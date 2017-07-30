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Стадион:
Ружомберок
 
Позже
Эвертон
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 17 часов 57 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ружомберок - Эвертон, который состоится 03.08.2017.
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:
Прогнозы на матч Ружомберок - Эвертон
Ружомберок
7% (6)
Ничья:
10.5% (9)
Эвертон
82.6% (71)

Вы не участвовали в прогнозе

Эвертон:
26.7% (23)
Эвертон:
24.4% (21)
Эвертон:
12.8% (11)
Ничья:
10.5% (9)
Эвертон:
7% (6)
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