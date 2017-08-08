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Стадион:
Халл Сити
 
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Вулверхэмптон
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До начала матча осталось 2 дня 21 час 28 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Халл Сити - Вулверхэмптон, который состоится 15.08.2017.
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Прогнозы на матч Халл Сити - Вулверхэмптон
Халл Сити
80% (104)
Ничья:
14.6% (19)
Вулверхэмптон
5.4% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Халл Сити:
43.8% (57)
Халл Сити:
18.5% (24)
Ничья:
10% (13)
Халл Сити:
7.7% (10)
Ничья:
3.1% (4)
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