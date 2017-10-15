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Стадион: Турбийон Зрители: 10000
1:2
Конец матча
22' Желтая карточкаХагги Карим
0:1
33' ГолАраторе Марко
56' Желтая карточкаРикардо Пауло
0:2
57' ГолБен Халифа Нассим
69' Желтая карточкаЛюхингер Николас
1:2
77' ПенальтиАдриан Оливейра
87' Желтая карточкаБен Халифа Нассим
90' Желтая карточкаБамер Жан
|
22'
33'
0:1
56'
57'
0:2
69'
77'
1:2
90'
Состав команд
33
Леняни
Эрмир
48
Учан
Салих
70
Кунья
Матеус
Сьон 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Митрюшкин Антон Вратарь
- 31 Зверотич Элсад Защитник
- 5 Бамер Жан Защитник
- 6 Рикардо Пауло Защитник
- 33 Леняни Эрмир Защитник
- 48 Учан Салих Полузащитник
- 19 Christian Zock Полузащитник
- 13 Касами Пайтим Полузащитник
- 70 Кунья Матеус Полузащитник
- 15 Шнойвли Марко Полузащитник
- 94 Адриан Оливейра Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Фикентшер Кевин Вратарь
- 29 Анга-Лётшер Мартин Защитник
- 4 Лурати Иван Защитник
- 28 Милосавлевич Никола Полузащитник
- 9 Номбе Мбойо Полузащитник
- 34 Ндойе Бирама Полузащитник
- 22 Аквафреска Роберт Нападающий
- Главный тренер: Трамедзани Паоло
Санкт-Галлен 4-4-2
- Основной состав
- 1 Лопар Даниэль Вратарь
- 50 Люхингер Николас Защитник
- 3 Хагги Карим Защитник
- 5 Мусаву-Кинг Ирунду Защитник
- 16 Виттвер Андреас Защитник
- 23 Алексич Даниел Полузащитник
- 6 Уисс Алан Полузащитник
- 7 Кукурузович Степан Полузащитник
- 22 Араторе Марко Полузащитник
- 9 Буэсс Роман Нападающий
- 25 Бен Халифа Нассим Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Стоянович Деян Вратарь
- 2 Кох Филипп Защитник
- 53 Гёнитцер Сильван Полузащитник
- 11 Тафер Яннис Полузащитник
- 8 Таипи Гьелбрим Полузащитник
- 34 Бабич Борис Нападающий
- 20 Noah Blasucci
- Главный тренер: Контини Джорджо
Предыдущие игры
Сьон (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 07.10.2017 Дженоа 2:0 Сьон ТМК
- 27.09.2017 Сьон 1:1 Лозанна С
- 24.09.2017 Сьон 0:1 Янг Бойз С
- 21.09.2017 Лугано 1:2 Сьон С
- 16.09.2017 Стад Лозанна-Уши 2:1 Сьон К
- 10.09.2017 Грасcхоппер 3:2 Сьон С
- 27.08.2017 Сьон 1:1 Базель С
- 20.08.2017 Сьон 1:1 Люцерн С
- 13.08.2017 Гренихен 1:9 Сьон К
- 10.08.2017 Цюрих 2:0 Сьон С
- 06.08.2017 Санкт-Галлен 2:0 Сьон С
- 02.08.2017 Сьон 1:1 Судува ЛЕ
- 27.07.2017 Судува 3:0 Сьон ЛЕ
- 23.07.2017 Тун 0:1 Сьон С
- 15.07.2017 Сьон 0:2 Атлетик Б ТМК
- 12.07.2017 Сьон 0:1 ПСВ ТМК
- 08.07.2017 Сьон 1:0 Ренн ТМК
- 05.07.2017 Сьон 2:3 Марсель ТМК
- 01.07.2017 Серветт 0:1 Сьон ТМК
- 24.06.2017 Кьяссо 0:3 Сьон ТМК
Санкт-Галлен (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 05.10.2017 Альтах 1:1 Санкт-Галлен ТМК
- 01.10.2017 Янг Бойз 6:1 Санкт-Галлен С
- 24.09.2017 Санкт-Галлен 3:0 Тун С
- 20.09.2017 Санкт-Галлен 2:1 Базель С
- 17.09.2017 Линт 1:1 Санкт-Галлен К
- 09.09.2017 Цюрих 1:1 Санкт-Галлен С
- 31.08.2017 Фрайбург 1:1 Санкт-Галлен ТМК
- 27.08.2017 Санкт-Галлен 2:2 Янг Бойз С
- 20.08.2017 Грасcхоппер 2:0 Санкт-Галлен С
- 16.08.2017 Лугано 0:1 Санкт-Галлен С
- 13.08.2017 Баден 3:8 Санкт-Галлен К
- 09.08.2017 Санкт-Галлен 0:2 Люцерн С
- 06.08.2017 Санкт-Галлен 2:0 Сьон С
- 22.07.2017 Лозанна 3:3 Санкт-Галлен С
- 15.07.2017 Санкт-Галлен 0:0 Саутгемптон ТМК
- 07.07.2017 Санкт-Галлен 0:0 Волен ТМК
- 01.07.2017 СВ Шаффхаузен 1:1 Санкт-Галлен ТМК
- 28.06.2017 Санкт-Галлен 5:0 Аустрия Люстенау ТМК
- 24.06.2017 Санкт-Галлен 2:3 Альтах ТМК
- 02.06.2017 Базель 4:1 Санкт-Галлен С
Последние игры между собой
Сьон: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Санкт-Галлен: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
- 06.08.2017 Санкт-Галлен 2:0 Сьон Суперлига
- 28.05.2017 Санкт-Галлен 1:1 Сьон Суперлига
- 05.03.2017 Сьон 1:2 Санкт-Галлен Суперлига
- 04.12.2016 Санкт-Галлен 2:1 Сьон Суперлига
- 30.07.2016 Сьон 2:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 20.04.2016 Санкт-Галлен 2:1 Сьон Суперлига
- 13.04.2016 Сьон 1:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 04.10.2015 Санкт-Галлен 1:1 Сьон Суперлига
- 26.07.2015 Сьон 1:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 03.05.2015 Санкт-Галлен 0:1 Сьон Суперлига
- 18.03.2015 Сьон 3:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 18.03.2015 Сьон 3:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 07.12.2014 Санкт-Галлен 2:0 Сьон Суперлига
- 26.07.2014 Сьон 1:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 15.05.2014 Санкт-Галлен 2:0 Сьон Суперлига
- 29.03.2014 Сьон 1:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 08.12.2013 Санкт-Галлен 2:0 Сьон Суперлига
- 28.07.2013 Сьон 0:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 11.05.2013 Санкт-Галлен 5:0 Сьон Суперлига
- 16.02.2013 Сьон 1:0 Санкт-Галлен Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|26 - 10
|23
|2.
|Цюрих
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|15 - 6
|20
|3.
|Базель
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 11
|18
|4.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 19
|18
|5.
|Грасcхоппер
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 17
|14
|6.
|Лозанна
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|17 - 21
|13
|7.
|Тун
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|18 - 22
|11
|8.
|Люцерн
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 19
|11
|9.
|Сьон
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|10.
|Лугано
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
Новости после матча
Второй тайм
90'
Бамер Жан получает желтую карточку.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Санкт-Галлен производит замену. Бен Халифа Нассим уходит, и Таипи Гьелбрим заменяет его
87'
Сьон производит замену. Учан Салих уходит, и Аквафреска Роберт заменяет его
87'
Бен Халифа Нассим получает желтую карточку.
83'
Санкт-Галлен производит замену. Араторе Марко уходит, и Тафер Яннис заменяет его
79'
Санкт-Галлен производит замену. Буэсс Роман уходит, и Бабич Борис заменяет его
77'
Г О О О О О Л - Адриан Оливейра из команды Сьон забивает пенальти
69'
Люхингер Николас получает желтую карточку.
60'
Сьон производит замену. Christian Zock уходит, и Номбе Мбойо заменяет его
57'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бен Халифа Нассим.
56'
Рикардо Пауло получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
33'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Араторе Марко.
22'
Хагги Карим получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Tourbillon. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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