Стадион: Полюд
1:0
59' ГолЭрцег Анте
61' Желтая карточкаКроне Свенн
2:0
63' ГолЭрцег Анте
65' Желтая карточкаФутач Марко
79' Желтая карточкаХерманнссон Хьертюр
86' Желтая карточкаРеннов Фредерик
87' Желтая карточкаШехич Эдин
87' Желтая карточкаМукхтар Хани
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
93'
92'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает подножку. Сед Ахмед заработал фол.
91'
Тактическая замена. Футач Марко уходит с поля и его заменяет Пешич Иван III
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Рёкер Бенедикт делает подножку сопернику.
90'
Юранович Йосип из команды Хайдук делает подножку. Мукхтар Хани заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
90'
Стипица Данте выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Мукхтар Хани из команды Брондбю подал угловой слева.
90'
Кроне Свенн бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
89'
Сегодняшная посещаемость составляет 30204 болельщиков
89'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Мемола Хюсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Менса Кевин из команды Брондбю делает навес прямо в штрафную.
88'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Рёкер Бенедикт пробил головой, вратарь справился с ударом.
88'
Тибблинг Симон из команды Брондбю делает навес
87'
87'
Мукхтар Хани навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
87'
Мукхтар Хани получает желтую карточку.
87'
Шехич Эдин получает желтую карточку.
86'
Реннов Фредерик получает желтую карточку за споры
86'
Шехич Эдин из команды Хайдук делает подножку. Мукхтар Хани заработал фол.
86'
Удар от ворот произведет Брондбю
85'
Барри Хамза отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
85'
Тибблинг Симон делает подножку сопернику.
85'
Рёкер Бенедикт из команды Брондбю. Это Футач Марко заработал фол.
84'
Менса Кевин из команды Брондбю делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
84'
Игроки ФК "Брондбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
83'
83'
Игроки ФК "Брондбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
82'
Тактическая замена. Эрцег Анте уходит с поля и его заменяет Сед Ахмед
82'
Кристенсен Лассе делает подножку сопернику.
81'
Мукхтар Хани из команды Брондбю тянет соперника за майку.
80'
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
80'
Тибблинг Симон выбил мяч на угловой.
79'
Херманнссон Хьертюр получает желтую карточку.
79'
Херманнссон Хьертюр из команды Брондбю. Это Футач Марко заработал фол.
79'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Удар от ворот произведет Брондбю
78'
Эрцег Анте из команды Хайдук бьет головой мимо ворот
78'
78'
77'
Эрцег Анте бьет и мяч от рикошета проходит мимо
76'
Эрцег Анте из команды Хайдук делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
76'
Нергор Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
75'
Кроне Свенн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
75'
75'
Тактическая замена. Кожуль Звонимир уходит с поля и его заменяет Шехич Эдин
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
74'
Влашич Никола бьет и мяч от рикошета проходит мимо
74'
73'
Вратарь парирует удар, который нанес Ларссон Юхан, и мяч снова в игре
73'
73'
Мукхтар Хани из команды Брондбю подал угловой слева.
72'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
71'
Кристенсен Лассе коснулся мяча рукой.
70'
Футач Марко из команды Хайдук в офсайде
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
69'
Ларссон Юхан делает подножку сопернику.
69'
68'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Футач Марко из команды Хайдук делает подножку. Нергор Кристиан заработал фол.
67'
67'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Футач Марко получает желтую карточку.
65'
Футач Марко наказан за толчок Рёкер Бенедикт
65'
Тактическая замена. Фискер Каспер уходит с поля и его заменяет Тибблинг Симон
65'
Тактическая замена. Вильчек Камиль уходит с поля и его заменяет Кальмар Жолт
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
64'
63'
Барри Хамза из команды Хайдук делает навес
63'
ШТАНГА! Гентсоглу Савас попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
63'
Барри Хамза сделал результативную передачу.
63'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Эрцег Анте из команды Хайдук добил мяч в ворота.
63'
Барри Хамза из команды Хайдук делает навес
62'
Тактическая замена. Халими Бесар уходит с поля и его заменяет Менса Кевин
61'
Кроне Свенн получает желтую карточку.
61'
Кроне Свенн наказан за толчок Влашич Никола
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
59'
Мемола Хюсен сделал результативную передачу.
59'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Эрцег Анте записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
59'
59'
Херманнссон Хьертюр из команды Брондбю делает подножку. Футач Марко заработал фол.
58'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Футач Марко наказан за толчок Нергор Кристиан
57'
Кроне Свенн из команды Брондбю делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
57'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Халими Бесар делает подножку сопернику.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
54'
54'
Фискер Каспер из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
54'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
54'
Вильчек Камиль из команды Брондбю делает навес прямо в штрафную.
54'
Фискер Каспер из команды Брондбю делает пас партнеру.
53'
Кристенсен Лассе делает подножку сопернику.
52'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Футач Марко из команды Хайдук сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
52'
52'
Нергор Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
51'
Кроне Свенн из команды Брондбю делает подножку. Кожуль Звонимир заработал фол.
50'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
47'
47'
Кожуль Звонимир из команды Хайдук делает подножку. Кроне Свенн заработал фол.
46'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю остановил атаку, перехватив мяч.
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Удар от ворот произведет Брондбю
46'
Кожуль Звонимир бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает подножку. Влашич Никола заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
44'
Юранович Йосип из команды Хайдук попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
44'
44'
44'
Вильчек Камиль делает подножку сопернику.
43'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает подножку. Барри Хамза заработал фол.
43'
43'
42'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю в офсайде
42'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
41'
Удар от ворот произведет Брондбю
41'
Барри Хамза бьет из пределов штрафной и упускает момент!
40'
Ларссон Юхан получает жёлтую карточку за толчок соперника.
40'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
39'
Удар от ворот произведет Брондбю
39'
Кожуль Звонимир из команды Хайдук наносит неточный удар с лета
39'
38'
Гентсоглу Савас нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Эрцег Анте нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
38'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Фискер Каспер из команды Брондбю делает подножку. Эрцег Анте заработал фол.
36'
Вильчек Камиль наказан за толчок Лопес Борха
35'
Футач Марко получает жёлтую карточку за толчок соперника.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
35'
Мукхтар Хани атакует сзади соперника. Барри Хамза пострадал.
34'
Халими Бесар из команды Брондбю делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
33'
Вильчек Камиль из команды Брондбю в офсайде
31'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
Ларссон Юхан из команды Брондбю в офсайде
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
29'
Футач Марко из команды Хайдук сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
29'
28'
Стипица Данте вышел из ворот и забрал мяч.
28'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает навес
26'
26'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
25'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
25'
Игроки ФК "Брондбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
24'
22'
Удар от ворот произведет Брондбю
22'
Кожуль Звонимир из команды Хайдук делает навес
22'
Игрок клуба "Хайдук" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
22'
22'
21'
Футач Марко из команды Хайдук делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
21'
Кожуль Звонимир из команды Хайдук делает неудачный навес.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
19'
Кроне Свенн из команды Брондбю в офсайде
19'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Мемола Хюсен из команды Хайдук отвел угрозу отличным подкатом
18'
Фискер Каспер из команды Брондбю сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
18'
18'
Фискер Каспер из команды Брондбю подал угловой справа.
17'
Мемола Хюсен выбил мяч на угловой.
17'
Игроки ФК "Брондбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
17'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Барри Хамза из команды Хайдук подал угловой справа.
17'
Влашич Никола бьет с лёта, но вратарь выносит мяч на угловой
16'
Вратарь парирует удар, который нанес Влашич Никола, и мяч снова в игре
16'
16'
15'
Рёкер Бенедикт выбил мяч на угловой.
15'
Футач Марко из команды Хайдук делает навес прямо в штрафную.
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
14'
14'
Вильчек Камиль из команды Брондбю наносит неточный удар с лета
14'
Халими Бесар из команды Брондбю делает передачу одноклубнику.
14'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает навес
14'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Удар от ворот произведет Брондбю
13'
Футач Марко из команды Хайдук бьет головой мимо ворот
13'
Барри Хамза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Ларссон Юхан наказан за толчок Эрцег Анте
12'
12'
Мукхтар Хани бьет из пределов штрафной и упускает момент!
11'
После дальнего удара, который нанес Влашич Никола мяч отбит вратарем
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
10'
Вильчек Камиль наказан за толчок Мемола Хюсен
9'
Удар от ворот произведет Брондбю
9'
Футач Марко из команды Хайдук бьет головой мимо ворот
9'
9'
9'
8'
Рёкер Бенедикт из команды Брондбю делает подножку. Влашич Никола заработал фол.
7'
Футач Марко из команды Хайдук. Это Ларссон Юхан заработал фол.
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
5'
Удар от ворот произведет Брондбю
4'
Кожуль Звонимир бьет из пределов штрафной и упускает момент!
4'
Влашич Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
3'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
3'
1'
Вильчек Камиль попал в створ, но вратарь справился с ударом.
1'
Фискер Каспер из команды Брондбю сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
1'
Рёкер Бенедикт пробил головой, вратарь справился с ударом.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Брондбю". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Poljud. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Хайдук 2:0 Брондбю
Хайдук
73.1% (136)
Ничья:
17.7% (33)
Брондбю
9.1% (17)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Хайдук:
38.7% (72)
1:0 Хайдук:
29% (54)
1:1 Ничья:
15.6% (29)
1:2 Брондбю:
5.4% (10)
2:0 Хайдук:
3.2% (6)
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