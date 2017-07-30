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Стадион: Стад де Суиз
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Янг Бойз (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 29.07.2017 Грасcхоппер 0:4 Янг Бойз С
- 26.07.2017 Динамо Киев 3:1 Янг Бойз ЛЧ
- 22.07.2017 Янг Бойз 2:0 Базель С
- 15.07.2017 Бенфика 1:5 Янг Бойз КУ
- 12.07.2017 Янг Бойз 2:2 Сток Сити КУ
- 05.07.2017 Ахмат 4:1 Янг Бойз ТМК
- 30.06.2017 Янг Бойз 3:0 Ваккер Инсбрук ТМК
- 23.06.2017 Янг Бойз 0:1 Кринс ТМК
- 23.06.2017 Брайтенрайн 1:0 Янг Бойз ТМК
- 02.06.2017 Янг Бойз 2:0 Лозанна С
- 28.05.2017 Тун 0:0 Янг Бойз С
- 21.05.2017 Янг Бойз 2:1 Базель С
- 17.05.2017 Вадуц 1:0 Янг Бойз С
- 14.05.2017 Янг Бойз 4:1 Люцерн С
- 07.05.2017 Сьон 0:1 Янг Бойз С
- 30.04.2017 Санкт-Галлен 0:2 Янг Бойз С
- 23.04.2017 Янг Бойз 1:2 Лугано С
- 17.04.2017 Янг Бойз 0:1 Грасcхоппер С
- 09.04.2017 Базель 1:1 Янг Бойз С
- 02.04.2017 Янг Бойз 3:2 Вадуц С
Динамо Киев (последние 20 матчей: +14 =0 -6)
- 29.07.2017 Динамо Киев 5:0 Карпаты ПЛ
- 26.07.2017 Динамо Киев 3:1 Янг Бойз ЛЧ
- 22.07.2017 Шахтёр Дн 0:1 Динамо Киев ПЛ
- 18.07.2017 Динамо Киев 2:1 Черноморец Од ПЛ
- 15.07.2017 Шахтёр Дн 2:0 Динамо Киев С
- 31.05.2017 Динамо Киев 2:1 Черноморец Од ПЛ
- 26.05.2017 Шахтёр Дн 2:3 Динамо Киев ПЛ
- 21.05.2017 Динамо Киев 1:2 Заря ПЛ
- 17.05.2017 Шахтёр Дн 1:0 Динамо Киев К
- 13.05.2017 Олимпик Дн 2:1 Динамо Киев ПЛ
- 07.05.2017 Динамо Киев 6:0 Александрия ПЛ
- 30.04.2017 Черноморец Од 1:4 Динамо Киев ПЛ
- 26.04.2017 Николаев 0:4 Динамо Киев К
- 21.04.2017 Динамо Киев 0:1 Шахтёр Дн ПЛ
- 14.04.2017 Заря 0:1 Динамо Киев ПЛ
- 09.04.2017 Динамо Киев 4:0 Олимпик Дн ПЛ
- 05.04.2017 Нефтяник-Укрнефть 0:1 Динамо Киев К
- 02.04.2017 Александрия 1:4 Динамо Киев ПЛ
- 17.03.2017 Динамо Киев 2:1 Черноморец Од ПЛ
- 12.03.2017 Звезда Кропивницкий 2:0 Динамо Киев ПЛ
Последние игры между собой
Янг Бойз: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Динамо Киев: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 26.07.2017 Динамо Киев 3:1 Янг Бойз Лига чемпионов
Будет доступно позже.
-
До начала матча осталось 2 дня 17 часов 43 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Янг Бойз - Динамо Киев, который состоится 02.08.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Янг Бойз - Динамо Киев, который состоится 02.08.2017.
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Прогнозы на матч Янг Бойз - Динамо Киев
Янг Бойз
29.3% (27)
Ничья:
35.9% (33)
Динамо Киев
34.8% (32)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
32.6% (30)
1:2 Динамо Киев:
19.6% (18)
2:1 Янг Бойз:
14.1% (13)
2:0 Янг Бойз:
8.7% (8)
0:1 Динамо Киев:
7.6% (7)
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