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Стадион: Зрители: 42100
Вердер
0:2
Конец матча
Боруссия М
0'
0:1
27' Гол
Штиндль Ларс
0:2
34' Гол
Вестергор Янник
65' Желтая карточка
Хайрович Изет
90'+3
Второй тайм
Свисток
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
93'
Зоммер Ян вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
93'
Эггештайн Йоханнес из команды Вердер подал угловой справа.
93'
Эггештайн Йоханнес нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
93'
Мойсандер Никлас нанёс удар по воротам.

92'
Бартельс Фин из команды Вердер делает навес
92'
Юнузович Златко нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
91'
Удар от ворот произведет Боруссия М
91'
Юнузович Златко бьет из пределов штрафной и упускает момент!
91'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Кайнц Флориан из команды Вердер делает навес
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
90'
Штиндль Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
90'
Кайнц Флориан из команды Вердер подал угловой слева.
89'
Эльведи Нико выбил мяч на угловой.
89'
Кайнц Флориан из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
89'
Грифо Винченцо из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
89'
Тактическая замена. Азар Торган уходит с поля и его заменяет Грифо Винченцо
Фол, нарушение
88'
Хайрович Изет из команды Вердер делает подножку. Траоре Ибраима заработал фол.
Угловой
88'
Траоре Ибраима из команды Боруссия М разыграл угловой с левого угла.
88'
Эльведи Нико из команды Боруссия М делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
88'
Траоре Ибраима из команды Боруссия М сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
Фол, нарушение
86'
Michael Cuisance из команды Боруссия М. Это Кайнц Флориан заработал фол.
86'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Делани Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Траоре Ибраима из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
85'
Michael Cuisance отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
84'
Штиндль Ларс бьет в штангу головой и упускает момент забить!
84'
Траоре Ибраима из команды Боруссия М делает навес
83'
Тактическая замена. Раффаэл де Араужо уходит с поля и его заменяет Michael Cuisance
82'
Юнузович Златко попал в створ, но вратарь справился с ударом.
82'
Штиндль Ларс нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М играет в стеночку с партнером по команде. Азар Торган это был.
81'
Удар от ворот произведет Вердер
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
80'
Тактическая замена. Аугустинссон Людвиг уходит с поля и его заменяет Эггештайн Йоханнес
Фол, нарушение
79'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер. Это Вестергор Янник заработал фол.
79'
После дальнего удара, который нанес Траоре Ибраима мяч отбит вратарем
77'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Кайнц Флориан из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
77'
Удар от ворот произведет Боруссия М
76'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер бьет головой мимо ворот
76'
Кайнц Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
76'
Вендт Оскар из команды Боруссия М делает подножку. Хайрович Изет заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
75'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Сане Людовик из команды Вердер делает навес
75'
Удар от ворот произведет Вердер
74'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Тактическая замена. Джонсон Фабиан уходит с поля и его заменяет Траоре Ибраима
73'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
После дальнего удара, который нанес Хайрович Изет мяч отбит вратарем
71'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
70'
Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Хайрович Изет из команды Вердер делает навес
Фол, нарушение
69'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М. Это Бауэр Роберт заработал фол.
69'
После дальнего удара, который нанес Джонсон Фабиан мяч отбит вратарем
68'
Делани Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой слева.
68'
Азар Торган имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
68'
Азар Торган на финте ушёл от оппонента.
67'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников.
67'
Юнузович Златко из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Желтая карточка
65'
Хайрович Изет получает желтую карточку.
Фол, нарушение
65'
Хайрович Изет совершает грубый фол. Крамер Кристоф был жертвой
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
65'
Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
64'
Зоммер Ян вышел из ворот и забрал мяч.
64'
Кайнц Флориан из команды Вердер делает навес
64'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Кайнц Флориан на финте ушёл от оппонента.
63'
Сане Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Вестергор Янник навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
63'
Мойсандер Никлас из команды Вердер. Это Раффаэл де Араужо заработал фол.
62'
Удар от ворот произведет Боруссия М
62'
Юнузович Златко бьет из пределов штрафной и упускает момент!
62'
Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Бауэр Роберт из команды Вердер делает навес
61'
Кайнц Флориан из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
59'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
59'
Зоммер Ян вышел из ворот и забрал мяч.
59'
Хайрович Изет из команды Вердер делает навес
58'
Удар от ворот произведет Боруссия М
57'
Юнузович Златко из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
57'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Юнузович Златко из команды Вердер подал угловой слева.
57'
Кайнц Флориан нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер делает пас партнеру.
57'
Юнузович Златко из команды Вердер делает передачу за спину защитников.
56'
Крамер Кристоф ошибается в защите.
55'
Удар от ворот произведет Боруссия М
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
55'
Делани Томас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
55'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Хайрович Изет из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
54'
Удар от ворот произведет Вердер
54'
Азар Торган из команды Боруссия М сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Вендт Оскар не смог удачно сыграть.
54'
Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М делает навес
53'
Удар от ворот произведет Вердер
53'
Вендт Оскар имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
53'
Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников.
52'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
51'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Удар от ворот произведет Боруссия М
50'
Юнузович Златко из команды Вердер делает неудачный навес.
