- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Арена Тун Зрители: 7526
25' Желтая карточкаРапп Симоне
0:1
26' ГолФрай Микаэль
36' Желтая карточкаКостанцо Морено
36' Желтая карточкаВосер Кай
0:2
41' ГолДвамена Рафаэль
1:2
54' ГолРапп Симоне
1:3
61' ГолФрай Микаэль
|
25'
26'
0:1
36'
36'
41'
0:2
54'
1:2
61'
1:3
Состав команд
14
Гельми
Рой
20
Каблан
Крис
13
Рапп
Симоне
13
Неф
Алайн
22
Рюэгг
Кевин
41
Восер
Кай
Тун 4-4-2
- Основной состав
- 18 Руберто Франческо Вратарь
- 31 Гларнер Штефан Защитник
- 5 Бюрги Николас Защитник
- 14 Гельми Рой Защитник
- 20 Каблан Крис Защитник
- 11 Тосетти Маттео Полузащитник
- 17 Хедигер Деннис Полузащитник
- 30 Лаупер Сандро Полузащитник
- 33 Шпильман Марвин Полузащитник
- 13 Рапп Симоне Нападающий
- 16 Костанцо Морено Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Февр Гийом Вратарь
- 34 Суттер Никола Полузащитник
- 24 Да Силва Нуну Полузащитник
- 21 Феррейру Нельсон Полузащитник
- 19 Дзонлагич Омер Полузащитник
- 35 Хунцикер Николас Нападающий
- Главный тренер: Шнайдер Марк
Цюрих 3-4-3
- Основной состав
- 1 Ванин Андрис Вратарь
- 13 Неф Алайн Защитник
- 17 Бангура Умару Защитник
- 4 Теландер Расмус Защитник
- 26 Бруннер Седрик Полузащитник
- 22 Рюэгг Кевин Полузащитник
- 6 Палссон Виктор Полузащитник
- 41 Восер Кай Полузащитник
- 11 Двамена Рафаэль Нападающий
- 9 Фрай Микаэль Нападающий
- 68 Родригес Роберто Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Бреше Янник Вратарь
- 29 Сарр Сангоне Полузащитник
- 7 Винтер Адриан Полузащитник
- 3 Хайле-Селассие Марен Полузащитник
- 18 Жанье Па-Моду Полузащитник
- 14 Коне Мусса II Нападающий
- 15 Stephen Odey
- Главный тренер: Ульрих Форте
Предыдущие игры
Тун (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 01.10.2017 Тун 2:0 Люцерн С
- 24.09.2017 Санкт-Галлен 3:0 Тун С
- 21.09.2017 Тун 2:2 Грасcхоппер С
- 17.09.2017 Виль 0:3 Тун К
- 10.09.2017 Люцерн 2:2 Тун С
- 26.08.2017 Лугано 4:1 Тун С
- 19.08.2017 Тун 5:2 Лозанна С
- 12.08.2017 Стад Паерне 1:2 Тун К
- 09.08.2017 Янг Бойз 0:4 Тун С
- 05.08.2017 Тун 0:3 Базель С
- 30.07.2017 Цюрих 2:1 Тун С
- 23.07.2017 Тун 0:1 Сьон С
- 15.07.2017 Тун 5:1 Кьяссо ТМК
- 08.07.2017 Тун 2:0 Винтертур ТМК
- 07.07.2017 Тун 1:2 Шаффхаузен ТМК
- 01.07.2017 Тун 1:1 Цюрих ТМК
- 30.06.2017 Тун 2:2 Кёниц ТМК
- 24.06.2017 Тун 1:0 Ксамакс ТМК
- 23.06.2017 Брайтенрайн 2:1 Тун ТМК
- 23.06.2017 Тун 3:0 Кринс ТМК
Цюрих (последние 20 матчей: +10 =7 -3)
- 05.10.2017 Цюрих 3:1 Вадуц ТМК
- 01.10.2017 Цюрих 3:0 Лугано С
- 23.09.2017 Базель 1:0 Цюрих С
- 20.09.2017 Лозанна 1:1 Цюрих С
- 16.09.2017 Бассерсдорф 0:3 Цюрих К
- 09.09.2017 Цюрих 1:1 Санкт-Галлен С
- 30.08.2017 Цюрих 2:0 Винтертур ТМК
- 30.08.2017 Устер 0:5 Цюрих ТМК
- 27.08.2017 Люцерн 1:1 Цюрих С
- 19.08.2017 Цюрих 0:0 Янг Бойз С
- 13.08.2017 Чиппис 0:10 Цюрих К
- 10.08.2017 Цюрих 2:0 Сьон С
- 05.08.2017 Лугано 0:0 Цюрих С
- 30.07.2017 Цюрих 2:1 Тун С
- 23.07.2017 Грасcхоппер 0:2 Цюрих С
- 19.07.2017 Цюрих 1:2 Шаффхаузен ТМК
- 16.07.2017 Цюрих 6:1 Гёзтепе ТМК
- 09.07.2017 Зандхаузен 2:1 Цюрих ТМК
- 04.07.2017 Страсбург 1:1 Цюрих ТМК
- 01.07.2017 Тун 1:1 Цюрих ТМК
Последние игры между собой
Тун: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Цюрих: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
- 30.07.2017 Цюрих 2:1 Тун Суперлига
- 01.07.2017 Тун 1:1 Цюрих Товарищеские матчи. Клубы
- 01.05.2016 Тун 4:0 Цюрих Суперлига
- 05.03.2016 Цюрих 0:0 Тун Суперлига
- 12.12.2015 Тун 1:4 Цюрих Кубок
- 18.10.2015 Тун 5:1 Цюрих Суперлига
- 13.09.2015 Цюрих 3:3 Тун Суперлига
- 17.05.2015 Тун 2:2 Цюрих Суперлига
- 15.02.2015 Цюрих 0:1 Тун Суперлига
- 07.12.2014 Тун 2:1 Цюрих Суперлига
- 23.07.2014 Цюрих 2:1 Тун Суперлига
- 03.05.2014 Тун 1:2 Цюрих Суперлига
- 27.03.2014 Цюрих 0:0 Тун Кубок Швейцарии
- 16.02.2014 Цюрих 3:1 Тун Суперлига
- 03.11.2013 Тун 2:1 Цюрих Суперлига
- 14.07.2013 Цюрих 3:2 Тун Суперлига
- 02.07.2013 Тун 3:1 Цюрих Товарищеские матчи. Сборные
- 29.05.2013 Цюрих 2:0 Тун Суперлига
- 10.03.2013 Тун 0:4 Цюрих Суперлига
- 04.11.2012 Тун 1:4 Цюрих Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|26 - 10
|23
|2.
|Цюрих
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|15 - 6
|20
|3.
|Базель
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 11
|18
|4.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 19
|18
|5.
|Грасcхоппер
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 17
|14
|6.
|Лозанна
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|17 - 21
|13
|7.
|Тун
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|18 - 22
|11
|8.
|Люцерн
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 19
|11
|9.
|Сьон
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|10.
|Лугано
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
85'
Цюрих производит замену. Родригес Роберто уходит, и Коне Мусса II заменяет его
74'
Тун производит замену. Хедигер Деннис уходит, и Хунцикер Николас заменяет его
65'
Тун производит замену. Костанцо Морено уходит, и Да Силва Нуну заменяет его
62'
Цюрих производит замену. Восер Кай уходит, и Жанье Па-Моду заменяет его
61'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фрай Микаэль.
54'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Рапп Симоне.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
41'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Двамена Рафаэль.
36'
Восер Кай получает желтую карточку.
36'
Костанцо Морено получает желтую карточку.
26'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фрай Микаэль.
25'
Рапп Симоне получает желтую карточку.
5'
Цюрих производит замену. Бруннер Седрик уходит, и Винтер Адриан заменяет его
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Thun. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
- Кыргызстан
- Таджикистан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Кубок
- Суперлига
- Федераль А Зона 1
- Федераль А Зона 2
- Федераль А Зона 3
- Федераль А Зона 4
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Игры Юго-Восточной Азии
- Кубок Азии (квалификация)
- Кубок чемпионов
- Легенды возвращаются
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия (4-й раунд)
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация