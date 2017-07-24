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США (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 23.07.2017 Коста-Рика 0:2 США ЗКК
- 20.07.2017 США 2:0 Сальвадор ЗКК
- 16.07.2017 Никарагуа 0:3 США ЗКК
- 13.07.2017 США 3:2 Мартиника ЗКК
- 08.07.2017 США 1:1 Панама ЗКК
- 02.07.2017 США 2:1 Гана ТМС
- 12.06.2017 Мексика 1:1 США ОМЧ2СА
- 09.06.2017 США 2:0 Тринидад и Тобаго ОМЧ2СА
- 04.06.2017 США 1:1 Венесуэла ТМС
- 29.03.2017 Панама 1:1 США ОМЧ2СА
- 25.03.2017 США 6:0 Гондурас ОМЧ2СА
- 04.02.2017 США 1:0 Ямайка ТМС
- 30.01.2017 США 0:0 Сербия ТМС
- 16.11.2016 Коста-Рика 4:0 США ОМЧ2СА
- 12.11.2016 США 1:2 Мексика ОМЧ2СА
- 12.10.2016 США 1:1 Новая Зеландия ТМС
- 07.10.2016 Куба 0:2 США ТМС
- 07.09.2016 США 4:0 Тринидад и Тобаго ОМЧ2СА
- 02.09.2016 Сент-Винсент и Гренадины 0:6 США ОМЧ2СА
- 26.06.2016 США 0:1 Колумбия КА
Ямайка (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 24.07.2017 Мексика 0:1 Ямайка ЗКК
- 21.07.2017 Ямайка 2:1 Канада ЗКК
- 17.07.2017 Ямайка 1:1 Сальвадор ЗКК
- 14.07.2017 Мексика 0:0 Ямайка ЗКК
- 10.07.2017 Кюрасао 0:2 Ямайка ЗКК
- 23.06.2017 Ямайка 1:1 Французская Гвиана ТМС
- 14.06.2017 Перу 3:1 Ямайка ТМС
- 17.02.2017 Гондурас 0:1 Ямайка ТМС
- 04.02.2017 США 1:0 Ямайка ТМС
- 07.09.2016 Ямайка 0:2 Гаити ОМЧ2СА
- 03.09.2016 Панама 2:0 Ямайка ОМЧ2СА
- 14.06.2016 Уругвай 3:0 Ямайка КА
- 10.06.2016 Мексика 2:0 Ямайка КА
- 06.06.2016 Ямайка 0:1 Венесуэла КА
- 28.05.2016 Чили 1:2 Ямайка ТМС
- 30.03.2016 Коста-Рика 3:0 Ямайка ОМЧ2СА
- 26.03.2016 Ямайка 1:1 Коста-Рика ОМЧ2СА
- 18.11.2015 Гаити 0:1 Ямайка ОМЧ2СА
- 14.11.2015 Ямайка 0:2 Панама ОМЧ2СА
- 13.10.2015 Южная Корея 3:0 Ямайка ТМС
Последние игры между собой
США: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 2
Ямайка: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 5
- 04.02.2017 США 1:0 Ямайка Товарищеские матчи. Сборные
- 23.07.2015 США 1:2 Ямайка Золотой кубок КОНКАКАФ
- 12.10.2013 США 2:0 Ямайка Чемпионат Мира. Отборочные матчи
- 08.06.2013 Ямайка 1:2 США Чемпионат Мира. Отборочные матчи
- 12.09.2012 США 1:0 Ямайка Международные матчи
- 08.09.2012 Ямайка 2:1 США Международные матчи
- 19.06.2011 Ямайка 0:2 США КОНКАКАФ
1/4 финала
Финал
0 США
0 Ямайка
-
До начала матча осталось 2 дня 3 часа 23 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча США - Ямайка, который состоится 27.07.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча США - Ямайка, который состоится 27.07.2017.
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Прогнозы на матч США - Ямайка
США
89.5% (51)
Ничья:
5.3% (3)
Ямайка
5.3% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 США:
35.1% (20)
2:0 США:
26.3% (15)
1:0 США:
19.3% (11)
3:1 США:
5.3% (3)
1:1 Ничья:
3.5% (2)
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