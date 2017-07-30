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Стадион: Леркендаль
Предыдущие игры
Русенборг (последние 20 матчей: +11 =7 -2)
- 26.07.2017 Селтик 0:0 Русенборг ЛЧ
- 19.07.2017 Русенборг 2:1 Дандолк ЛЧ
- 15.07.2017 Согндаль 0:3 Русенборг Т
- 12.07.2017 Дандолк 1:1 Русенборг ЛЧ
- 08.07.2017 Русенборг 5:1 Саннефьёрд Т
- 03.07.2017 Кристиансунд 3:3 Русенборг Т
- 25.06.2017 Русенборг 3:0 Согндаль Т
- 18.06.2017 Хёугесунн 1:0 Русенборг Т
- 04.06.2017 Русенборг 3:1 Стрёмсгодсет Т
- 31.05.2017 Левангер 2:4 Русенборг К
- 28.05.2017 Волеренга 1:1 Русенборг Т
- 24.05.2017 Тюнсет 1:9 Русенборг К
- 20.05.2017 Русенборг 1:1 Лиллестрём Т
- 16.05.2017 Русенборг 1:2 Тромсё Т
- 13.05.2017 Стабек 0:0 Русенборг Т
- 07.05.2017 Русенборг 2:1 Бранн Т
- 01.05.2017 Сарпсборг-08 1:2 Русенборг Т
- 26.04.2017 Стриндхейм 0:2 Русенборг К
- 23.04.2017 Русенборг 0:0 Олесунн Т
- 17.04.2017 Викинг 0:1 Русенборг Т
Селтик (последние 20 матчей: +14 =5 -1)
- 29.07.2017 Сандерленд 0:5 Селтик ТМК
- 26.07.2017 Селтик 0:0 Русенборг ЛЧ
- 19.07.2017 Селтик 4:0 Линфилд ЛЧ
- 15.07.2017 Селтик 0:4 Лион ТМК
- 14.07.2017 Линфилд 0:2 Селтик ЛЧ
- 08.07.2017 Шемрок Роверс 0:9 Селтик ТМК
- 04.07.2017 Славия Прага 0:0 Селтик ТМК
- 01.07.2017 Рапид Вена 1:1 Селтик ТМК
- 28.06.2017 БВ Линц 0:1 Селтик ТМК
- 27.05.2017 Селтик 2:1 Абердин К
- 21.05.2017 Селтик 2:0 Хартс ПЛ
- 18.05.2017 Партик Тисл 0:5 Селтик ПЛ
- 12.05.2017 Абердин 1:3 Селтик ПЛ
- 06.05.2017 Селтик 4:1 Сент-Джонстон ПЛ
- 29.04.2017 Глазго Рейнджерс 1:5 Селтик ПЛ
- 23.04.2017 Селтик 2:0 Глазго Рейнджерс К
- 16.04.2017 Росс Каунти 2:2 Селтик ПЛ
- 08.04.2017 Селтик 3:1 Килмарнок ПЛ
- 05.04.2017 Селтик 1:1 Партик Тисл ПЛ
- 02.04.2017 Хартс 0:5 Селтик ПЛ
Последние игры между собой
Русенборг: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Селтик: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 26.07.2017 Селтик 0:0 Русенборг Лига чемпионов
Будет доступно позже.
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До начала матча осталось 1 час 19 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Русенборг - Селтик, который состоится 02.08.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Русенборг - Селтик, который состоится 02.08.2017.
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Прогнозы на матч Русенборг - Селтик
Русенборг
28.7% (51)
Ничья:
38.8% (69)
Селтик
32.6% (58)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
33.1% (59)
1:2 Селтик:
15.7% (28)
1:0 Русенборг:
13.5% (24)
2:1 Русенборг:
12.4% (22)
0:1 Селтик:
7.9% (14)
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