  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Лига Европы
  5. 3-й квалификационный раунд
Стадион:
Милан
 
Позже
Университатя Крайова
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 17 часов 56 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Милан - Университатя Крайова, который состоится 03.08.2017.
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Милан - Университатя Крайова
Милан
93.3% (83)
Ничья:
1.1% (1)
Университатя Крайова
5.6% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Милан:
44.9% (40)
Милан:
27% (24)
Милан:
7.9% (7)
Университатя Крайова:
4.5% (4)
Милан:
4.5% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация