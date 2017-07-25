Стадион: Telekom Arena, Skopje
0:0
Второй тайм: 51'
21' Желтая карточкаТуту Юссеф
37' Желтая карточкаЙоханссон Эрик
Второй тайм
50'
50'
Амбарцумян Оганес бьет из пределов штрафной и упускает момент!
50'
Игроки ФК "Вардар Скопье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
50'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
50'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген делает пас партнеру.
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
49'
Грнчаров Бобан из команды Вардар Скопье в офсайде
49'
Фелипе Жуан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Квист Вильям из команды Копенгаген. Это Барсегян Тигран заработал фол.
48'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает подножку. Барсегян Тигран заработал фол.
47'
47'
Демири Бесир выбил мяч подальше от ворот.
46'
Вербич Беньямин нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает пас партнеру.
46'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает пас партнеру.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
47'
Блажевски Деян из команды Вардар Скопье подал угловой слева.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
46'
Фелипе Жуан имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
46'
Блажевски Деян из команды Вардар Скопье делает пас партнеру.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Барсегян Тигран из команды Вардар Скопье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
Амбарцумян Оганес из команды Вардар Скопье делает навес
44'
44'
Амбарцумян Оганес выбил мяч подальше от ворот.
44'
Удар от ворот произведет Вардар Скопье
44'
Бенгтссон Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Спировски Стефан из команды Вардар Скопье делает подножку. Грегуш Ян заработал фол.
43'
Грегуш Ян из команды Копенгаген устремляется вперед с мячом.
43'
Игроки ФК "Копенгаген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
42'
42'
Балотелли Жонатан имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
42'
41'
Блажевски Деян нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Игрок клуба "Вардар Скопье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Балотелли Жонатан из команды Вардар Скопье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
40'
Сантандер Федерико наказан за толчок Грнчаров Бобан
40'
Ольсен Робин выбил мяч подальше от ворот.
38'
Амбарцумян Оганес из команды Вардар Скопье в офсайде
38'
Фелипе Жуан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Йоханссон Эрик получает желтую карточку.
37'
Йоханссон Эрик атакует сзади соперника. Николов Бобан пострадал.
37'
Фелипе Жуан из команды Вардар Скопье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Удар от ворот произведет Вардар Скопье
36'
Грегуш Ян выбил мяч подальше от ворот.
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
35'
35'
34'
Спировски Стефан отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
33'
Йоханссон Эрик из команды Копенгаген делает подножку. Балотелли Жонатан заработал фол.
32'
Удар от ворот произведет Вардар Скопье
32'
Квист Вильям отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
32'
Новак Евгений выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает навес
32'
Грегуш Ян из команды Копенгаген делает навес
32'
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Павлович Андрия нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
30'
30'
Барсегян Тигран бьет из пределов штрафной и упускает момент!
30'
30'
30'
Йоханссон Эрик выбил мяч на угловой.
30'
29'
Николов Бобан нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
29'
Игрок команды Вардар Скопье исполняет передачу
29'
Квист Вильям из команды Копенгаген делает подножку. Блажевски Деян заработал фол.
29'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген делает подножку. Николов Бобан заработал фол.
28'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Вербич Беньямин на финте ушёл от оппонента.
28'
27'
Квист Вильям наказан за толчок Блажевски Деян
26'
26'
Фелипе Жуан из команды Вардар Скопье делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
26'
25'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Удар от ворот произведет Вардар Скопье
24'
Йоханссон Эрик из команды Копенгаген делает неудачный навес.
24'
22'
Игрок клуба "Вардар Скопье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
22'
Демири Бесир выбил мяч подальше от ворот.
22'
22'
Гачевски Филип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Туту Юссеф получает желтую карточку.
21'
Туту Юссеф из команды Копенгаген делает подножку. Фелипе Жуан заработал фол.
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
20'
19'
19'
Фелипе Жуан из команды Вардар Скопье делает пас партнеру.
19'
Балотелли Жонатан из команды Вардар Скопье делает пас партнеру.
19'
Грегуш Ян ошибается в защите.
19'
Игрок клуба "Вардар Скопье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
18'
Балотелли Жонатан на финте ушёл от оппонента.
17'
17'
16'
15'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген. Это Барсегян Тигран заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
15'
15'
Балотелли Жонатан из команды Вардар Скопье устремляется вперед с мячом.
14'
Бенгтссон Пьер ошибается в защите.
13'
Квист Вильям из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
13'
Спировски Стефан возвращается на поле, всё в порядке.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
Игрок клуба "Вардар Скопье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
11'
Вербич Беньямин возвращается на поле, всё в порядке.
11'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
11'
Вербич Беньямин получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
11'
Спировски Стефан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
Удар от ворот произведет Вардар Скопье
9'
Michael Lueftner выбил мяч подальше от ворот.
9'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
9'
Грнчаров Бобан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
8'
Блажевски Деян бьет из пределов штрафной и упускает момент!
8'
Игрок клуба "Вардар Скопье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Павлович Андрия из команды Копенгаген делает подножку. Амбарцумян Оганес заработал фол.
7'
После дальнего удара, который нанес Барсегян Тигран мяч отбит вратарем
7'
Барсегян Тигран из команды Вардар Скопье устремляется вперед с мячом.
7'
Николов Бобан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Бенгтссон Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
6'
Блажевски Деян из команды Вардар Скопье делает подножку. Вербич Беньямин заработал фол.
5'
5'
Амбарцумян Оганес из команды Вардар Скопье бьет головой мимо ворот
5'
Спировски Стефан из команды Вардар Скопье подал угловой слева.
5'
5'
Блажевски Деян бьет и мяч от рикошета проходит мимо
4'
Блажевски Деян из команды Вардар Скопье устремляется вперед с мячом.
4'
Гачевски Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Грегуш Ян из команды Копенгаген подал угловой слева.
4'
Грегуш Ян бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
3'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает подножку. Амбарцумян Оганес заработал фол.
3'
Амбарцумян Оганес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает навес
3'
Спировски Стефан атакует сзади соперника. Павлович Андрия пострадал.
2'
1'
Блажевски Деян из команды Вардар Скопье делает навес
1'
Грнчаров Бобан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Ольсен Робин выбил мяч подальше от ворот.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Вардар Скопье". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telekom Arena, Skopje. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Вардар 0:0 Копенгаген
Вардар
12.2% (22)
Ничья:
27.2% (49)
Копенгаген
60.6% (109)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Копенгаген:
30.6% (55)
1:1 Ничья:
23.3% (42)
0:1 Копенгаген:
20.6% (37)
2:1 Вардар:
7.8% (14)
0:2 Копенгаген:
5% (9)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация