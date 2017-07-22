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Стадион:
Шериф
 
Позже
Карабах
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 15 часов 31 минуту.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Шериф - Карабах, который состоится 01.08.2017.
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:
Прогнозы на матч Шериф - Карабах
Шериф
52.6% (51)
Ничья:
28.9% (28)
Карабах
18.6% (18)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
24.7% (24)
Шериф:
20.6% (20)
Шериф:
18.6% (18)
Карабах:
12.4% (12)
Шериф:
8.2% (8)
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