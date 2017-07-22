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Стадион: HaMoshava Stadium, Petah Tikva
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Бней-Иегуда (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 20.07.2017 Бней-Иегуда 2:0 Тренчин ЛЕ
- 13.07.2017 Тренчин 1:1 Бней-Иегуда ЛЕ
- 25.05.2017 Маккаби Тель-Авив 0:0 Бней-Иегуда К
- 13.05.2017 Бней-Иегуда 2:1 Ашдод ЛХГА
- 06.05.2017 Хапоэль Хайфа 1:1 Бней-Иегуда ЛХГА
- 27.04.2017 Бней-Иегуда 0:2 Хапоэль Кирьят-Шмона ЛХГА
- 22.04.2017 Хапоель Ашкелон 1:0 Бней-Иегуда ЛХГА
- 08.04.2017 Бней-Иегуда 1:0 Хапоэль Кфар-Саба ЛХГА
- 04.04.2017 Бней-Иегуда 1:0 Хапоэль Рамат-Ган К
- 01.04.2017 Хапоэль Тель-Авив 2:0 Бней-Иегуда ЛХГА
- 19.03.2017 Хапоэль Раанана 0:2 Бней-Иегуда ЛХГА
- 12.03.2017 Бней-Иегуда 0:0 Хапоель Ашкелон ЛХ
- 04.03.2017 Хапоэль Тель-Авив 1:2 Бней-Иегуда ЛХ
- 28.02.2017 Бней-Иегуда 2:0 Ашдод К
- 25.02.2017 Маккаби Тель-Авив 2:0 Бней-Иегуда ЛХ
- 18.02.2017 Бней-Иегуда 0:2 Хапоэль Раанана ЛХ
- 11.02.2017 Хапоэль Кирьят-Шмона 0:1 Бней-Иегуда ЛХ
- 08.02.2017 Ашдод 1:4 Бней-Иегуда К
- 04.02.2017 Бней-Иегуда 1:1 Бейтар Иерусалим ЛХ
- 28.01.2017 Маккаби Петах-Тиква 2:0 Бней-Иегуда ЛХ
Зенит (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 22.07.2017 Зенит 2:1 Рубин ПЛ
- 16.07.2017 СКА-Хабаровск 0:2 Зенит ПЛ
- 04.07.2017 Аустрия Вена 1:2 Зенит ТМК
- 24.06.2017 Зенит 0:1 Лудогорец ТМК
- 21.06.2017 Зенит 1:2 ЦСКА София ТМК
- 21.05.2017 Локомотив Москва 0:2 Зенит ПЛ
- 17.05.2017 Зенит 1:0 Краснодар ПЛ
- 13.05.2017 Крылья Советов 1:3 Зенит ПЛ
- 07.05.2017 Зенит 0:1 Ахмат ПЛ
- 01.05.2017 Томь 0:2 Зенит ПЛ
- 26.04.2017 Оренбург 0:1 Зенит ПЛ
- 22.04.2017 Зенит 2:0 Урал ПЛ
- 16.04.2017 Спартак Москва 2:1 Зенит ПЛ
- 08.04.2017 Зенит 1:1 Анжи ПЛ
- 02.04.2017 Рубин 0:2 Зенит ПЛ
- 26.03.2017 Зенит 1:0 Уфа ТМК
- 19.03.2017 Зенит 2:0 Арсенал Тула ПЛ
- 12.03.2017 Амкар 1:0 Зенит ПЛ
- 04.03.2017 ЦСКА Москва 0:0 Зенит ПЛ
- 23.02.2017 Зенит 3:1 Андерлехт ЛЕ
Будет доступно позже.
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До начала матча осталось 2 дня 19 часов 23 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Бней-Иегуда - Зенит, который состоится 27.07.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Бней-Иегуда - Зенит, который состоится 27.07.2017.
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Прогнозы на матч Бней-Иегуда - Зенит
Бней-Иегуда
10.5% (8)
Ничья:
5.3% (4)
Зенит
84.2% (64)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Зенит:
25% (19)
0:2 Зенит:
21.1% (16)
1:3 Зенит:
13.2% (10)
0:1 Зенит:
10.5% (8)
1:1 Ничья:
5.3% (4)
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