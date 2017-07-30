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Стадион:
Русенборг
 
Позже
Селтик
announcement
-
До начала матча осталось 1 час 19 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Русенборг - Селтик, который состоится 02.08.2017.
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:
Прогнозы на матч Русенборг - Селтик
Русенборг
28.7% (51)
Ничья:
38.8% (69)
Селтик
32.6% (58)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
33.1% (59)
Селтик:
15.7% (28)
Русенборг:
13.5% (24)
Русенборг:
12.4% (22)
Селтик:
7.9% (14)
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