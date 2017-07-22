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Стадион:
Бней-Иегуда
 
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Зенит
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 19 часов 23 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Бней-Иегуда - Зенит, который состоится 27.07.2017.
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:
Прогнозы на матч Бней-Иегуда - Зенит
Бней-Иегуда
10.5% (8)
Ничья:
5.3% (4)
Зенит
84.2% (64)

Вы не участвовали в прогнозе

Зенит:
25% (19)
Зенит:
21.1% (16)
Зенит:
13.2% (10)
Зенит:
10.5% (8)
Ничья:
5.3% (4)
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