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Стадион:
БАТЭ
 
Позже
Славия Прага
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 16 часов 28 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча БАТЭ - Славия Прага, который состоится 02.08.2017.
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:
Прогнозы на матч БАТЭ - Славия Прага
БАТЭ
66.3% (59)
Ничья:
22.5% (20)
Славия Прага
11.2% (10)

Вы не участвовали в прогнозе

БАТЭ:
30.3% (27)
Ничья:
21.3% (19)
БАТЭ:
18% (16)
БАТЭ:
12.4% (11)
Славия Прага:
4.5% (4)
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