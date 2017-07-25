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  5. 3-й квалификационный раунд
Стадион:
Вардар
0:0
Второй тайм: 51'
Копенгаген
0'
21' Желтая карточка
Туту Юссеф
37' Желтая карточка
Йоханссон Эрик
51'
Второй тайм
50'
Удар от ворот произведет Копенгаген
50'
Амбарцумян Оганес бьет из пределов штрафной и упускает момент!
50'
Игроки ФК "Вардар Скопье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
50'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
50'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген делает пас партнеру.
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Офсайд
49'
Грнчаров Бобан из команды Вардар Скопье в офсайде
49'
Фелипе Жуан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Квист Вильям из команды Копенгаген. Это Барсегян Тигран заработал фол.
Фол, нарушение
48'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает подножку. Барсегян Тигран заработал фол.
47'
Йоханссон Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Демири Бесир выбил мяч подальше от ворот.
46'
Вербич Беньямин нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает пас партнеру.
46'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает пас партнеру.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Michael Lueftner выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Блажевски Деян из команды Вардар Скопье подал угловой слева.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
46'
Фелипе Жуан имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
46'
Блажевски Деян из команды Вардар Скопье делает пас партнеру.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Барсегян Тигран из команды Вардар Скопье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
Амбарцумян Оганес из команды Вардар Скопье делает навес
44'
Йоханссон Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Амбарцумян Оганес выбил мяч подальше от ворот.
44'
Удар от ворот произведет Вардар Скопье
44'
Бенгтссон Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Спировски Стефан из команды Вардар Скопье делает подножку. Грегуш Ян заработал фол.
43'
Грегуш Ян из команды Копенгаген устремляется вперед с мячом.
43'
Игроки ФК "Копенгаген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
42'
Удар от ворот произведет Копенгаген
42'
Балотелли Жонатан имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
Угловой
42'
Фелипе Жуан из команды Вардар Скопье подал угловой справа.
41'
Блажевски Деян нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Игрок клуба "Вардар Скопье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Балотелли Жонатан из команды Вардар Скопье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
40'
Ольсен Робин выбил мяч подальше от ворот.
Офсайд
38'
Амбарцумян Оганес из команды Вардар Скопье в офсайде
38'
Фелипе Жуан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
37'
Йоханссон Эрик получает желтую карточку.
Фол, нарушение
37'
Йоханссон Эрик атакует сзади соперника. Николов Бобан пострадал.
37'
Фелипе Жуан из команды Вардар Скопье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Удар от ворот произведет Вардар Скопье
36'
Грегуш Ян выбил мяч подальше от ворот.
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
35'
Йоханссон Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Барсегян Тигран из команды Вардар Скопье делает навес
34'
Спировски Стефан отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
33'
Йоханссон Эрик из команды Копенгаген делает подножку. Балотелли Жонатан заработал фол.
32'
Удар от ворот произведет Вардар Скопье
32'
Квист Вильям отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
32'
Новак Евгений выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает навес
32'
Грегуш Ян из команды Копенгаген делает навес
32'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Павлович Андрия нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
30'
Удар от ворот произведет Копенгаген
30'
Барсегян Тигран бьет из пределов штрафной и упускает момент!
30'
Бенгтссон Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Фелипе Жуан из команды Вардар Скопье подал угловой справа.
30'
Йоханссон Эрик выбил мяч на угловой.
Угловой
30'
Фелипе Жуан из команды Вардар Скопье подал угловой справа.
29'
Николов Бобан нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Барсегян Тигран из команды Вардар Скопье делает навес
29'
Игрок команды Вардар Скопье исполняет передачу
Фол, нарушение
29'
Квист Вильям из команды Копенгаген делает подножку. Блажевски Деян заработал фол.
Фол, нарушение
29'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген делает подножку. Николов Бобан заработал фол.
28'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Вербич Беньямин на финте ушёл от оппонента.
