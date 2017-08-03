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  5. 3-й квалификационный раунд
Стадион:
Хайдук
2:0
Конец матча
Брондбю
0'
1:0
59' Гол
Эрцег Анте
61' Желтая карточка
Кроне Свенн
2:0
63' Гол
Эрцег Анте
65' Желтая карточка
Футач Марко
79' Желтая карточка
Херманнссон Хьертюр
86' Желтая карточка
Реннов Фредерик
87' Желтая карточка
Шехич Эдин
87' Желтая карточка
Мукхтар Хани
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
Удар от ворот произведет Хайдук
93'
Удар от ворот произведет Хайдук
Фол, нарушение
92'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает подножку. Сед Ахмед заработал фол.
91'
Тактическая замена. Футач Марко уходит с поля и его заменяет Пешич Иван III
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.

Фол, нарушение
91'
Рёкер Бенедикт делает подножку сопернику.
Фол, нарушение
90'
Юранович Йосип из команды Хайдук делает подножку. Мукхтар Хани заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
90'
Стипица Данте выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
90'
Мукхтар Хани из команды Брондбю подал угловой слева.
90'
Кроне Свенн бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
89'
Сегодняшная посещаемость составляет 30204 болельщиков
89'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Мемола Хюсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Менса Кевин из команды Брондбю делает навес прямо в штрафную.
88'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Рёкер Бенедикт пробил головой, вратарь справился с ударом.
88'
Тибблинг Симон из команды Брондбю делает навес
87'
Нижич Зоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Мукхтар Хани навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
87'
Мукхтар Хани получает желтую карточку.
Желтая карточка
87'
Шехич Эдин получает желтую карточку.
Желтая карточка
86'
Реннов Фредерик получает желтую карточку за споры
Фол, нарушение
86'
Шехич Эдин из команды Хайдук делает подножку. Мукхтар Хани заработал фол.
86'
Удар от ворот произведет Брондбю
85'
Барри Хамза отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
85'
Тибблинг Симон делает подножку сопернику.
Фол, нарушение
85'
Рёкер Бенедикт из команды Брондбю. Это Футач Марко заработал фол.
84'
Менса Кевин из команды Брондбю делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
84'
Игроки ФК "Брондбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
83'
Удар от ворот произведет Хайдук
83'
Игроки ФК "Брондбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
82'
Тактическая замена. Эрцег Анте уходит с поля и его заменяет Сед Ахмед
Фол, нарушение
82'
Кристенсен Лассе делает подножку сопернику.
Фол, нарушение
81'
Мукхтар Хани из команды Брондбю тянет соперника за майку.
80'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
80'
Барри Хамза из команды Хайдук подал угловой слева.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
80'
Тибблинг Симон выбил мяч на угловой.
Желтая карточка
79'
Херманнссон Хьертюр получает желтую карточку.
Фол, нарушение
79'
Херманнссон Хьертюр из команды Брондбю. Это Футач Марко заработал фол.
79'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Удар от ворот произведет Брондбю
78'
Эрцег Анте из команды Хайдук бьет головой мимо ворот
78'
Влашич Никола из команды Хайдук делает навес
Угловой
78'
Барри Хамза из команды Хайдук подал угловой слева.
77'
Эрцег Анте бьет и мяч от рикошета проходит мимо
76'
Эрцег Анте из команды Хайдук делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
76'
Нергор Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Игрок из команды Хайдук делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
75'
Кроне Свенн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Херманнссон Хьертюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
75'
Барри Хамза из команды Хайдук подал угловой слева.
75'
Тактическая замена. Кожуль Звонимир уходит с поля и его заменяет Шехич Эдин
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
74'
Влашич Никола бьет и мяч от рикошета проходит мимо
74'
Игроки ФК "Хайдук" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
73'
Вратарь парирует удар, который нанес Ларссон Юхан, и мяч снова в игре
73'
Нижич Зоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Мукхтар Хани из команды Брондбю подал угловой слева.
72'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Фол, нарушение
71'
Кристенсен Лассе коснулся мяча рукой.
