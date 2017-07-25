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Халл Сити
 
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Аякс
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 14 часов 27 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Халл Сити - Аякс, который состоится 28.07.2017.
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:
Прогнозы на матч Халл Сити - Аякс
Халл Сити
18.8% (16)
Ничья:
38.8% (33)
Аякс
42.4% (36)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
37.6% (32)
Аякс:
27.1% (23)
Халл Сити:
8.2% (7)
Аякс:
7.1% (6)
Халл Сити:
5.9% (5)
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