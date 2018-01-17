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Аполлон
1:0
Конец матча
Омония
0'
1:0
28' Гол
Юсте Эктор
74' Вторая желтая карточка
Соарес Вильям
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Омония делает замену. Христофи Димитрос уходит с поля, а Деметриу Мариос выходит на его замену.
81'
Омония делает замену. Маргаса Ренату уходит с поля, а Антониа Ярхинио выходит на его замену.
76'
Аполлон делает замену. Папулис Фотис уходит с поля, а Зелая Эмилио выходит на его замену.
74'
Соарес Вильям получает вторую желтую карточку. Удаление.
72'
Аполлон делает замену. Сардинеро Адриан уходит с поля, а Шембри Андре выходит на его замену.

70'
Омония делает замену. Rafael Lopes уходит с поля, а Бреевелд Никандро выходит на его замену.
57'
Аполлон делает замену. Алекс да Силва III уходит с поля, а Яколиш Антонио выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Юсте Эктор бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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