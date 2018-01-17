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1:0
28' ГолЮсте Эктор
74' Вторая желтая карточкаСоарес Вильям
|
28'
1:0
74'
Состав команд
Аполлон
- Основной состав
- 83 Вале Бруну Вратарь
- 44 Юсте Эктор Защитник
- 21 Жандер Рибейро Защитник
- 17 Педру Жоау Защитник
- 22 Роберж Валентин Защитник
- 10 Алекс да Силва III Полузащитник
- 5 Сакетти Эстебан Полузащитник
- 95 Салданья Алеф Полузащитник
- 26 Папулис Фотис Нападающий
- 77 Сардинеро Адриан Нападающий
- 99 Маглица Антун Нападающий
- Запасные игроки
- 46 Киссас Тасос Вратарь
- 28 Стилиану Мариос Защитник
- 92 Яколиш Антонио Полузащитник
- 23 Шполярич Матья Полузащитник
- 30 Шембри Андре Нападающий
- 52 Питтас Яннис Нападающий
- 11 Зелая Эмилио Нападающий
- 33 Хадьивасилис Иоаннис
- Главный тренер: Августи Софронис
Омония
- Основной состав
- 25 Andreas Christodoulou Вратарь
- 49 Кателарис Фанос Защитник
- 6 Соарес Вильям Защитник
- 13 Жаилсон Защитник
- 24 Мамаду Канде Защитник
- 28 Маргаса Ренату Полузащитник
- 77 Христофи Димитрос Полузащитник
- 23 Мадуро Эдвигес Полузащитник
- 8 Алекс Соареш Полузащитник
- 27 Дербишир Мэтт Нападающий
- 21 Rafael Guimarães Lopes IV
- Запасные игроки
- 71 Бреевелд Никандро Полузащитник
- 19 Панайоту Антреас Нападающий
- 7 Деметриу Мариос Нападающий
- 14 Антониа Ярхинио Нападающий
- 68 Andreas Frangeskou
- 61 Alexandros Antoniou
- Главный тренер: Петев Ивайло
Предыдущие игры
Аполлон (последние 20 матчей: +10 =7 -3)
- 14.01.2018 Аполлон 1:1 Анортосис ПД
- 10.01.2018 Пафос 0:2 Аполлон ПД
- 06.01.2018 Неа Саламина 0:0 Аполлон ПД
- 03.01.2018 Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 21.12.2017 Эрмис Арадиппу 0:6 Аполлон ПД
- 17.12.2017 Аполлон 5:0 Олимпиакос Никосия ПД
- 11.12.2017 Омония 0:1 Аполлон ПД
- 07.12.2017 Аполлон 0:3 Эвертон ЛЕ
- 02.12.2017 Аполлон 6:0 Пафос ПД
- 27.11.2017 Аполлон 3:0 Этникос Ахна ПД
- 23.11.2017 Лион 4:0 Аполлон ЛЕ
- 18.11.2017 Алки Ороклинис 1:4 Аполлон ПД
- 05.11.2017 АЕК Ларнака 1:1 Аполлон ПД
- 02.11.2017 Аполлон 1:1 Аталанта ЛЕ
- 29.10.2017 Аполлон 4:2 Докса Катокопия ПД
- 22.10.2017 Аполлон 1:0 Арис Лимассол ПД
- 19.10.2017 Аталанта 3:1 Аполлон ЛЕ
- 14.10.2017 Анортосис 1:1 Аполлон ПД
- 01.10.2017 Аполлон 5:0 Неа Саламина ПД
- 28.09.2017 Эвертон 2:2 Аполлон ЛЕ
Омония (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 13.01.2018 Омония 3:0 Эрмис Арадиппу ПД
- 06.01.2018 Олимпиакос Никосия 2:3 Омония ПД
- 02.01.2018 Алки Ороклинис 0:3 Омония ПД
- 21.12.2017 Омония 3:0 Пафос ПД
- 16.12.2017 Этникос Ахна 2:2 Омония ПД
- 11.12.2017 Омония 0:1 Аполлон ПД
- 04.12.2017 АЕК Ларнака 5:0 Омония ПД
- 26.11.2017 Докса Катокопия 1:2 Омония ПД
- 17.11.2017 Омония 1:3 АПОЭЛ ПД
- 04.11.2017 Арис Лимассол 2:2 Омония ПД
- 28.10.2017 Омония 1:1 Анортосис ПД
- 24.10.2017 Неа Саламина 1:3 Омония ПД
- 21.10.2017 Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 15.10.2017 Эрмис Арадиппу 2:1 Омония ПД
- 30.09.2017 Омония 1:1 Олимпиакос Никосия ПД
- 23.09.2017 Омония 2:2 Алки Ороклинис ПД
- 20.09.2017 Омония 5:2 АЕК Ларнака ПД
- 16.09.2017 Пафос 2:1 Омония ПД
- 10.09.2017 Омония 2:1 Этникос Ахна ПД
- 21.05.2017 АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония ПД
Последние игры между собой
Аполлон: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Омония: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
- 11.12.2017 Омония 0:1 Аполлон Первый дивизион
- 07.05.2017 Аполлон 3:0 Омония Первый дивизион
- 02.04.2017 Омония 0:2 Аполлон Первый дивизион
- 22.02.2017 Аполлон 3:0 Омония Кубок
- 15.02.2017 Омония 2:2 Аполлон Кубок
- 15.01.2017 Омония 1:2 Аполлон Первый дивизион
- 02.10.2016 Аполлон 2:1 Омония Первый дивизион
- 18.05.2016 Аполлон 2:1 Омония Кубок
- 14.05.2016 Омония 1:2 Аполлон Первый дивизион
- 09.04.2016 Аполлон 1:2 Омония Первый дивизион
- 16.01.2016 Аполлон 0:0 Омония Первый дивизион
- 03.10.2015 Омония 0:0 Аполлон Первый дивизион
- 24.05.2015 Аполлон 2:1 Омония Первый дивизион
- 18.04.2015 Омония 1:0 Аполлон Первый дивизион
- 15.02.2015 Омония 1:2 Аполлон Первый дивизион
- 10.11.2014 Аполлон 3:0 Омония Первый дивизион
- 27.04.2014 Омония 2:1 Аполлон Первый дивизион
- 23.03.2014 Аполлон 0:0 Омония Первый дивизион
- 19.02.2014 Аполлон 1:0 Омония Кубок Кипра
- 12.02.2014 Омония 2:1 Аполлон Кубок Кипра
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АПОЭЛ
|19
|14
|3
|2
|52 - 13
|45
|2.
|Аполлон
|19
|12
|7
|0
|48 - 11
|43
|3.
|АЕК Ларнака
|20
|13
|4
|3
|43 - 16
|43
|4.
|Анортосис
|20
|11
|8
|1
|28 - 14
|41
|5.
|АЕЛ Лимаcсол
|20
|10
|6
|4
|23 - 10
|36
|6.
|Омония
|20
|9
|5
|6
|36 - 29
|32
|7.
|Докса Катокопия
|20
|8
|3
|9
|27 - 31
|27
|8.
|Пафос
|20
|5
|6
|9
|13 - 29
|21
|9.
|Алки Ороклинис
|20
|5
|5
|10
|22 - 38
|20
|10.
|Эрмис Арадиппу
|20
|5
|3
|12
|21 - 39
|18
|11.
|Олимпиакос Никосия
|20
|3
|8
|9
|18 - 41
|17
|12.
|Неа Саламина
|20
|3
|6
|11
|17 - 36
|15
|13.
|Арис Лимассол
|20
|2
|7
|11
|14 - 34
|13
|14.
|Этникос Ахна
|20
|1
|5
|14
|15 - 36
|8
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Омония делает замену. Христофи Димитрос уходит с поля, а Деметриу Мариос выходит на его замену.
81'
Омония делает замену. Маргаса Ренату уходит с поля, а Антониа Ярхинио выходит на его замену.
76'
Аполлон делает замену. Папулис Фотис уходит с поля, а Зелая Эмилио выходит на его замену.
74'
Соарес Вильям получает вторую желтую карточку. Удаление.
72'
Аполлон делает замену. Сардинеро Адриан уходит с поля, а Шембри Андре выходит на его замену.
70'
Омония делает замену. Rafael Lopes уходит с поля, а Бреевелд Никандро выходит на его замену.
57'
Аполлон делает замену. Алекс да Силва III уходит с поля, а Яколиш Антонио выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
28'
Г О О О О Л - Юсте Эктор бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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