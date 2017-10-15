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Стадион: Зрители: 29104
Байер Л
2:2
Конец матча
Вольфсбург
0'
1:0
29' Гол
Бендер Ларс
38' Желтая карточка
Кор Доминик
41' Желтая карточка
Бендер Ларс
1:1
44' Гол
Ориги Дивок
2:1
61' Гол
Аларио Лукас
2:2
69' Гол
Блащиковский Якуб
78' Желтая карточка
Удуохаи Феликс
90' Желтая карточка
Арнольд Максимилиан
90'+3
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
92'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
92'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает навес
92'
Камачо Начо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает навес

92'
Аларио Лукас из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Желтая карточка
90'
Арнольд Максимилиан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
90'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург. Это Хавец Кай заработал фол.
90'
Nany Dimata из команды Вольфсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
89'
Малли Юнус из команды Вольфсбург делает навес
89'
Кастельс Коэн вышел из ворот и забрал мяч.
89'
Хавец Кай из команды Байер Л делает навес
88'
Удар от ворот произведет Байер Л
88'
Осимхен Виктор имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
88'
Осимхен Виктор из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
88'
Малли Юнус из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
88'
Малли Юнус из команды Вольфсбург устремляется вперед с мячом.
88'
Игроки ФК "Вольфсбург" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
87'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Кастельс Коэн вышел из ворот и забрал мяч.
86'
Венделл Боргес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
86'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург делает подножку. Бейли Леон заработал фол.
85'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
85'
Рецос Панайотис из команды Байер Л делает неудачный навес.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
84'
Тактическая замена. Ориги Дивок уходит с поля и его заменяет Осимхен Виктор
84'
Тактическая замена. Брандт Юлиан уходит с поля и его заменяет Похьянпало Йоэль
84'
Ориги Дивок бьет из пределов штрафной и упускает момент!
84'
Игроки ФК "Вольфсбург" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
83'
Рецос Панайотис из команды Байер Л делает подножку. Малли Юнус заработал фол.
83'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
82'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Тиссеран Марсель сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
82'
Рецос Панайотис из команды Байер Л делает навес
81'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
80'
Сегодняшная посещаемость составляет 29104 болельщиков
80'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
Угловой
80'
Брандт Юлиан из команды Байер Л подал угловой слева.
80'
Баумгартлингер Юлиан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
80'
Тиссеран Марсель сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
80'
Брандт Юлиан из команды Байер Л подал угловой слева.
79'
Бейли Леон исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
Желтая карточка
78'
Удуохаи Феликс получает желтую карточку.
Фол, нарушение
78'
Удуохаи Феликс из команды Вольфсбург делает подножку. Фолланд Кевин заработал фол.
Фол, нарушение
78'
Nany Dimata из команды Вольфсбург делает подножку. Венделл Боргес заработал фол.
Фол, нарушение
77'
Аларио Лукас из команды Байер Л опасно играет. Чуть не пострадал Камачо Начо.
77'
Удар от ворот произведет Байер Л
76'
Дидави Даниэль из команды Вольфсбург делает неудачный навес.
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
75'
Удар от ворот произведет Байер Л
74'
Тактическая замена. Кор Доминик уходит с поля и его заменяет Хавец Кай
73'
Кастельс Коэн вышел из ворот и забрал мяч.
73'
Венделл Боргес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
73'
Тиссеран Марсель из команды Вольфсбург делает подножку. Аларио Лукас заработал фол.
Офсайд
73'
Малли Юнус из команды Вольфсбург в офсайде
72'
Удар от ворот произведет Байер Л
71'
Тактическая замена. Блащиковский Якуб уходит с поля и его заменяет Nany Dimata
71'
Дидави Даниэль бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
71'
Рецос Панайотис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Верхаг Пауль из команды Вольфсбург делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
70'
Тактическая замена. Бендер Ларс уходит с поля и его заменяет Баумгартлингер Юлиан
69'
Дидави Даниэль сделал результативную передачу.
Описание гола
69'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Блащиковский Якуб записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
69'
Блащиковский Якуб на финте ушёл от оппонента.
67'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
65'
Тактическая замена. Гилавоги Жошуа уходит с поля и его заменяет Дидави Даниэль
Фол, нарушение
65'
Фолланд Кевин нарушает правила. Гилавоги Жошуа пострадал
65'
Фолланд Кевин не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
65'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает передачу за спину защитников.
64'
Удуохаи Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
64'
Брандт Юлиан из команды Байер Л подал угловой слева.
64'
Бендер Ларс бьет и мяч от рикошета проходит мимо
63'
Бендер Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Малли Юнус из команды Вольфсбург делает навес
61'
Венделл Боргес сделал результативную передачу.
Описание гола
61'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Аларио Лукас записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
61'
Венделл Боргес из команды Байер Л делает отличный навес.
61'
Венделл Боргес из команды Байер Л устремляется вперед с мячом.
61'
Тиссеран Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Бейли Леон из команды Байер Л делает навес
60'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
60'
Фолланд Кевин из команды Байер Л в офсайде
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
59'
Кастельс Коэн вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
59'
Брандт Юлиан из команды Байер Л подал угловой слева.
59'
Верхаг Пауль выбил мяч на угловой.
59'
Бейли Леон из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
57'
Венделл Боргес из команды Байер Л делает подножку. Блащиковский Якуб заработал фол.
56'
Лено Бернд вышел из ворот и забрал мяч.
56'
Ориги Дивок из команды Вольфсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
56'
Бейли Леон попал в створ, но вратарь справился с ударом.
55'
Гилавоги Жошуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает навес
55'
Лено Бернд неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
Угловой
55'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург подал угловой справа.
55'
Кор Доминик выбил мяч на угловой.
55'
Ориги Дивок из команды Вольфсбург устремляется вперед с мячом.
55'
Бендер Ларс ошибается в защите.
54'
Удар от ворот произведет Байер Л
53'
Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
53'
Рецос Панайотис из команды Байер Л делает подножку. Малли Юнус заработал фол.
52'
После дальнего удара, который нанес Брандт Юлиан мяч отбит вратарем
52'
Верхаг Пауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Кор Доминик из команды Байер Л делает навес
52'
Камачо Начо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Рецос Панайотис из команды Байер Л делает неудачный навес.
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Офсайд
50'
Аларио Лукас из команды Байер Л в офсайде
Фол, нарушение
50'
Кор Доминик из команды Байер Л делает подножку. Ориги Дивок заработал фол.
48'
Кастельс Коэн вышел из ворот и забрал мяч.
48'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает навес
48'
Камачо Начо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Брандт Юлиан из команды Байер Л подал угловой слева.
48'
Блащиковский Якуб выбил мяч на угловой.
48'
Бейли Леон из команды Байер Л делает навес
47'
Удар от ворот произведет Байер Л
46'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
47'
Аларио Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург подал угловой справа.
46'
Та Джонатан выбил мяч на угловой.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
46'
Бейли Леон из команды Байер Л делает навес
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
44'
Верхаг Пауль сделал результативную передачу.
Описание гола
44'
ГО-О-О-О-ОЛ! Ориги Дивок из клуба "Вольфсбург" отправил мяч головой в ворота.
44'
Верхаг Пауль из команды Вольфсбург делает отличный навес.
43'
Удар от ворот произведет Байер Л
43'
Ориги Дивок из команды Вольфсбург делает неудачный навес.
Фол, нарушение
42'
Камачо Начо нарушает правила. Кор Доминик пострадал
42'
Удар от ворот произведет Байер Л
Желтая карточка
41'
Бендер Ларс получает желтую карточку за споры
41'
Малли Юнус отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
41'
Арнольд Максимилиан нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Гилавоги Жошуа нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Блащиковский Якуб из команды Вольфсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
40'
После дальнего удара, который нанес Арнольд Максимилиан мяч отбит вратарем
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
39'
Удар от ворот произведет Байер Л
39'
Гилавоги Жошуа бьет из пределов штрафной и упускает момент!
39'
Бендер Ларс ошибается в защите.
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
38'
Герардт Янник на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
38'
Кор Доминик получает желтую карточку.
Фол, нарушение
38'
Кор Доминик из команды Байер Л опасно играет. Чуть не пострадал Герардт Янник.
Офсайд
37'
Ориги Дивок из команды Вольфсбург в офсайде
36'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
36'
Бендер Ларс имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
Угловой
36'
Бейли Леон из команды Байер Л подал угловой справа.
36'
Удуохаи Феликс выбил мяч на угловой.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
35'
Камачо Начо из команды Вольфсбург делает подножку. Аларио Лукас заработал фол.
Фол, нарушение
34'
Ориги Дивок нарушает правила. Та Джонатан пострадал
34'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
34'
Бейли Леон из команды Байер Л делает навес
33'
Бендер Свен из команды Байер Л сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
33'
Бейли Леон из команды Байер Л подал угловой справа.
33'
Аларио Лукас из команды Байер Л делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
33'
Аларио Лукас из команды Байер Л устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
32'
Тиссеран Марсель нарушает правила. Фолланд Кевин пострадал
Фол, нарушение
31'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает подножку. Удуохаи Феликс заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
29'
Рецос Панайотис сделал результативную передачу.
Описание гола
29'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Бендер Ларс записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
29'
Ориги Дивок сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
29'
Рецос Панайотис из команды Байер Л делает пас партнеру.
Угловой
29'
Бейли Леон из команды Байер Л подал угловой справа.
29'
Удуохаи Феликс выбил мяч на угловой.
29'
Фолланд Кевин не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
29'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
28'
Камачо Начо из команды Вольфсбург делает подножку. Аларио Лукас заработал фол.
27'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
27'
Та Джонатан из команды Байер Л бьет головой мимо ворот
27'
Бейли Леон из команды Байер Л делает навес
27'
Гилавоги Жошуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Бейли Леон из команды Байер Л подал угловой справа.
26'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
26'
Бейли Леон из команды Байер Л наносил удар-парашют, но вратарь перевел мяч на угловой.
26'
Бейли Леон из команды Байер Л попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
25'
Бейли Леон из команды Байер Л делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
24'
Удар от ворот произведет Байер Л
Фол, нарушение
24'
Аларио Лукас из команды Байер Л опасно играет. Чуть не пострадал Верхаг Пауль.
23'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
23'
Рецос Панайотис из команды Байер Л бьет головой мимо ворот
Угловой
23'
Бейли Леон из команды Байер Л подал угловой справа.
23'
Рецос Панайотис из команды Байер Л делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
23'
Бендер Ларс из команды Байер Л делает отличный пас
22'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
22'
Бендер Свен нарушает правила. Гилавоги Жошуа пострадал
21'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
21'
Бендер Свен из команды Байер Л бьет головой мимо ворот
21'
Венделл Боргес из команды Байер Л делает отличный навес.
21'
Бендер Ларс точно бы забил, если не игрок соперника, вынесший мяч с линии ворот.
21'
Та Джонатан из команды Байер Л делает передачу одноклубнику.
Угловой
20'
Бейли Леон из команды Байер Л подал угловой справа.
20'
Камачо Начо выбил мяч на угловой.
20'
Бейли Леон из команды Байер Л делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
20'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает передачу за спину защитников.
20'
Игроки ФК "Байер Л" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
20'
Удар от ворот произведет Байер Л
19'
Ориги Дивок из команды Вольфсбург наносит очень неточный удар.
19'
Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
19'
Брандт Юлиан из команды Байер Л. Это Верхаг Пауль заработал фол.
Фол, нарушение
18'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает подножку. Арнольд Максимилиан заработал фол.
17'
Рецос Панайотис из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
16'
Камачо Начо наказан за толчок Бендер Ларс
16'
Бендер Свен из команды Байер Л отвел угрозу отличным подкатом
16'
Верхаг Пауль из команды Вольфсбург делает навес
15'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Бендер Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург делает навес
15'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
14'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
14'
Брандт Юлиан из команды Байер Л устремляется вперед с мячом.
14'
Игроки ФК "Байер Л" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
14'
Та Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Гилавоги Жошуа из команды Вольфсбург делает навес
Фол, нарушение
13'
Кор Доминик из команды Байер Л делает подножку. Удуохаи Феликс заработал фол.
Фол, нарушение
12'
Бендер Ларс из команды Байер Л делает подножку. Камачо Начо заработал фол.
Фол, нарушение
11'
Бейли Леон из команды Байер Л делает подножку. Арнольд Максимилиан заработал фол.
10'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
10'
Аларио Лукас исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
9'
Тиссеран Марсель из команды Вольфсбург делает подножку. Фолланд Кевин заработал фол.
8'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Бендер Ларс нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Герардт Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает навес
7'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Удар от ворот произведет Байер Л
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
5'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Камачо Начо из команды Вольфсбург нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
5'
Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
5'
Бендер Ларс блокирует соперника. Ориги Дивок заработал своей команде штрафной.
Фол, нарушение
4'
Рецос Панайотис из команды Байер Л делает подножку. Арнольд Максимилиан заработал фол.
Фол, нарушение
3'
Гилавоги Жошуа из команды Вольфсбург делает подножку. Брандт Юлиан заработал фол.
Травма, повреждение
2'
Арнольд Максимилиан возвращается на поле, всё в порядке.
2'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
2'
Арнольд Максимилиан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Вольфсбург". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Байер Л 2:2 Вольфсбург
Байер Л
87.3% (158)
Ничья:
9.4% (17)
Вольфсбург
3.3% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Байер Л:
47.5% (86)
Байер Л:
16.6% (30)
Байер Л:
9.9% (18)
Байер Л:
7.2% (13)
Ничья:
4.4% (8)
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