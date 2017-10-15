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Стадион: Летцигрунд Зрители: 7100
1:1
Конец матча
0:1
7' ГолДемхасай Шкельчим
32' Желтая карточкаВилотич Милан
1:1
66' ГолДжуричин Марко
72' Желтая карточкаШвеглер Кристиан
90' Желтая карточкаКлаудио Лустенбергер
|
7'
0:1
32'
66'
1:1
72'
Состав команд
14
Лаванши
Нума
Грасcхоппер 3-4-1-2
- Основной состав
- 1 Линднер Хайнц Вратарь
- 13 Бергстрём Эмиль Защитник
- 4 Вилотич Милан Защитник
- 22 Зесигер Седрик Защитник
- 14 Лаванши Нума Полузащитник
- 10 Андерсен Лукас Полузащитник
- 30 Байрами Недим Полузащитник
- 7 Сигурьонссон Рунар Полузащитник
- 15 Думбия Сулейман Полузащитник
- 9 Джуричин Марко Нападающий
- 16 Хеффрен Суарес Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Васич Васо Вратарь
- 32 Фазлиу Валон Полузащитник
- 17 Фашко Михал Полузащитник
- 8 Башич Марко Полузащитник
- 6 Пниши Альбан Полузащитник
- 31 Авдияй Альбион Нападающий
- Главный тренер: Murat Yakin
Люцерн 4-3-3
- Основной состав
- 21 Омлин Йонас Вратарь
- 27 Швеглер Кристиан Защитник
- 5 Lucao II Защитник
- 3 Циглер Рето Защитник
- 7 Клаудио Лустенбергер Защитник
- 35 Угриниц Филип Полузащитник
- 31 Крьезиу Хекуран Полузащитник
- 10 Фоллонье Даниэль Полузащитник
- 11 Шюрпф Паскаль Нападающий
- 68 Родригес Франсиско III Нападающий
- 20 Демхасай Шкельчим Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Цибунг Давид Вратарь
- 25 Шмид Янник Защитник
- 15 Шульц Марвин Защитник
- 36 Фека Дрен Полузащитник
- 29 Кутеса Дерек Полузащитник
- 17 Гретер Симон Полузащитник
- 9 Юрич Томи Нападающий
- Главный тренер: Баббель Маркус
Предыдущие игры
Грасcхоппер (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 10.10.2017 Грасcхоппер 2:0 Виль ТМК
- 10.10.2017 Грасcхоппер 0:0 Шаффхаузен ТМК
- 30.09.2017 Грасcхоппер 0:0 Базель С
- 24.09.2017 Лугано 0:3 Грасcхоппер С
- 21.09.2017 Тун 2:2 Грасcхоппер С
- 17.09.2017 Биль Бьенн 0:5 Грасcхоппер К
- 10.09.2017 Грасcхоппер 3:2 Сьон С
- 26.08.2017 Лозанна 1:1 Грасcхоппер С
- 20.08.2017 Грасcхоппер 2:0 Санкт-Галлен С
- 13.08.2017 Ромонтуа 0:10 Грасcхоппер К
- 10.08.2017 Базель 3:2 Грасcхоппер С
- 06.08.2017 Люцерн 2:2 Грасcхоппер С
- 29.07.2017 Грасcхоппер 0:4 Янг Бойз С
- 23.07.2017 Грасcхоппер 0:2 Цюрих С
- 18.07.2017 Грасcхоппер 3:1 ПСВ ТМК
- 15.07.2017 Грасcхоппер 2:1 Сошо ТМК
- 08.07.2017 Грасcхоппер 1:4 Аустрия Люстенау ТМК
- 04.07.2017 Грасcхоппер 0:3 Шаффхаузен ТМК
- 30.06.2017 Рапперсвиль 0:3 Грасcхоппер ТМК
- 02.06.2017 Сьон 1:1 Грасcхоппер С
Люцерн (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 05.10.2017 Люцерн 5:0 Арау ТМК
- 01.10.2017 Тун 2:0 Люцерн С
- 23.09.2017 Люцерн 2:3 Лозанна С
- 20.09.2017 Янг Бойз 4:1 Люцерн С
- 16.09.2017 Серветт 0:1 Люцерн К
- 10.09.2017 Люцерн 2:2 Тун С
- 27.08.2017 Люцерн 1:1 Цюрих С
- 20.08.2017 Сьон 1:1 Люцерн С
- 12.08.2017 Кринс 0:1 Люцерн К
- 09.08.2017 Санкт-Галлен 0:2 Люцерн С
