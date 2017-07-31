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Стадион: Люнгбю
Предыдущие игры
Люнгбю (последние 20 матчей: +12 =1 -7)
- 30.07.2017 Брондбю 5:3 Люнгбю СД
- 27.07.2017 Краснодар 2:1 Люнгбю ЛЕ
- 23.07.2017 Хорсенс 4:1 Люнгбю СД
- 20.07.2017 Люнгбю 2:1 Слован Братислава ЛЕ
- 16.07.2017 Люнгбю 2:1 Силькеборг СД
- 13.07.2017 Слован Братислава 0:1 Люнгбю ЛЕ
- 06.07.2017 Бангор Сити 0:3 Люнгбю ЛЕ
- 29.06.2017 Люнгбю 1:0 Бангор Сити ЛЕ
- 28.05.2017 Митьюлланд 0:3 Люнгбю СД
- 21.05.2017 Люнгбю 3:1 Копенгаген СД
- 18.05.2017 Брондбю 0:2 Люнгбю СД
- 12.05.2017 Люнгбю 2:1 Нордшелланн СД
- 07.05.2017 Люнгбю 2:0 Сённерйюск СД
- 30.04.2017 Копенгаген 3:0 Люнгбю СД
- 21.04.2017 Сённерйюск 1:2 Люнгбю СД
- 16.04.2017 Люнгбю 2:2 Митьюлланд СД
- 09.04.2017 Люнгбю 1:2 Брондбю СД
- 31.03.2017 Нордшелланн 2:0 Люнгбю СД
- 19.03.2017 Брондбю 3:2 Люнгбю СД
- 11.03.2017 Люнгбю 1:0 Виборг СД
Краснодар (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 31.07.2017 Спартак Москва 2:0 Краснодар ПЛ
- 27.07.2017 Краснодар 2:1 Люнгбю ЛЕ
- 22.07.2017 Краснодар 2:0 Тосно ПЛ
- 16.07.2017 Рубин 1:2 Краснодар ПЛ
- 09.07.2017 ЦСКА Москва 1:1 Краснодар ТМК
- 08.07.2017 Краснодар 1:1 Славия Прага ТМК
- 06.07.2017 Краснодар 2:0 Марибор ТМК
- 05.07.2017 Копенгаген 0:0 Краснодар ТМК
- 02.07.2017 Краснодар 3:1 Вииторул Констанца ТМК
- 24.06.2017 Краснодар 4:0 СКА Ростов-на-Дону ТМК
- 21.06.2017 Краснодар 5:1 Черноморец Нв ТМК
- 21.05.2017 Томь 1:5 Краснодар ПЛ
- 17.05.2017 Зенит 1:0 Краснодар ПЛ
- 13.05.2017 Урал 1:1 Краснодар ПЛ
- 07.05.2017 Оренбург 1:0 Краснодар ПЛ
- 01.05.2017 Краснодар 0:0 Анжи ПЛ
- 27.04.2017 Амкар 0:2 Краснодар ПЛ
- 23.04.2017 Краснодар 2:0 Арсенал Тула ПЛ
- 15.04.2017 Рубин 0:1 Краснодар ПЛ
- 09.04.2017 Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ПЛ
Последние игры между собой
Люнгбю: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Краснодар: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 27.07.2017 Краснодар 2:1 Люнгбю Лига Европы
Будет доступно позже.
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До начала матча осталось 2 дня 16 часов 56 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Люнгбю - Краснодар, который состоится 03.08.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Люнгбю - Краснодар, который состоится 03.08.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Люнгбю - Краснодар
Люнгбю
12.4% (11)
Ничья:
43.8% (39)
Краснодар
43.8% (39)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
40.4% (36)
1:2 Краснодар:
15.7% (14)
0:1 Краснодар:
12.4% (11)
0:2 Краснодар:
7.9% (7)
2:1 Люнгбю:
6.7% (6)
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