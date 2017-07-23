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0:2
Конец матча
61' Желтая карточкаГонсалес Омар
67' Желтая карточкаГонсалес Джанкарло
0:1
72' ГолАлтидор Джози
73' Желтая карточкаАлтидор Джози
0:2
83' ГолДемпси Клинт
|
61'
72'
0:1
73'
83'
0:2
Состав команд
10
Руис
Брайан
21
Уренья
Марко
24
Ховард
Тим
20
Арриола
Пол
26
Брэдли
Майкл
19
Зуси
Грэм
Коста-Рика 4-3-2-1
- Основной состав
- 18 Пембертон Патрик Вратарь
- 6 Сальватьерра Хосе Защитник
- 3 Гонсалес Джанкарло Защитник
- 24 Уостон Кендаль Защитник
- 15 Кальво Франсиско Защитник
- 20 David Guzman II Полузащитник
- 10 Руис Брайан Полузащитник
- 17 Техеда Ельцин Полузащитник
- 2 Акоста Джонни Полузащитник
- 21 Уренья Марко Полузащитник
- 7 Рамирес Давид Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Морейра Леонель Вратарь
- 23 Карвахаль Дэнни Вратарь
- 4 Уманья Майкл Защитник
- 19 Ulises Segura Полузащитник
- 14 Аcофейфа Рэндалл Полузащитник
- 9 Родригес Ариэль Нападающий
- 25 Jose Leiton
- 27 Jimmy Marin
- 22 Juan Pablo Vargas
- 5 Kenner Gutierrez Cerdas
- 26 Jhamir Kareem Ordain Alexander
- Главный тренер: Рамирес Оскар
США 4-4-2
- Основной состав
- 24 Ховард Тим Вратарь
- 2 Jorge Villafana Защитник
- 3 Гонсалес Омар Защитник
- 5 Беслер Мэтт Защитник
- 23 Kellyn Acosta II Защитник
- 20 Арриола Пол Полузащитник
- 25 Нэйджби Дарлингтон Полузащитник
- 26 Брэдли Майкл Полузащитник
- 19 Зуси Грэм Полузащитник
- 27 Алтидор Джози Нападающий
- 8 Моррис Джордан Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Jesse Gonzalez Вратарь
- 12 Bill Hamid Вратарь
- 15 Личай Эрик Защитник
- 21 Matt Hedges Защитник
- 4 Миазга Мэтт Защитник
- 16 Морроу Джастин Защитник
- 9 Зарде Гьяси Полузащитник
- 7 Понтиус Крис Полузащитник
- 18 Агудело Хуан Полузащитник
- 10 Корона Джо Полузащитник
- 13 Маккарти Дакс Полузащитник
- 28 Демпси Клинт Нападающий
- Главный тренер: Брюс Арена
Предыдущие игры
Коста-Рика (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 20.07.2017 Коста-Рика 1:0 Панама ЗКК
- 15.07.2017 Коста-Рика 3:0 Французская Гвиана ЗКК
- 12.07.2017 Коста-Рика 1:1 Канада ЗКК
- 08.07.2017 Гондурас 0:1 Коста-Рика ЗКК
- 14.06.2017 Коста-Рика 2:1 Тринидад и Тобаго ОМЧ2СА
- 09.06.2017 Коста-Рика 0:0 Панама ОМЧ2СА
- 29.03.2017 Гондурас 1:1 Коста-Рика ОМЧ2СА
- 25.03.2017 Мексика 2:0 Коста-Рика ОМЧ2СА
- 23.01.2017 Панама 1:0 Коста-Рика ЦК
- 21.01.2017 Гондурас 1:1 Коста-Рика ЦК
- 18.01.2017 Коста-Рика 0:0 Никарагуа ЦК
- 15.01.2017 Белиз 0:3 Коста-Рика ЦК
- 14.01.2017 Коста-Рика 0:0 Сальвадор ЦК
- 16.11.2016 Коста-Рика 4:0 США ОМЧ2СА
- 12.11.2016 Тринидад и Тобаго 0:2 Коста-Рика ОМЧ2СА
- 09.10.2016 РОССИЯ 3:4 Коста-Рика ТМС
- 07.09.2016 Коста-Рика 3:1 Панама ОМЧ2СА
- 03.09.2016 Гаити 0:1 Коста-Рика ОМЧ2СА
- 12.06.2016 Колумбия 2:3 Коста-Рика КА
- 08.06.2016 США 4:0 Коста-Рика КА
США (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 20.07.2017 США 2:0 Сальвадор ЗКК
- 16.07.2017 Никарагуа 0:3 США ЗКК
- 13.07.2017 США 3:2 Мартиника ЗКК
- 08.07.2017 США 1:1 Панама ЗКК
- 02.07.2017 США 2:1 Гана ТМС
- 12.06.2017 Мексика 1:1 США ОМЧ2СА
- 09.06.2017 США 2:0 Тринидад и Тобаго ОМЧ2СА
- 04.06.2017 США 1:1 Венесуэла ТМС
- 29.03.2017 Панама 1:1 США ОМЧ2СА
- 25.03.2017 США 6:0 Гондурас ОМЧ2СА
- 04.02.2017 США 1:0 Ямайка ТМС
- 30.01.2017 США 0:0 Сербия ТМС
- 16.11.2016 Коста-Рика 4:0 США ОМЧ2СА
- 12.11.2016 США 1:2 Мексика ОМЧ2СА
- 12.10.2016 США 1:1 Новая Зеландия ТМС
- 07.10.2016 Куба 0:2 США ТМС
- 07.09.2016 США 4:0 Тринидад и Тобаго ОМЧ2СА
- 02.09.2016 Сент-Винсент и Гренадины 0:6 США ОМЧ2СА
- 26.06.2016 США 0:1 Колумбия КА
- 22.06.2016 США 0:4 Аргентина КА
Последние игры между собой
Коста-Рика: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
США: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
- 16.11.2016 Коста-Рика 4:0 США Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- 08.06.2016 США 4:0 Коста-Рика Кубок Америки
- 14.10.2015 США 0:1 Коста-Рика Товарищеские матчи. Сборные
- 07.09.2013 Коста-Рика 3:1 США Чемпионат Мира. Отборочные матчи
- 17.07.2013 США 1:0 Коста-Рика Международные матчи
- 23.03.2013 США 1:0 Коста-Рика Чемпионат Мира. Отборочные матчи
- 03.09.2011 США 0:1 Коста-Рика Товарищеские матчи. Сборные
- 15.10.2009 США 2:2 Коста-Рика Чемпионат Мира. Отборочные матчи
- 04.06.2009 Коста-Рика 3:1 США Чемпионат Мира. Отборочные матчи
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
85'
США производит замену. Kellyn Acosta уходит, и Маккарти Дакс заменяет его
83'
США производит замену. Алтидор Джози уходит, и Зарде Гьяси заменяет его
83'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Демпси Клинт.
81'
США производит замену. Алтидор Джози уходит, и Зарде Гьяси заменяет его
80'
Коста-Рика производит замену. Давид Гузман уходит, и Jose Leiton заменяет его
77'
Коста-Рика производит замену. Сальватьерра Хосе уходит, и Аcофейфа Рэндалл заменяет его
74'
Коста-Рика производит замену. Техеда Ельцин уходит, и Kenner Gutierrez заменяет его
73'
Алтидор Джози получает желтую карточку.
72'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Алтидор Джози.
67'
Гонсалес Джанкарло получает желтую карточку.
66'
США производит замену. Арриола Пол уходит, и Демпси Клинт заменяет его
60'
Гонсалес Омар получает желтую карточку.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Прогнозы на матч Коста-Рика 0:2 США
Коста-Рика
32.4% (58)
Ничья:
21.8% (39)
США
45.8% (82)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 США:
25.1% (45)
2:1 Коста-Рика:
23.5% (42)
1:1 Ничья:
19% (34)
0:1 США:
14% (25)
1:0 Коста-Рика:
5% (9)
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