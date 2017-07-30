  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Лига чемпионов
  5. 3-й квалификационный раунд
Стадион:
Легия
 
Позже
Астана
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 18 часов 13 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Легия - Астана, который состоится 02.08.2017.
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Легия - Астана
Легия
77.3% (68)
Ничья:
15.9% (14)
Астана
6.8% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Легия:
33% (29)
Легия:
22.7% (20)
Легия:
17% (15)
Ничья:
13.6% (12)
Легия:
2.3% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация