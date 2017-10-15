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Стадион: Зрители: 10000
Сьон
1:2
Конец матча
Санкт-Галлен
0'
22' Желтая карточка
Хагги Карим
0:1
33' Гол
Араторе Марко
56' Желтая карточка
Рикардо Пауло
0:2
57' Гол
Бен Халифа Нассим
69' Желтая карточка
Люхингер Николас
1:2
77' Пенальти
Адриан Оливейра
87' Желтая карточка
Бен Халифа Нассим
90' Желтая карточка
Бамер Жан
90'+6
Новости после матча

Второй тайм
Желтая карточка
90'
Бамер Жан получает желтую карточку.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Санкт-Галлен производит замену. Бен Халифа Нассим уходит, и Таипи Гьелбрим заменяет его
87'
Сьон производит замену. Учан Салих уходит, и Аквафреска Роберт заменяет его
Желтая карточка
87'
Бен Халифа Нассим получает желтую карточку.
83'
Санкт-Галлен производит замену. Араторе Марко уходит, и Тафер Яннис заменяет его

79'
Санкт-Галлен производит замену. Буэсс Роман уходит, и Бабич Борис заменяет его
Описание гола
77'
Г О О О О О Л - Адриан Оливейра из команды Сьон забивает пенальти
Желтая карточка
69'
Люхингер Николас получает желтую карточку.
60'
Сьон производит замену. Christian Zock уходит, и Номбе Мбойо заменяет его
Описание гола
57'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бен Халифа Нассим.
Желтая карточка
56'
Рикардо Пауло получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
33'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Араторе Марко.
Желтая карточка
22'
Хагги Карим получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Tourbillon. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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