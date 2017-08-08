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Стадион: Кингстон Коммьюникейшн
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Халл Сити (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 12.08.2017 Халл Сити 4:1 Бёртон Ч
- 05.08.2017 Астон Вилла 1:1 Халл Сити Ч
- 28.07.2017 Аякс 3:3 Халл Сити ТМК
- 25.07.2017 Халл Сити 0:0 Нант ТМК
- 22.07.2017 Бенфика 0:1 Халл Сити ТМК
- 18.07.2017 Халл Сити 2:1 Бристоль Роверс ТМК
- 15.07.2017 Халл Сити 1:2 Оксфорд Юнайтед ТМК
- 21.05.2017 Халл Сити 1:7 Тоттенхэм ПЛ
- 14.05.2017 Кристал Пэлас 4:0 Халл Сити ПЛ
- 06.05.2017 Халл Сити 0:2 Сандерленд ПЛ
- 29.04.2017 Саутгемптон 0:0 Халл Сити ПЛ
- 22.04.2017 Халл Сити 2:0 Уотфорд ПЛ
- 15.04.2017 Сток Сити 3:1 Халл Сити ПЛ
- 08.04.2017 Манчестер Сити 3:1 Халл Сити ПЛ
- 05.04.2017 Халл Сити 4:2 Мидлсбро ПЛ
- 01.04.2017 Халл Сити 2:1 Вест Хэм ПЛ
- 18.03.2017 Эвертон 4:0 Халл Сити ПЛ
- 11.03.2017 Халл Сити 2:1 Суонси ПЛ
- 04.03.2017 Лестер 3:1 Халл Сити ПЛ
- 25.02.2017 Халл Сити 1:1 Бёрнли ПЛ
Вулверхэмптон (последние 20 матчей: +13 =1 -6)
- 12.08.2017 Дерби 0:2 Вулверхэмптон Ч
- 08.08.2017 Вулверхэмптон 1:0 Йовил Таун КЛ
- 05.08.2017 Вулверхэмптон 1:0 Мидлсбро Ч
- 29.07.2017 Вулверхэмптон 1:0 Лестер ТМК
- 25.07.2017 Питерборо Юнайтед 0:1 Вулверхэмптон ТМК
- 22.07.2017 Шрусбери Таун 2:0 Вулверхэмптон ТМК
- 18.07.2017 Яблонец 1:0 Вулверхэмптон ТМК
- 15.07.2017 Виктория Пльзень 1:2 Вулверхэмптон ТМК
- 12.07.2017 Вердер 0:1 Вулверхэмптон ТМК
- 07.05.2017 Вулверхэмптон 1:0 Престон Норт Энд Ч
- 29.04.2017 Дерби 3:1 Вулверхэмптон Ч
- 25.04.2017 Вулверхэмптон 0:1 Хаддерсфилд Таун Ч
- 22.04.2017 Вулверхэмптон 0:0 Блэкберн Ч
- 17.04.2017 Лидс 0:1 Вулверхэмптон Ч
- 14.04.2017 Вулверхэмптон 0:2 Брайтон Ч
- 08.04.2017 Бристоль Сити 3:1 Вулверхэмптон Ч
- 04.04.2017 Вулверхэмптон 1:0 Ноттингем Форест Ч
- 01.04.2017 Вулверхэмптон 3:1 Кардифф Сити Ч
- 18.03.2017 Фулхэм 1:3 Вулверхэмптон Ч
- 14.03.2017 Брентфорд 1:2 Вулверхэмптон Ч
Последние игры между собой
Халл Сити: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Вулверхэмптон: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
- 15.04.2016 Халл Сити 2:1 Вулверхэмптон .Чемпионшип
- 16.08.2015 Вулверхэмптон 1:1 Халл Сити .Чемпионшип
- 16.04.2013 Вулверхэмптон 1:0 Халл Сити .Чемпионшип
- 06.11.2012 Халл Сити 2:1 Вулверхэмптон .Чемпионшип
- 30.01.2010 Халл Сити 2:2 Вулверхэмптон Премьер-лига
- 29.08.2009 Вулверхэмптон 1:1 Халл Сити Премьер-лига
- 26.12.2007 Халл Сити 2:0 Вулверхэмптон .Чемпионшип
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кардифф Сити
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Ипсвич
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|5.
|Халл Сити
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|6.
|КПР
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Лидс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Престон Норт Энд
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|Бристоль Сити
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Мидлсбро
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Бирмингем
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|13.
|Фулхэм
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Норвич
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Сандерленд
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Болтон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|17.
|Шеффилд Уэнсдей
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Миллуолл
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|19.
|Рединг
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|20.
|Дерби
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|21.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|22.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|23.
|Барнсли
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|24.
|Бёртон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
-
До начала матча осталось 2 дня 21 час 28 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Халл Сити - Вулверхэмптон, который состоится 15.08.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Халл Сити - Вулверхэмптон, который состоится 15.08.2017.
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Прогнозы на матч Халл Сити - Вулверхэмптон
Халл Сити
80% (104)
Ничья:
14.6% (19)
Вулверхэмптон
5.4% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Халл Сити:
43.8% (57)
1:0 Халл Сити:
18.5% (24)
1:1 Ничья:
10% (13)
2:0 Халл Сити:
7.7% (10)
2:2 Ничья:
3.1% (4)
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