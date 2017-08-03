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  4. Лига Европы
  5. 3-й квалификационный раунд
Стадион: Зрители: 8138
Митьюлланд
2:1
Конец матча
Арка Гдыня
0'
5' Желтая карточка
Соха Тадеуш
42' Желтая карточка
Винисиус Маркус II
45' Желтая карточка
Соберай Кшиштоф
57' Желтая карточка
Хассан Рилван
0:1
59' Гол
Сольдецки Давид
1:1
77' Гол в свои ворота
Соха Тадеуш
79' Желтая карточка
Семашко Рафал
2:1
90' Гол
Сорлот Александр
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 8138 болельщиков
Фол, нарушение
95'
Семашко Рафал наказан за толчок Хансен Киан
95'
Вархоляк Марцин из команды Арка Гдыня делает навес
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
93'
Викхейм Густав сделал результативную передачу.

Описание гола
93'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Сорлот Александр записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
93'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает навес
93'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
93'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
93'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает навес
92'
Соберай Кшиштоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает навес
Фол, нарушение
91'
Онуачу Пол наказан за толчок Соберай Кшиштоф
91'
Хансен Йеспер выбил мяч подальше от ворот.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает неудачный навес.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
90'
Удар от ворот произведет Арка Гдыня
90'
Краев Божидар бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
90'
Сольдецки Давид сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
90'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
90'
Хансен Киан выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
89'
Новак Филип наказан за толчок Соха Тадеуш
Фол, нарушение
88'
Семашко Рафал наказан за толчок Поульсен Якоб
88'
Удар от ворот произведет Арка Гдыня
88'
Хассан Рилван бьет из пределов штрафной и упускает момент!
87'
Хассан Рилван на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
86'
Рей Альваро наказан за толчок Новак Филип
86'
Краев Божидар из команды Митьюлланд отвел угрозу отличным подкатом
86'
Песе Гжегож на финте ушёл от оппонента.
85'
Матч возобновится спорным мячом
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Травма, повреждение
84'
Песе Гжегож на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
84'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
Фол, нарушение
83'
Семашко Рафал наказан за толчок Корчмар Жолт
83'
Удар от ворот произведет Арка Гдыня
83'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд бьет головой мимо ворот
Угловой
83'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
Травма, повреждение
82'
Марциняк Адам возвращается на поле, всё в порядке.
82'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
82'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд устремляется вперед с мячом.
Травма, повреждение
82'
Марциняк Адам получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
81'
Марциняк Адам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
Корчмар Жолт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Игрок клуба "Арка Гдыня" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
79'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Песе Гжегож и мяч снова в игре
79'
Марциняк Адам из команды Арка Гдыня устремляется вперед с мячом.
79'
Игроки ФК "Арка Гдыня" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Желтая карточка
79'
Семашко Рафал зачем-то выбил мяч у соперника, за что получил жёлтую карточку.
Фол, нарушение
79'
Марциняк Адам из команды Арка Гдыня делает подножку. Краев Божидар заработал фол.
78'
Удар от ворот произведет Арка Гдыня
78'
Новак Филип отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
78'
Соберай Кшиштоф сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
78'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
Описание гола
77'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Соха Тадеуш отправил мяч в свои ворота.
77'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
76'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
76'
Песе Гжегож бьет, и вратарь парирует, несмотря на рикошет.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
75'
Тактическая замена. Спарв Тим уходит с поля и его заменяет Краев Божидар
75'
Тактическая замена. Винисиус Маркус II уходит с поля и его заменяет Рей Альваро
Фол, нарушение
75'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд. Это Сольдецки Давид заработал фол.
74'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает навес
Фол, нарушение
73'
Викхейм Густав наказан за толчок Соха Тадеуш
72'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
Фол, нарушение
70'
Новак Филип наказан за толчок Винисиус Маркус II
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
69'
Арка Гдыня совершает вбрасывание на своей половине поля
69'
Тактическая замена. Хенде Марк-Даль уходит с поля и его заменяет Новак Филип
68'
Стейнбор Павел вышел из ворот и забрал мяч.
68'
Поульсен Якоб выбил мяч подальше от ворот.
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
67'
Хансен Киан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Удар от ворот произведет Арка Гдыня
66'
Спарв Тим из команды Митьюлланд делает навес
Фол, нарушение
66'
Марциняк Адам из команды Арка Гдыня делает подножку. Викхейм Густав заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
64'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд бьет головой мимо ворот
64'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает навес
63'
Удар от ворот произведет Арка Гдыня
62'
Сорлот Александр отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
62'
Марцьяник Михал сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
62'
Спарв Тим из команды Митьюлланд делает навес
61'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
59'
Винисиус Маркус II сделал результативную передачу.
Описание гола
59'
ГО-О-О-О-ОЛ! Сольдецки Давид из клуба "Арка Гдыня" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
59'
Винисиус Маркус II из команды Арка Гдыня подал угловой справа.
59'
Семашко Рафал из команды Арка Гдыня попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
59'
Корчмар Жолт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Винисиус Маркус II из команды Арка Гдыня подал угловой справа.
58'
Ниссен Расмус выбил мяч на угловой.
58'
Соха Тадеуш из команды Арка Гдыня делает навес
57'
Тактическая замена. Борринг Йонас уходит с поля и его заменяет Сорлот Александр
Желтая карточка
57'
Хассан Рилван получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
57'
Хассан Рилван наказан за толчок Марциняк Адам
56'
Тактическая замена. Кун Патрик уходит с поля и его заменяет Семашко Рафал
56'
Вархоляк Марцин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд делает навес
56'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
55'
Сольдецки Давид имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
55'
Винисиус Маркус II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
55'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд опасно играет. Чуть не пострадал Кун Патрик.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
55'
Удар от ворот произведет Арка Гдыня
54'
Хассан Рилван бьет из пределов штрафной и упускает момент!
53'
Вархоляк Марцин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает навес
Фол, нарушение
52'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд делает подножку. Винисиус Маркус II заработал фол.
52'
Марцьяник Михал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает навес
51'
Корчмар Жолт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Игрок из команды Арка Гдыня делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
50'
Сольдецки Давид наказан за толчок Хенде Марк-Даль
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
50'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд делает подножку. Вархоляк Марцин заработал фол.
49'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
48'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
48'
Соха Тадеуш имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
47'
Винисиус Маркус II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд. Это Вархоляк Марцин заработал фол.
Офсайд
47'
Соха Тадеуш из команды Арка Гдыня в офсайде
Фол, нарушение
46'
Онуачу Пол наказан за толчок Марциняк Адам
46'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
46'
Кун Патрик бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
49'
Викхейм Густав бьет из пределов штрафной и упускает момент!
48'
Вархоляк Марцин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Желтая карточка
48'
Соберай Кшиштоф получает желтую карточку за неспортивное поведение
48'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
46'
Игрок клуба "Арка Гдыня" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Сольдецки Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Соха Тадеуш сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
46'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает навес
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
44'
Хансен Йеспер вышел из ворот и забрал мяч.
44'
Марциняк Адам нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Соха Тадеуш из команды Арка Гдыня делает навес
Желтая карточка
42'
Винисиус Маркус II - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
42'
Винисиус Маркус II наказан за толчок Хассан Рилван
Фол, нарушение
41'
Спарв Тим наказан за толчок Песе Гжегож
40'
Удар от ворот произведет Арка Гдыня
Угловой
40'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
40'
Марцьяник Михал выбил мяч на угловой.
40'
Хансен Киан выбил мяч подальше от ворот.
39'
Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля
38'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
38'
Сольдецки Давид бьет из пределов штрафной и упускает момент!
38'
Сольдецки Давид из команды Арка Гдыня устремляется вперед с мячом.
37'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
37'
Хансен Киан выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
36'
Соберай Кшиштоф наказан за толчок Онуачу Пол
Фол, нарушение
35'
Онуачу Пол наказан за толчок Вархоляк Марцин
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
34'
Соберай Кшиштоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает навес
33'
Игрок клуба "Арка Гдыня" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Поульсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Винисиус Маркус II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд. Это Песе Гжегож заработал фол.
