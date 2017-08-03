Стадион: МСХ Арена Зрители: 8138
2:1
Конец матча
5' Желтая карточкаСоха Тадеуш
42' Желтая карточкаВинисиус Маркус II
45' Желтая карточкаСоберай Кшиштоф
57' Желтая карточкаХассан Рилван
0:1
59' ГолСольдецки Давид
1:1
77' Гол в свои воротаСоха Тадеуш
79' Желтая карточкаСемашко Рафал
2:1
90' ГолСорлот Александр
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 8138 болельщиков
95'
Семашко Рафал наказан за толчок Хансен Киан
95'
Вархоляк Марцин из команды Арка Гдыня делает навес
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
93'
Викхейм Густав сделал результативную передачу.
93'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Сорлот Александр записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
93'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает навес
93'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
93'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
93'
92'
Соберай Кшиштоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает навес
91'
Онуачу Пол наказан за толчок Соберай Кшиштоф
91'
Хансен Йеспер выбил мяч подальше от ворот.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает неудачный навес.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
90'
90'
Краев Божидар бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
90'
Сольдецки Давид сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
90'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
90'
89'
Новак Филип наказан за толчок Соха Тадеуш
88'
Семашко Рафал наказан за толчок Поульсен Якоб
88'
88'
Хассан Рилван бьет из пределов штрафной и упускает момент!
87'
Хассан Рилван на финте ушёл от оппонента.
86'
Рей Альваро наказан за толчок Новак Филип
86'
Краев Божидар из команды Митьюлланд отвел угрозу отличным подкатом
86'
Песе Гжегож на финте ушёл от оппонента.
85'
Матч возобновится спорным мячом
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
84'
Песе Гжегож на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
84'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
83'
Семашко Рафал наказан за толчок Корчмар Жолт
83'
83'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд бьет головой мимо ворот
83'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
82'
Марциняк Адам возвращается на поле, всё в порядке.
82'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
82'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд устремляется вперед с мячом.
82'
Марциняк Адам получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
81'
Марциняк Адам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
79'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Песе Гжегож и мяч снова в игре
79'
Марциняк Адам из команды Арка Гдыня устремляется вперед с мячом.
79'
Игроки ФК "Арка Гдыня" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
79'
Семашко Рафал зачем-то выбил мяч у соперника, за что получил жёлтую карточку.
79'
Марциняк Адам из команды Арка Гдыня делает подножку. Краев Божидар заработал фол.
78'
78'
Новак Филип отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
78'
Соберай Кшиштоф сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
78'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
77'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Соха Тадеуш отправил мяч в свои ворота.
77'
76'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
76'
Песе Гжегож бьет, и вратарь парирует, несмотря на рикошет.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
75'
Тактическая замена. Спарв Тим уходит с поля и его заменяет Краев Божидар
75'
Тактическая замена. Винисиус Маркус II уходит с поля и его заменяет Рей Альваро
75'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд. Это Сольдецки Давид заработал фол.
74'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает навес
73'
Викхейм Густав наказан за толчок Соха Тадеуш
72'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
70'
Новак Филип наказан за толчок Винисиус Маркус II
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
69'
Арка Гдыня совершает вбрасывание на своей половине поля
69'
Тактическая замена. Хенде Марк-Даль уходит с поля и его заменяет Новак Филип
68'
68'
Поульсен Якоб выбил мяч подальше от ворот.
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
67'
Хансен Киан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
66'
66'
Марциняк Адам из команды Арка Гдыня делает подножку. Викхейм Густав заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
64'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд бьет головой мимо ворот
64'
63'
62'
Сорлот Александр отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
62'
Марцьяник Михал сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
62'
61'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
59'
Винисиус Маркус II сделал результативную передачу.
59'
ГО-О-О-О-ОЛ! Сольдецки Давид из клуба "Арка Гдыня" отправил мяч головой в ворота.
59'
Винисиус Маркус II из команды Арка Гдыня подал угловой справа.
59'
Семашко Рафал из команды Арка Гдыня попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
59'
58'
Винисиус Маркус II из команды Арка Гдыня подал угловой справа.
58'
Ниссен Расмус выбил мяч на угловой.
58'
Соха Тадеуш из команды Арка Гдыня делает навес
57'
Тактическая замена. Борринг Йонас уходит с поля и его заменяет Сорлот Александр
57'
Хассан Рилван получает желтую карточку за неспортивное поведение
57'
Хассан Рилван наказан за толчок Марциняк Адам
56'
Тактическая замена. Кун Патрик уходит с поля и его заменяет Семашко Рафал
56'
56'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд делает навес
56'
55'
Сольдецки Давид имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
55'
55'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд опасно играет. Чуть не пострадал Кун Патрик.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
55'
54'
Хассан Рилван бьет из пределов штрафной и упускает момент!
53'
53'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает навес
52'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд делает подножку. Винисиус Маркус II заработал фол.
52'
Марцьяник Михал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
51'
51'
50'
Сольдецки Давид наказан за толчок Хенде Марк-Даль
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
50'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд делает подножку. Вархоляк Марцин заработал фол.
49'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
48'
48'
Соха Тадеуш имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
47'
47'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд. Это Вархоляк Марцин заработал фол.
47'
Соха Тадеуш из команды Арка Гдыня в офсайде
46'
Онуачу Пол наказан за толчок Марциняк Адам
46'
46'
Кун Патрик бьет из пределов штрафной и упускает момент!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
49'
Викхейм Густав бьет из пределов штрафной и упускает момент!
48'
48'
48'
Соберай Кшиштоф получает желтую карточку за неспортивное поведение
48'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
46'
46'
Сольдецки Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Соха Тадеуш сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
46'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает навес
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
44'
44'
Марциняк Адам нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Соха Тадеуш из команды Арка Гдыня делает навес
42'
Винисиус Маркус II - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
42'
Винисиус Маркус II наказан за толчок Хассан Рилван
41'
Спарв Тим наказан за толчок Песе Гжегож
40'
40'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
40'
Марцьяник Михал выбил мяч на угловой.
40'
39'
Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля
38'
38'
Сольдецки Давид бьет из пределов штрафной и упускает момент!
38'
Сольдецки Давид из команды Арка Гдыня устремляется вперед с мячом.
37'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
37'
36'
Соберай Кшиштоф наказан за толчок Онуачу Пол
35'
Онуачу Пол наказан за толчок Вархоляк Марцин
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
34'
Соберай Кшиштоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает навес
33'
33'
Поульсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
32'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд. Это Песе Гжегож заработал фол.
32'
Песе Гжегож из команды Арка Гдыня устремляется вперед с мячом.
31'
Марцьяник Михал наказан за толчок Онуачу Пол
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
30'
Песе Гжегож из команды Арка Гдыня сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Винисиус Маркус II не смог удачно сыграть.
29'
Арка Гдыня совершает вбрасывание на своей половине поля
28'
28'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд делает навес
27'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Онуачу Пол наказан за толчок Соха Тадеуш
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
25'
24'
Марцьяник Михал из команды Арка Гдыня отвел угрозу отличным подкатом
24'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд устремляется вперед с мячом.
22'
22'
Марциняк Адам бьет из пределов штрафной и упускает момент!
22'
22'
Песе Гжегож из команды Арка Гдыня делает навес
22'
Вратарь парирует удар, который нанес Марцьяник Михал, и мяч снова в игре
21'
21'
Хенде Марк-Даль наказан за толчок Винисиус Маркус II
21'
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
18'
Хансен Йеспер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Винисиус Маркус II из команды Арка Гдыня опасно играет. Чуть не пострадал Хансен Йеспер.
17'
Кун Патрик из команды Арка Гдыня делает передачу одноклубнику.
17'
16'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
16'
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
15'
15'
Хенде Марк-Даль сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
15'
13'
Кун Патрик из команды Арка Гдыня опасно играет. Чуть не пострадал Корчмар Жолт.
13'
13'
Хассан Рилван на финте ушёл от оппонента.
12'
12'
Песе Гжегож из команды Арка Гдыня наносит неточный удар с лета
12'
Кун Патрик из команды Арка Гдыня делает навес
12'
Винисиус Маркус II из команды Арка Гдыня подал угловой слева.
11'
11'
11'
Хассан Рилван бьет в штангу и упускает момент забить!
11'
Вархоляк Марцин сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
11'
Ниссен Расмус выбил мяч подальше от ворот.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
10'
Хассан Рилван наказан за толчок Сольдецки Давид
9'
9'
Корчмар Жолт выбил мяч подальше от ворот.
9'
Марциняк Адам из команды Арка Гдыня. Это Викхейм Густав заработал фол.
8'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд. Это Вархоляк Марцин заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
5'
Соха Тадеуш совершает грубый фол. Борринг Йонас был жертвой
5'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Песе Гжегож из команды Арка Гдыня делает навес
5'
Соха Тадеуш получает желтую карточку за неспортивное поведение
5'
Марцьяник Михал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
4'
Соха Тадеуш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
2'
2'
Соберай Кшиштоф из команды Арка Гдыня бьет головой мимо ворот
2'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Митьюлланд". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Митьюлланд 2:1 Арка Гдыня
Митьюлланд
91.4% (171)
Ничья:
7% (13)
Арка Гдыня
1.6% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Митьюлланд:
31% (58)
2:1 Митьюлланд:
28.3% (53)
1:0 Митьюлланд:
20.3% (38)
1:1 Ничья:
5.3% (10)
3:1 Митьюлланд:
5.3% (10)
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