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Стадион:
Янг Бойз
 
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Динамо Киев
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 17 часов 43 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Янг Бойз - Динамо Киев, который состоится 02.08.2017.
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:
Прогнозы на матч Янг Бойз - Динамо Киев
Янг Бойз
29.3% (27)
Ничья:
35.9% (33)
Динамо Киев
34.8% (32)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
32.6% (30)
Динамо Киев:
19.6% (18)
Янг Бойз:
14.1% (13)
Янг Бойз:
8.7% (8)
Динамо Киев:
7.6% (7)
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