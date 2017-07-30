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Стадион:
Аякс
 
Позже
Ницца
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 18 часов 13 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Аякс - Ницца, который состоится 02.08.2017.
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:
Прогнозы на матч Аякс - Ницца
Аякс
81.1% (73)
Ничья:
10% (9)
Ницца
8.9% (8)

Вы не участвовали в прогнозе

Аякс:
55.6% (50)
Аякс:
10% (9)
Аякс:
7.8% (7)
Ницца:
5.6% (5)
Ничья:
4.4% (4)
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