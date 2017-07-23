  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Золотой кубок КОНКАКАФ
  5. 1/2 финала
Коста-Рика
0:2
Конец матча
США
0'
61' Желтая карточка
Гонсалес Омар
67' Желтая карточка
Гонсалес Джанкарло
0:1
72' Гол
Алтидор Джози
73' Желтая карточка
Алтидор Джози
0:2
83' Гол
Демпси Клинт
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
85'
США производит замену. Kellyn Acosta уходит, и Маккарти Дакс заменяет его
83'
США производит замену. Алтидор Джози уходит, и Зарде Гьяси заменяет его
Описание гола
83'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Демпси Клинт.
81'
США производит замену. Алтидор Джози уходит, и Зарде Гьяси заменяет его
80'
Коста-Рика производит замену. Давид Гузман уходит, и Jose Leiton заменяет его

77'
Коста-Рика производит замену. Сальватьерра Хосе уходит, и Аcофейфа Рэндалл заменяет его
74'
Коста-Рика производит замену. Техеда Ельцин уходит, и Kenner Gutierrez заменяет его
Желтая карточка
73'
Алтидор Джози получает желтую карточку.
Описание гола
72'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Алтидор Джози.
Желтая карточка
67'
Гонсалес Джанкарло получает желтую карточку.
66'
США производит замену. Арриола Пол уходит, и Демпси Клинт заменяет его
Желтая карточка
60'
Гонсалес Омар получает желтую карточку.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Прогнозы на матч Коста-Рика 0:2 США
Коста-Рика
32.4% (58)
Ничья:
21.8% (39)
США
45.8% (82)

Вы не участвовали в прогнозе

США:
25.1% (45)
Коста-Рика:
23.5% (42)
Ничья:
19% (34)
США:
14% (25)
Коста-Рика:
5% (9)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация