Стадион: Везерштадион Зрители: 42100
0:2
Конец матча
0:1
27' ГолШтиндль Ларс
0:2
34' ГолВестергор Янник
65' Желтая карточкаХайрович Изет
Второй тайм
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
93'
93'
Эггештайн Йоханнес из команды Вердер подал угловой справа.
93'
Эггештайн Йоханнес нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
93'
Мойсандер Никлас нанёс удар по воротам.
92'
92'
Юнузович Златко нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
Юнузович Златко бьет из пределов штрафной и упускает момент!
91'
90'
90'
Кайнц Флориан из команды Вердер делает навес
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
90'
Штиндль Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Кайнц Флориан из команды Вердер подал угловой слева.
89'
Эльведи Нико выбил мяч на угловой.
89'
Кайнц Флориан из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
89'
Грифо Винченцо из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
89'
Тактическая замена. Азар Торган уходит с поля и его заменяет Грифо Винченцо
88'
Хайрович Изет из команды Вердер делает подножку. Траоре Ибраима заработал фол.
88'
Траоре Ибраима из команды Боруссия М разыграл угловой с левого угла.
88'
Эльведи Нико из команды Боруссия М делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
88'
Траоре Ибраима из команды Боруссия М сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
86'
Michael Cuisance из команды Боруссия М. Это Кайнц Флориан заработал фол.
86'
86'
85'
Траоре Ибраима из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
85'
Michael Cuisance отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
84'
Штиндль Ларс бьет в штангу головой и упускает момент забить!
84'
Траоре Ибраима из команды Боруссия М делает навес
83'
Тактическая замена. Раффаэл де Араужо уходит с поля и его заменяет Michael Cuisance
82'
Юнузович Златко попал в створ, но вратарь справился с ударом.
82'
Штиндль Ларс нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М играет в стеночку с партнером по команде. Азар Торган это был.
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
80'
Тактическая замена. Аугустинссон Людвиг уходит с поля и его заменяет Эггештайн Йоханнес
79'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер. Это Вестергор Янник заработал фол.
79'
После дальнего удара, который нанес Траоре Ибраима мяч отбит вратарем
77'
77'
Кайнц Флориан из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
77'
76'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер бьет головой мимо ворот
76'
Кайнц Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Вендт Оскар из команды Боруссия М делает подножку. Хайрович Изет заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
75'
75'
75'
Сане Людовик из команды Вердер делает навес
75'
74'
74'
Тактическая замена. Джонсон Фабиан уходит с поля и его заменяет Траоре Ибраима
73'
71'
После дальнего удара, который нанес Хайрович Изет мяч отбит вратарем
71'
71'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
70'
70'
69'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М. Это Бауэр Роберт заработал фол.
69'
После дальнего удара, который нанес Джонсон Фабиан мяч отбит вратарем
68'
68'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой слева.
68'
Азар Торган имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
68'
Азар Торган на финте ушёл от оппонента.
67'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников.
67'
Юнузович Златко из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
65'
Хайрович Изет получает желтую карточку.
65'
Хайрович Изет совершает грубый фол. Крамер Кристоф был жертвой
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
65'
Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
64'
64'
Кайнц Флориан из команды Вердер делает навес
64'
64'
64'
Кайнц Флориан на финте ушёл от оппонента.
63'
Сане Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Вестергор Янник навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
63'
Мойсандер Никлас из команды Вердер. Это Раффаэл де Араужо заработал фол.
62'
62'
Юнузович Златко бьет из пределов штрафной и упускает момент!
62'
61'
61'
Кайнц Флориан из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
59'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
59'
59'
58'
57'
Юнузович Златко из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
57'
57'
Юнузович Златко из команды Вердер подал угловой слева.
57'
Кайнц Флориан нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер делает пас партнеру.
57'
Юнузович Златко из команды Вердер делает передачу за спину защитников.
56'
Крамер Кристоф ошибается в защите.
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
55'
Делани Томас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
55'
54'
Хайрович Изет из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
54'
54'
Азар Торган из команды Боруссия М сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Вендт Оскар не смог удачно сыграть.
54'
Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М делает навес
53'
53'
Вендт Оскар имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
53'
Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников.
52'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
51'
51'
50'
Юнузович Златко из команды Вердер делает неудачный навес.
50'
50'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
50'
50'
Азар Торган бьет из пределов штрафной и упускает момент!
50'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Азар Торган и мяч снова в игре
49'
Азар Торган из команды Боруссия М в офсайде
49'
Джонсон Фабиан из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников.
47'
47'
46'
Тактическая замена. Велькович Милош уходит с поля и его заменяет Хайрович Изет
46'
Тактическая замена. Баргфреде Филипп уходит с поля и его заменяет Кайнц Флориан
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
47'
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Бартельс Фин нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
45'
Делани Томас имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
45'
Велькович Милош из команды Вердер делает передачу одноклубнику.
44'
Бауэр Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Вендт Оскар из команды Боруссия М делает подножку. Юнузович Златко заработал фол.
42'
42'
42'
Крамер Кристоф отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
42'
Джонсон Фабиан из команды Боруссия М делает пас партнеру.
42'
Крамер Кристоф из команды Боруссия М сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
40'
Гинтер Маттиас возвращается на поле, всё в порядке.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
39'
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
39'
Гинтер Маттиас получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
39'
Гинтер Маттиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Вендт Оскар отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
38'
Крамер Кристоф из команды Боруссия М делает пас партнеру.
38'
Штиндль Ларс нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Вендт Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Баргфреде Филипп из команды Вердер опасно играет. Чуть не пострадал Азар Торган.
36'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер в офсайде
36'
36'
Делани Томас из команды Вердер бьет головой мимо ворот
35'
Баргфреде Филипп из команды Вердер подал угловой справа.
35'
Вестергор Янник выбил мяч на угловой.
35'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Баргфреде Филипп и мяч снова в игре
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
34'
Вендт Оскар сделал результативную передачу.
34'
ГО-О-О-О-ОЛ! Вестергор Янник из клуба "Боруссия М" отправил мяч головой в ворота.
34'
Вендт Оскар из команды Боруссия М подал угловой слева.
33'
После удара головой, который сделал Эльведи Нико мяч выносится вратарем на угловой
33'
Азар Торган навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Делани Томас из команды Вердер делает подножку. Закария Денис заработал фол.
31'
Делани Томас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
31'
Юнузович Златко из команды Вердер делает пас партнеру.
30'
Бартельс Фин из команды Вердер делает подножку. Закария Денис заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
27'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Штиндль Ларс!
26'
Азар Торган не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
26'
Азар Торган из команды Боруссия М устремляется вперед с мячом.
26'
Крамер Кристоф из команды Боруссия М делает подножку. Делани Томас заработал фол.
25'
Павленка Иржи вышел из ворот и забрал мяч.
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
25'
24'
Раффаэл де Араужо имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
24'
Крамер Кристоф из команды Боруссия М сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
24'
Сегодняшная посещаемость составляет 42100 болельщиков
23'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
23'
Закария Денис из команды Боруссия М делает подножку. Баргфреде Филипп заработал фол.
22'
Раффаэл де Араужо на финте ушёл от оппонента.
21'
Делани Томас пробил головой, вратарь справился с ударом.
21'
Юнузович Златко из команды Вердер подал угловой справа.
20'
Бауэр Роберт из команды Вердер попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 25% времени, а гости – 75%.
20'
20'
Вестергор Янник из команды Боруссия М бьет головой мимо ворот
19'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой справа.
19'
Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М играет в стеночку с партнером по команде. Азар Торган это был.
18'
Бартельс Фин из команды Вердер делает подножку. Гинтер Маттиас заработал фол.
17'
Бауэр Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Вендт Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Бауэр Роберт из команды Вердер делает подножку. Вендт Оскар заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
15'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников.
14'
14'
Вендт Оскар из команды Боруссия М подал угловой справа.
13'
Азар Торган из команды Боруссия М сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Раффаэл де Араужо мяча так и не получил
13'
Азар Торган на финте ушёл от оппонента.
13'
Вендт Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер делает навес
12'
12'
11'
Юнузович Златко коснулся мяча рукой.
11'
Юнузович Златко исполняет штрафной удар, но его блокируют
10'
Джонсон Фабиан из команды Боруссия М делает подножку. Юнузович Златко заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
10'
Эльведи Нико из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Азар Торган из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников.
9'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер в офсайде
9'
Бартельс Фин из команды Вердер делает передачу за спину защитников.
7'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер. Это Гинтер Маттиас заработал фол.
7'
6'
Закария Денис из команды Боруссия М делает подножку. Делани Томас заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
5'
4'
Закария Денис из команды Боруссия М делает подножку. Делани Томас заработал фол.
4'
Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
1'
Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М делает подножку. Бауэр Роберт заработал фол.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Боруссия М". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Weser-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Вердер 0:2 Боруссия М
Вердер
19.9% (37)
Ничья:
41.9% (78)
Боруссия М
38.2% (71)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
36% (67)
1:2 Боруссия М:
21% (39)
2:1 Вердер:
11.3% (21)
0:1 Боруссия М:
8.1% (15)
1:0 Вердер:
4.8% (9)
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