- 06.08.2017 Люцерн 2:2 Грасcхоппер С
- 30.07.2017 Базель 3:1 Люцерн С
- 23.07.2017 Люцерн 1:0 Лугано С
- 20.07.2017 Люцерн 2:1 Осиек ЛЕ
- 13.07.2017 Осиек 2:0 Люцерн ЛЕ
- 08.07.2017 Страсбург 4:4 Люцерн ТМК
- 05.07.2017 Зандхаузен 2:1 Люцерн ТМК
- 01.07.2017 Люцерн 0:0 Аустрия Люстенау ТМК
- 28.06.2017 Люцерн 3:3 Кринс ТМК
- 02.06.2017 Лугано 0:1 Люцерн С
Последние игры между собой
Грасcхоппер: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Люцерн: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
- 06.08.2017 Люцерн 2:2 Грасcхоппер Суперлига
- 22.04.2017 Грасcхоппер 4:1 Люцерн Суперлига
- 05.03.2017 Люцерн 1:1 Грасcхоппер Суперлига
- 02.10.2016 Грасcхоппер 3:2 Люцерн Суперлига
- 31.07.2016 Люцерн 4:3 Грасcхоппер Суперлига
- 11.05.2016 Люцерн 3:0 Грасcхоппер Суперлига
- 09.04.2016 Грасcхоппер 1:1 Люцерн Суперлига
- 17.10.2015 Грасcхоппер 1:0 Люцерн Суперлига
- 13.09.2015 Люцерн 3:3 Грасcхоппер Суперлига
- 19.04.2015 Люцерн 2:0 Грасcхоппер Суперлига
- 07.03.2015 Грасcхоппер 1:0 Люцерн Суперлига
- 22.11.2014 Грасcхоппер 3:2 Люцерн Суперлига
- 10.08.2014 Люцерн 1:1 Грасcхоппер Суперлига
- 15.05.2014 Грасcхоппер 4:1 Люцерн Суперлига
- 02.02.2014 Люцерн 1:3 Грасcхоппер Суперлига
- 30.11.2013 Грасcхоппер 1:2 Люцерн Суперлига
- 25.09.2013 Люцерн 0:2 Грасcхоппер Суперлига
- 21.04.2013 Люцерн 1:1 Грасcхоппер Суперлига
- 17.03.2013 Грасcхоппер 0:0 Люцерн Суперлига
- 15.01.2013 Грасcхоппер 3:2 Люцерн Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|26 - 10
|23
|2.
|Цюрих
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|15 - 6
|20
|3.
|Базель
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 11
|18
|4.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 19
|18
|5.
|Грасcхоппер
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 17
|14
|6.
|Лозанна
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|17 - 21
|13
|7.
|Тун
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|18 - 22
|11
|8.
|Люцерн
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 19
|11
|9.
|Сьон
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|10.
|Лугано
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Клаудио Лустенбергер получает желтую карточку.
72'
Швеглер Кристиан получает желтую карточку.
71'
Люцерн производит замену. Демхасай Шкельчим уходит, и Юрич Томи заменяет его
67'
Грасcхоппер производит замену. Хеффрен Суарес уходит, и Фазлиу Валон заменяет его
66'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Джуричин Марко.
60'
Люцерн производит замену. Угриниц Филип уходит, и Шульц Марвин заменяет его
58'
Грасcхоппер производит замену. Сигурьонссон Рунар уходит, и Фашко Михал заменяет его
46'
Люцерн производит замену. Циглер Рето уходит, и Шмид Янник заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
32'
Вилотич Милан получает желтую карточку.
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Демхасай Шкельчим.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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