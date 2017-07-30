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Стадион:
Олимпиакос
 
Позже
Партизан
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 18 часов 13 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Олимпиакос - Партизан, который состоится 02.08.2017.
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:
Прогнозы на матч Олимпиакос - Партизан
Олимпиакос
89.4% (76)
Ничья:
5.9% (5)
Партизан
4.7% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Олимпиакос:
34.1% (29)
Олимпиакос:
27.1% (23)
Олимпиакос:
17.6% (15)
Ничья:
5.9% (5)
Олимпиакос:
3.5% (3)
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