32'
Песе Гжегож из команды Арка Гдыня устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
31'
Марцьяник Михал наказан за толчок Онуачу Пол
31'
Игрок клуба "Арка Гдыня" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
30'
Песе Гжегож из команды Арка Гдыня сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Винисиус Маркус II не смог удачно сыграть.
29'
Арка Гдыня совершает вбрасывание на своей половине поля
28'
Удар от ворот произведет Арка Гдыня
28'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд делает навес
27'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
25'
Онуачу Пол наказан за толчок Соха Тадеуш
25'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
25'
Удар от ворот произведет Арка Гдыня
24'
Марцьяник Михал из команды Арка Гдыня отвел угрозу отличным подкатом
24'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд устремляется вперед с мячом.
22'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
22'
Марциняк Адам бьет из пределов штрафной и упускает момент!
22'
Корчмар Жолт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Песе Гжегож из команды Арка Гдыня делает навес
22'
Вратарь парирует удар, который нанес Марцьяник Михал, и мяч снова в игре
21'
Винисиус Маркус II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Хенде Марк-Даль наказан за толчок Винисиус Маркус II
21'
Стейнбор Павел вышел из ворот и забрал мяч.
21'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
18'
Хансен Йеспер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
18'
Винисиус Маркус II из команды Арка Гдыня опасно играет. Чуть не пострадал Хансен Йеспер.
17'
Кун Патрик из команды Арка Гдыня делает передачу одноклубнику.
17'
Игрок клуба "Арка Гдыня" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
16'
Удар от ворот произведет Арка Гдыня
16'
Спарв Тим из команды Митьюлланд делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
15'
Хансен Йеспер вышел из ворот и забрал мяч.
15'
Хенде Марк-Даль сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
15'
Игрок из команды Арка Гдыня делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
13'
Кун Патрик из команды Арка Гдыня опасно играет. Чуть не пострадал Корчмар Жолт.
13'
Стейнбор Павел вышел из ворот и забрал мяч.
13'
Хассан Рилван на финте ушёл от оппонента.
12'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
12'
Песе Гжегож из команды Арка Гдыня наносит неточный удар с лета
12'
Кун Патрик из команды Арка Гдыня делает навес
Угловой
12'
Винисиус Маркус II из команды Арка Гдыня подал угловой слева.
11'
Игрок клуба "Арка Гдыня" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Удар от ворот произведет Арка Гдыня
11'
Хассан Рилван бьет в штангу и упускает момент забить!
11'
Вархоляк Марцин сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
11'
Ниссен Расмус выбил мяч подальше от ворот.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
10'
Хассан Рилван наказан за толчок Сольдецки Давид
9'
Стейнбор Павел вышел из ворот и забрал мяч.
9'
Корчмар Жолт выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
9'
Марциняк Адам из команды Арка Гдыня. Это Викхейм Густав заработал фол.
Фол, нарушение
8'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд. Это Вархоляк Марцин заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Фол, нарушение
5'
Соха Тадеуш совершает грубый фол. Борринг Йонас был жертвой
5'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Песе Гжегож из команды Арка Гдыня делает навес
Желтая карточка
5'
Соха Тадеуш получает желтую карточку за неспортивное поведение
5'
Марцьяник Михал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
4'
Соха Тадеуш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает навес
2'
Хансен Йеспер вышел из ворот и забрал мяч.
2'
Соберай Кшиштоф из команды Арка Гдыня бьет головой мимо ворот
2'
Игрок из команды Арка Гдыня делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Митьюлланд". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Митьюлланд 2:1 Арка Гдыня
Митьюлланд
91.4% (171)
Ничья:
7% (13)
Арка Гдыня
1.6% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Митьюлланд:
31% (58)
Митьюлланд:
28.3% (53)
Митьюлланд:
20.3% (38)
Ничья:
5.3% (10)
Митьюлланд:
5.3% (10)
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