  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Швейцария
  5. Суперлига
Стадион: Зрители: 7100
Грасcхоппер
1:1
Конец матча
Люцерн
0'
0:1
7' Гол
Демхасай Шкельчим
32' Желтая карточка
Вилотич Милан
1:1
66' Гол
Джуричин Марко
72' Желтая карточка
Швеглер Кристиан
90' Желтая карточка
Клаудио Лустенбергер
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Клаудио Лустенбергер получает желтую карточку.
Желтая карточка
72'
Швеглер Кристиан получает желтую карточку.
71'
Люцерн производит замену. Демхасай Шкельчим уходит, и Юрич Томи заменяет его
67'
Грасcхоппер производит замену. Хеффрен Суарес уходит, и Фазлиу Валон заменяет его
Описание гола
66'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Джуричин Марко.

60'
Люцерн производит замену. Угриниц Филип уходит, и Шульц Марвин заменяет его
58'
Грасcхоппер производит замену. Сигурьонссон Рунар уходит, и Фашко Михал заменяет его
46'
Люцерн производит замену. Циглер Рето уходит, и Шмид Янник заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
32'
Вилотич Милан получает желтую карточку.
Описание гола
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Демхасай Шкельчим.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация