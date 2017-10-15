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Стадион: Зрители: 7526
Тун
1:3
Конец матча
Цюрих
0'
25' Желтая карточка
Рапп Симоне
0:1
26' Гол
Фрай Микаэль
36' Желтая карточка
Костанцо Морено
36' Желтая карточка
Восер Кай
0:2
41' Гол
Двамена Рафаэль
1:2
54' Гол
Рапп Симоне
1:3
61' Гол
Фрай Микаэль
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
85'
Цюрих производит замену. Родригес Роберто уходит, и Коне Мусса II заменяет его
74'
Тун производит замену. Хедигер Деннис уходит, и Хунцикер Николас заменяет его
65'
Тун производит замену. Костанцо Морено уходит, и Да Силва Нуну заменяет его
62'
Цюрих производит замену. Восер Кай уходит, и Жанье Па-Моду заменяет его
Описание гола
61'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фрай Микаэль.

Описание гола
54'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Рапп Симоне.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
41'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Двамена Рафаэль.
Желтая карточка
36'
Восер Кай получает желтую карточку.
Желтая карточка
36'
Костанцо Морено получает желтую карточку.
Описание гола
26'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фрай Микаэль.
Желтая карточка
25'
Рапп Симоне получает желтую карточку.
5'
Цюрих производит замену. Бруннер Седрик уходит, и Винтер Адриан заменяет его
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Thun. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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