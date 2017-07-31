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Стадион:
Люнгбю
 
Позже
Краснодар
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 16 часов 56 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Люнгбю - Краснодар, который состоится 03.08.2017.
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:
Прогнозы на матч Люнгбю - Краснодар
Люнгбю
12.4% (11)
Ничья:
43.8% (39)
Краснодар
43.8% (39)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
40.4% (36)
Краснодар:
15.7% (14)
Краснодар:
12.4% (11)
Краснодар:
7.9% (7)
Люнгбю:
6.7% (6)
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