6)
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