28'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
27'
Квист Вильям наказан за толчок Блажевски Деян
26'
Удар от ворот произведет Копенгаген
26'
Фелипе Жуан из команды Вардар Скопье делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
26'
Барсегян Тигран из команды Вардар Скопье делает навес
25'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Удар от ворот произведет Вардар Скопье
24'
Йоханссон Эрик из команды Копенгаген делает неудачный навес.
24'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Игрок клуба "Вардар Скопье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Michael Lueftner выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Демири Бесир выбил мяч подальше от ворот.
22'
Ольсен Робин вышел из ворот и забрал мяч.
22'
Гачевски Филип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
21'
Туту Юссеф получает желтую карточку.
Фол, нарушение
21'
Туту Юссеф из команды Копенгаген делает подножку. Фелипе Жуан заработал фол.
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
20'
Ольсен Робин вышел из ворот и забрал мяч.
19'
Барсегян Тигран из команды Вардар Скопье делает навес
19'
Фелипе Жуан из команды Вардар Скопье делает пас партнеру.
19'
Балотелли Жонатан из команды Вардар Скопье делает пас партнеру.
19'
Грегуш Ян ошибается в защите.
19'
Игрок клуба "Вардар Скопье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Бенгтссон Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Балотелли Жонатан на финте ушёл от оппонента.
17'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Michael Lueftner выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
15'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген. Это Барсегян Тигран заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
15'
Ольсен Робин вышел из ворот и забрал мяч.
15'
Балотелли Жонатан из команды Вардар Скопье устремляется вперед с мячом.
14'
Бенгтссон Пьер ошибается в защите.
13'
Квист Вильям из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
13'
Спировски Стефан возвращается на поле, всё в порядке.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
Игрок клуба "Вардар Скопье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Бенгтссон Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Травма, повреждение
11'
Вербич Беньямин возвращается на поле, всё в порядке.
11'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
11'
Вербич Беньямин получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
11'
Спировски Стефан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
Удар от ворот произведет Вардар Скопье
9'
Michael Lueftner выбил мяч подальше от ворот.
9'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
9'
Грнчаров Бобан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Удар от ворот произведет Копенгаген
8'
Блажевски Деян бьет из пределов штрафной и упускает момент!
8'
Игрок клуба "Вардар Скопье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
8'
Павлович Андрия из команды Копенгаген делает подножку. Амбарцумян Оганес заработал фол.
7'
После дальнего удара, который нанес Барсегян Тигран мяч отбит вратарем
7'
Барсегян Тигран из команды Вардар Скопье устремляется вперед с мячом.
7'
Николов Бобан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Бенгтссон Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
Фол, нарушение
6'
Блажевски Деян из команды Вардар Скопье делает подножку. Вербич Беньямин заработал фол.
5'
Удар от ворот произведет Копенгаген
5'
Амбарцумян Оганес из команды Вардар Скопье бьет головой мимо ворот
Угловой
5'
Спировски Стефан из команды Вардар Скопье подал угловой слева.
5'
Удар от ворот произведет Копенгаген
5'
Блажевски Деян бьет и мяч от рикошета проходит мимо
4'
Блажевски Деян из команды Вардар Скопье устремляется вперед с мячом.
4'
Гачевски Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Грегуш Ян из команды Копенгаген подал угловой слева.
4'
Грегуш Ян бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
Фол, нарушение
3'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает подножку. Амбарцумян Оганес заработал фол.
3'
Амбарцумян Оганес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает навес
Фол, нарушение
3'
Спировски Стефан атакует сзади соперника. Павлович Андрия пострадал.
2'
Ольсен Робин вышел из ворот и забрал мяч.
1'
Блажевски Деян из команды Вардар Скопье делает навес
1'
Грнчаров Бобан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Ольсен Робин выбил мяч подальше от ворот.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Вардар Скопье". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telekom Arena, Skopje. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Вардар 0:0 Копенгаген
Вардар
12.2% (22)
Ничья:
27.2% (49)
Копенгаген
60.6% (109)

Вы не участвовали в прогнозе

Копенгаген:
30.6% (55)
Ничья:
23.3% (42)
Копенгаген:
20.6% (37)
Вардар:
7.8% (14)
Копенгаген:
5% (9)
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