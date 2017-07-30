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Стадион:
Спарта Прага
 
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Црвена Звезда
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До начала матча осталось 2 дня 16 часов 11 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Спарта Прага - Црвена Звезда, который состоится 03.08.2017.
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:
Прогнозы на матч Спарта Прага - Црвена Звезда
Спарта Прага
79.1% (68)
Ничья:
16.3% (14)
Црвена Звезда
4.7% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Спарта Прага:
47.7% (41)
Спарта Прага:
15.1% (13)
Ничья:
12.8% (11)
Спарта Прага:
10.5% (9)
Ничья:
3.5% (3)
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