Офсайд
70'
Футач Марко из команды Хайдук в офсайде
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Фол, нарушение
69'
Ларссон Юхан делает подножку сопернику.
69'
Игроки ФК "Хайдук" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
68'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
68'
Футач Марко из команды Хайдук делает подножку. Нергор Кристиан заработал фол.
67'
Удар от ворот произведет Хайдук
67'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
65'
Футач Марко получает желтую карточку.
Фол, нарушение
65'
Футач Марко наказан за толчок Рёкер Бенедикт
65'
Тактическая замена. Фискер Каспер уходит с поля и его заменяет Тибблинг Симон
65'
Тактическая замена. Вильчек Камиль уходит с поля и его заменяет Кальмар Жолт
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
64'
Удар от ворот произведет Хайдук
63'
Барри Хамза из команды Хайдук делает навес
63'
ШТАНГА! Гентсоглу Савас попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
63'
Барри Хамза сделал результативную передачу.
63'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Описание гола
63'
Эрцег Анте из команды Хайдук добил мяч в ворота.
63'
Барри Хамза из команды Хайдук делает навес
62'
Тактическая замена. Халими Бесар уходит с поля и его заменяет Менса Кевин
Желтая карточка
61'
Кроне Свенн получает желтую карточку.
Фол, нарушение
61'
Кроне Свенн наказан за толчок Влашич Никола
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
59'
Мемола Хюсен сделал результативную передачу.
Описание гола
59'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Эрцег Анте записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
59'
Мемола Хюсен из команды Хайдук делает навес
Фол, нарушение
59'
Херманнссон Хьертюр из команды Брондбю делает подножку. Футач Марко заработал фол.
58'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
58'
Футач Марко наказан за толчок Нергор Кристиан
57'
Кроне Свенн из команды Брондбю делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
57'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
56'
Халими Бесар делает подножку сопернику.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
54'
Удар от ворот произведет Хайдук
54'
Фискер Каспер из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
54'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Нижич Зоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Вильчек Камиль из команды Брондбю делает навес прямо в штрафную.
54'
Фискер Каспер из команды Брондбю делает пас партнеру.
Фол, нарушение
53'
Кристенсен Лассе делает подножку сопернику.
52'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Футач Марко из команды Хайдук сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
52'
Игрок из команды Хайдук делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
52'
Нергор Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Игрок из команды Хайдук делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
51'
Кроне Свенн из команды Брондбю делает подножку. Кожуль Звонимир заработал фол.
50'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Нижич Зоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
47'
Вильчек Камиль наказан за толчок Нижич Зоран
Фол, нарушение
47'
Кожуль Звонимир из команды Хайдук делает подножку. Кроне Свенн заработал фол.
46'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю остановил атаку, перехватив мяч.
46'
Мемола Хюсен из команды Хайдук делает навес
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Удар от ворот произведет Брондбю
46'
Кожуль Звонимир бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
45'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает подножку. Влашич Никола заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
44'
Юранович Йосип из команды Хайдук попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
44'
Херманнссон Хьертюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Мемола Хюсен из команды Хайдук делает навес
Фол, нарушение
44'
Вильчек Камиль делает подножку сопернику.
Фол, нарушение
43'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает подножку. Барри Хамза заработал фол.
43'
Нижич Зоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает навес
Офсайд
42'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю в офсайде
42'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
41'
Удар от ворот произведет Брондбю
41'
Барри Хамза бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
40'
Ларссон Юхан получает жёлтую карточку за толчок соперника.
40'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
39'
Удар от ворот произведет Брондбю
39'
Кожуль Звонимир из команды Хайдук наносит неточный удар с лета
39'
Мемола Хюсен из команды Хайдук делает навес
38'
Гентсоглу Савас нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Эрцег Анте нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Игроки ФК "Хайдук" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
38'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
37'
Фискер Каспер из команды Брондбю делает подножку. Эрцег Анте заработал фол.
Фол, нарушение
36'
Вильчек Камиль наказан за толчок Лопес Борха
Фол, нарушение
35'
Футач Марко получает жёлтую карточку за толчок соперника.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Фол, нарушение
35'
Мукхтар Хани атакует сзади соперника. Барри Хамза пострадал.
