Стадион: БайАрена Зрители: 29104
2:2
Конец матча
1:0
29' ГолБендер Ларс
38' Желтая карточкаКор Доминик
41' Желтая карточкаБендер Ларс
1:1
44' ГолОриги Дивок
2:1
61' ГолАларио Лукас
2:2
69' ГолБлащиковский Якуб
78' Желтая карточкаУдуохаи Феликс
90' Желтая карточкаАрнольд Максимилиан
Новости после матча
Второй тайм
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
92'
92'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает навес
92'
92'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает навес
92'
Аларио Лукас из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
90'
Арнольд Максимилиан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
90'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург. Это Хавец Кай заработал фол.
90'
Nany Dimata из команды Вольфсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
89'
Малли Юнус из команды Вольфсбург делает навес
89'
88'
88'
Осимхен Виктор имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
88'
Осимхен Виктор из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
88'
Малли Юнус из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
88'
Малли Юнус из команды Вольфсбург устремляется вперед с мячом.
88'
Игроки ФК "Вольфсбург" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
87'
86'
86'
Венделл Боргес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург делает подножку. Бейли Леон заработал фол.
85'
85'
Рецос Панайотис из команды Байер Л делает неудачный навес.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
84'
Тактическая замена. Ориги Дивок уходит с поля и его заменяет Осимхен Виктор
84'
Тактическая замена. Брандт Юлиан уходит с поля и его заменяет Похьянпало Йоэль
84'
Ориги Дивок бьет из пределов штрафной и упускает момент!
84'
Игроки ФК "Вольфсбург" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
83'
Рецос Панайотис из команды Байер Л делает подножку. Малли Юнус заработал фол.
83'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
82'
82'
Тиссеран Марсель сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
82'
Рецос Панайотис из команды Байер Л делает навес
81'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
80'
Сегодняшная посещаемость составляет 29104 болельщиков
80'
80'
80'
Баумгартлингер Юлиан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
80'
Тиссеран Марсель сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
80'
79'
Бейли Леон исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
78'
Удуохаи Феликс получает желтую карточку.
78'
Удуохаи Феликс из команды Вольфсбург делает подножку. Фолланд Кевин заработал фол.
78'
Nany Dimata из команды Вольфсбург делает подножку. Венделл Боргес заработал фол.
77'
Аларио Лукас из команды Байер Л опасно играет. Чуть не пострадал Камачо Начо.
77'
76'
Дидави Даниэль из команды Вольфсбург делает неудачный навес.
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
75'
74'
Тактическая замена. Кор Доминик уходит с поля и его заменяет Хавец Кай
73'
73'
Венделл Боргес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
73'
Тиссеран Марсель из команды Вольфсбург делает подножку. Аларио Лукас заработал фол.
73'
Малли Юнус из команды Вольфсбург в офсайде
72'
71'
Тактическая замена. Блащиковский Якуб уходит с поля и его заменяет Nany Dimata
71'
Дидави Даниэль бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
71'
Рецос Панайотис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Верхаг Пауль из команды Вольфсбург делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
70'
Тактическая замена. Бендер Ларс уходит с поля и его заменяет Баумгартлингер Юлиан
69'
Дидави Даниэль сделал результативную передачу.
69'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Блащиковский Якуб записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
69'
Блащиковский Якуб на финте ушёл от оппонента.
67'
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
65'
Тактическая замена. Гилавоги Жошуа уходит с поля и его заменяет Дидави Даниэль
65'
Фолланд Кевин нарушает правила. Гилавоги Жошуа пострадал
65'
Фолланд Кевин не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
65'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает передачу за спину защитников.
64'
Удуохаи Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
64'
Бендер Ларс бьет и мяч от рикошета проходит мимо
63'
Бендер Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Малли Юнус из команды Вольфсбург делает навес
61'
Венделл Боргес сделал результативную передачу.
61'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Аларио Лукас записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
61'
Венделл Боргес из команды Байер Л делает отличный навес.
61'
Венделл Боргес из команды Байер Л устремляется вперед с мячом.
61'
Тиссеран Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
60'
60'
Фолланд Кевин из команды Байер Л в офсайде
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
59'
59'
59'
Верхаг Пауль выбил мяч на угловой.
59'
Бейли Леон из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Венделл Боргес из команды Байер Л делает подножку. Блащиковский Якуб заработал фол.
56'
Лено Бернд вышел из ворот и забрал мяч.
56'
Ориги Дивок из команды Вольфсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
56'
Бейли Леон попал в створ, но вратарь справился с ударом.
55'
Гилавоги Жошуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
55'
Лено Бернд неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
55'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург подал угловой справа.
55'
Кор Доминик выбил мяч на угловой.
55'
Ориги Дивок из команды Вольфсбург устремляется вперед с мячом.
55'
Бендер Ларс ошибается в защите.
54'
53'
53'
Рецос Панайотис из команды Байер Л делает подножку. Малли Юнус заработал фол.
52'
После дальнего удара, который нанес Брандт Юлиан мяч отбит вратарем
52'
Верхаг Пауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Кор Доминик из команды Байер Л делает навес
52'
52'
Рецос Панайотис из команды Байер Л делает неудачный навес.
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
50'
Аларио Лукас из команды Байер Л в офсайде
50'
Кор Доминик из команды Байер Л делает подножку. Ориги Дивок заработал фол.
48'
48'
48'
48'
48'
Блащиковский Якуб выбил мяч на угловой.
48'
47'
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
47'
Аларио Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург подал угловой справа.
46'
Та Джонатан выбил мяч на угловой.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
46'
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
44'
Верхаг Пауль сделал результативную передачу.
44'
ГО-О-О-О-ОЛ! Ориги Дивок из клуба "Вольфсбург" отправил мяч головой в ворота.
44'
Верхаг Пауль из команды Вольфсбург делает отличный навес.
43'
43'
Ориги Дивок из команды Вольфсбург делает неудачный навес.
42'
Камачо Начо нарушает правила. Кор Доминик пострадал
42'
41'
Бендер Ларс получает желтую карточку за споры
41'
Малли Юнус отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
41'
Арнольд Максимилиан нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Гилавоги Жошуа нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Блащиковский Якуб из команды Вольфсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
40'
После дальнего удара, который нанес Арнольд Максимилиан мяч отбит вратарем
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
39'
39'
Гилавоги Жошуа бьет из пределов штрафной и упускает момент!
39'
Бендер Ларс ошибается в защите.
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
38'
Герардт Янник на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Кор Доминик получает желтую карточку.
38'
Кор Доминик из команды Байер Л опасно играет. Чуть не пострадал Герардт Янник.
37'
Ориги Дивок из команды Вольфсбург в офсайде
36'
36'
Бендер Ларс имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
36'
36'
Удуохаи Феликс выбил мяч на угловой.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
35'
Камачо Начо из команды Вольфсбург делает подножку. Аларио Лукас заработал фол.
34'
Ориги Дивок нарушает правила. Та Джонатан пострадал
34'
34'
33'
Бендер Свен из команды Байер Л сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
33'
33'
Аларио Лукас из команды Байер Л делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
33'
Аларио Лукас из команды Байер Л устремляется вперед с мячом.
32'
Тиссеран Марсель нарушает правила. Фолланд Кевин пострадал
31'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает подножку. Удуохаи Феликс заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
29'
Рецос Панайотис сделал результативную передачу.
29'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Бендер Ларс записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
29'
Ориги Дивок сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
29'
Рецос Панайотис из команды Байер Л делает пас партнеру.
29'
29'
Удуохаи Феликс выбил мяч на угловой.
29'
Фолланд Кевин не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
29'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Камачо Начо из команды Вольфсбург делает подножку. Аларио Лукас заработал фол.
27'
27'
Та Джонатан из команды Байер Л бьет головой мимо ворот
27'
27'
Гилавоги Жошуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
26'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
26'
Бейли Леон из команды Байер Л наносил удар-парашют, но вратарь перевел мяч на угловой.
26'
Бейли Леон из команды Байер Л попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
24'
24'
Аларио Лукас из команды Байер Л опасно играет. Чуть не пострадал Верхаг Пауль.
23'
23'
Рецос Панайотис из команды Байер Л бьет головой мимо ворот
23'
23'
Рецос Панайотис из команды Байер Л делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
23'
Бендер Ларс из команды Байер Л делает отличный пас
22'
22'
Бендер Свен нарушает правила. Гилавоги Жошуа пострадал
21'
21'
Бендер Свен из команды Байер Л бьет головой мимо ворот
21'
Венделл Боргес из команды Байер Л делает отличный навес.
21'
Бендер Ларс точно бы забил, если не игрок соперника, вынесший мяч с линии ворот.
21'
Та Джонатан из команды Байер Л делает передачу одноклубнику.
20'
20'
Камачо Начо выбил мяч на угловой.
20'
Бейли Леон из команды Байер Л делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
20'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает передачу за спину защитников.
20'
Игроки ФК "Байер Л" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
20'
19'
Ориги Дивок из команды Вольфсбург наносит очень неточный удар.
19'
19'
Брандт Юлиан из команды Байер Л. Это Верхаг Пауль заработал фол.
18'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает подножку. Арнольд Максимилиан заработал фол.
17'
Рецос Панайотис из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Камачо Начо наказан за толчок Бендер Ларс
16'
Бендер Свен из команды Байер Л отвел угрозу отличным подкатом
16'
Верхаг Пауль из команды Вольфсбург делает навес
15'
15'
Бендер Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург делает навес
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
14'
14'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
14'
Брандт Юлиан из команды Байер Л устремляется вперед с мячом.
14'
Игроки ФК "Байер Л" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
14'
Та Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Гилавоги Жошуа из команды Вольфсбург делает навес
13'
Кор Доминик из команды Байер Л делает подножку. Удуохаи Феликс заработал фол.
12'
Бендер Ларс из команды Байер Л делает подножку. Камачо Начо заработал фол.
11'
Бейли Леон из команды Байер Л делает подножку. Арнольд Максимилиан заработал фол.
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
10'
Аларио Лукас исполняет штрафной удар, но его блокируют
9'
Тиссеран Марсель из команды Вольфсбург делает подножку. Фолланд Кевин заработал фол.
8'
7'
Бендер Ларс нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Герардт Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
7'
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
5'
5'
Камачо Начо из команды Вольфсбург нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
5'
5'
Бендер Ларс блокирует соперника. Ориги Дивок заработал своей команде штрафной.
4'
Рецос Панайотис из команды Байер Л делает подножку. Арнольд Максимилиан заработал фол.
3'
Гилавоги Жошуа из команды Вольфсбург делает подножку. Брандт Юлиан заработал фол.
2'
Арнольд Максимилиан возвращается на поле, всё в порядке.
2'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
2'
Арнольд Максимилиан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Вольфсбург". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Байер Л 2:2 Вольфсбург
Байер Л
87.3% (158)
Ничья:
9.4% (17)
Вольфсбург
3.3% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Байер Л:
47.5% (86)
1:0 Байер Л:
16.6% (30)
2:0 Байер Л:
9.9% (18)
3:1 Байер Л:
7.2% (13)
1:1 Ничья:
4.4% (8)
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