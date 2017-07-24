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США
 
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Ямайка
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До начала матча осталось 2 дня 3 часа 23 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча США - Ямайка, который состоится 27.07.2017.
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:
Прогнозы на матч США - Ямайка
США
89.5% (51)
Ничья:
5.3% (3)
Ямайка
5.3% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

США:
35.1% (20)
США:
26.3% (15)
США:
19.3% (11)
США:
5.3% (3)
Ничья:
3.5% (2)
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