34'
Халими Бесар из команды Брондбю делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Офсайд
33'
Вильчек Камиль из команды Брондбю в офсайде
31'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Офсайд
30'
Ларссон Юхан из команды Брондбю в офсайде
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
29'
Футач Марко из команды Хайдук сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
29'
Мемола Хюсен из команды Хайдук делает навес
28'
Стипица Данте вышел из ворот и забрал мяч.
28'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает навес
26'
Удар от ворот произведет Хайдук
26'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
25'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Лопес Борха выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Игроки ФК "Брондбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
24'
Вильчек Камиль наказан за толчок Нижич Зоран
22'
Удар от ворот произведет Брондбю
22'
Кожуль Звонимир из команды Хайдук делает навес
22'
Игрок клуба "Хайдук" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Влашич Никола из команды Хайдук делает навес
22'
Игроки ФК "Хайдук" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
21'
Футач Марко из команды Хайдук делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
21'
Кожуль Звонимир из команды Хайдук делает неудачный навес.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
Офсайд
19'
Кроне Свенн из команды Брондбю в офсайде
19'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Мемола Хюсен из команды Хайдук отвел угрозу отличным подкатом
18'
Фискер Каспер из команды Брондбю сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
18'
Лопес Борха выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Фискер Каспер из команды Брондбю подал угловой справа.
17'
Мемола Хюсен выбил мяч на угловой.
17'
Игроки ФК "Брондбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
17'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Барри Хамза из команды Хайдук подал угловой справа.
17'
Влашич Никола бьет с лёта, но вратарь выносит мяч на угловой
16'
Вратарь парирует удар, который нанес Влашич Никола, и мяч снова в игре
16'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Барри Хамза из команды Хайдук подал угловой слева.
15'
Рёкер Бенедикт выбил мяч на угловой.
15'
Футач Марко из команды Хайдук делает навес прямо в штрафную.
15'
Игроки ФК "Хайдук" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
14'
Удар от ворот произведет Хайдук
14'
Вильчек Камиль из команды Брондбю наносит неточный удар с лета
14'
Халими Бесар из команды Брондбю делает передачу одноклубнику.
14'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает навес
14'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Удар от ворот произведет Брондбю
13'
Футач Марко из команды Хайдук бьет головой мимо ворот
13'
Барри Хамза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Ларссон Юхан наказан за толчок Эрцег Анте
12'
Удар от ворот произведет Хайдук
12'
Мукхтар Хани бьет из пределов штрафной и упускает момент!
11'
После дальнего удара, который нанес Влашич Никола мяч отбит вратарем
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Фол, нарушение
10'
Вильчек Камиль наказан за толчок Мемола Хюсен
9'
Удар от ворот произведет Брондбю
9'
Футач Марко из команды Хайдук бьет головой мимо ворот
9'
Влашич Никола из команды Хайдук делает навес
9'
Херманнссон Хьертюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Влашич Никола из команды Хайдук делает навес
Фол, нарушение
8'
Рёкер Бенедикт из команды Брондбю делает подножку. Влашич Никола заработал фол.
Фол, нарушение
7'
Футач Марко из команды Хайдук. Это Ларссон Юхан заработал фол.
Фол, нарушение
5'
Вильчек Камиль наказан за толчок Нижич Зоран
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
5'
Удар от ворот произведет Брондбю
4'
Кожуль Звонимир бьет из пределов штрафной и упускает момент!
4'
Влашич Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает навес
3'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Лопес Борха выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает навес
1'
Вильчек Камиль попал в створ, но вратарь справился с ударом.
1'
Фискер Каспер из команды Брондбю сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
1'
Рёкер Бенедикт пробил головой, вратарь справился с ударом.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Брондбю". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Poljud. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Хайдук 2:0 Брондбю
Хайдук
73.1% (136)
Ничья:
17.7% (33)
Брондбю
9.1% (17)

Вы не участвовали в прогнозе

Хайдук:
38.7% (72)
Хайдук:
29% (54)
Ничья:
15.6% (29)
Брондбю:
5.4% (10)
Хайдук:
3.2% (6)
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