50'
Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
50'
Удар от ворот произведет Вердер
50'
Азар Торган бьет из пределов штрафной и упускает момент!
50'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Азар Торган и мяч снова в игре
Офсайд
49'
Азар Торган из команды Боруссия М в офсайде
49'
Джонсон Фабиан из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников.
47'
Зоммер Ян вышел из ворот и забрал мяч.
47'
Хайрович Изет из команды Вердер делает навес
46'
Тактическая замена. Велькович Милош уходит с поля и его заменяет Хайрович Изет
46'
Тактическая замена. Баргфреде Филипп уходит с поля и его заменяет Кайнц Флориан
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
47'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Бартельс Фин нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Бауэр Роберт из команды Вердер делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
45'
Делани Томас имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
45'
Велькович Милош из команды Вердер делает передачу одноклубнику.
44'
Бауэр Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Вендт Оскар из команды Боруссия М делает подножку. Юнузович Златко заработал фол.
42'
Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Бартельс Фин из команды Вердер делает навес
42'
Крамер Кристоф отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
42'
Джонсон Фабиан из команды Боруссия М делает пас партнеру.
42'
Крамер Кристоф из команды Боруссия М сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
Травма, повреждение
40'
Гинтер Маттиас возвращается на поле, всё в порядке.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
39'
Удар от ворот произведет Вердер
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
39'
Гинтер Маттиас получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
39'
Гинтер Маттиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Вендт Оскар отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
38'
Крамер Кристоф из команды Боруссия М делает пас партнеру.
38'
Штиндль Ларс нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Вендт Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
37'
Баргфреде Филипп из команды Вердер опасно играет. Чуть не пострадал Азар Торган.
Офсайд
36'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер в офсайде
36'
Удар от ворот произведет Боруссия М
36'
Делани Томас из команды Вердер бьет головой мимо ворот
Угловой
35'
Баргфреде Филипп из команды Вердер подал угловой справа.
35'
Вестергор Янник выбил мяч на угловой.
35'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Баргфреде Филипп и мяч снова в игре
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
34'
Вендт Оскар сделал результативную передачу.
Описание гола
34'
ГО-О-О-О-ОЛ! Вестергор Янник из клуба "Боруссия М" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
34'
Вендт Оскар из команды Боруссия М подал угловой слева.
33'
После удара головой, который сделал Эльведи Нико мяч выносится вратарем на угловой
33'
Азар Торган навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Делани Томас из команды Вердер делает подножку. Закария Денис заработал фол.
31'
Делани Томас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
31'
Юнузович Златко из команды Вердер делает пас партнеру.
Фол, нарушение
30'
Бартельс Фин из команды Вердер делает подножку. Закария Денис заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
Описание гола
27'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Штиндль Ларс!
26'
Азар Торган не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
26'
Азар Торган из команды Боруссия М устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
26'
Крамер Кристоф из команды Боруссия М делает подножку. Делани Томас заработал фол.
25'
Павленка Иржи вышел из ворот и забрал мяч.
25'
Бартельс Фин из команды Вердер делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
25'
Удар от ворот произведет Вердер
24'
Раффаэл де Араужо имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
24'
Крамер Кристоф из команды Боруссия М сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
24'
Сегодняшная посещаемость составляет 42100 болельщиков
23'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
23'
Закария Денис из команды Боруссия М делает подножку. Баргфреде Филипп заработал фол.
22'
Раффаэл де Араужо на финте ушёл от оппонента.
21'
Делани Томас пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
21'
Юнузович Златко из команды Вердер подал угловой справа.
20'
Бауэр Роберт из команды Вердер попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 25% времени, а гости – 75%.
20'
Удар от ворот произведет Вердер
20'
Вестергор Янник из команды Боруссия М бьет головой мимо ворот
Угловой
19'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой справа.
19'
Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М играет в стеночку с партнером по команде. Азар Торган это был.
Фол, нарушение
18'
Бартельс Фин из команды Вердер делает подножку. Гинтер Маттиас заработал фол.
17'
Бауэр Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Вендт Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Бауэр Роберт из команды Вердер делает подножку. Вендт Оскар заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
15'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников.
14'
Делани Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Вендт Оскар из команды Боруссия М подал угловой справа.
13'
Азар Торган из команды Боруссия М сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Раффаэл де Араужо мяча так и не получил
13'
Азар Торган на финте ушёл от оппонента.
13'
Вендт Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер делает навес
12'
Бауэр Роберт из команды Вердер делает навес
12'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
11'
Юнузович Златко коснулся мяча рукой.
11'
Юнузович Златко исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
10'
Джонсон Фабиан из команды Боруссия М делает подножку. Юнузович Златко заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
10'
Эльведи Нико из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Азар Торган из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников.
Офсайд
9'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер в офсайде
9'
Бартельс Фин из команды Вердер делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
7'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер. Это Гинтер Маттиас заработал фол.
7'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
6'
Закария Денис из команды Боруссия М делает подножку. Делани Томас заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
5'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
4'
Закария Денис из команды Боруссия М делает подножку. Делани Томас заработал фол.
4'
Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
1'
Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М делает подножку. Бауэр Роберт заработал фол.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Боруссия М". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Weser-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Вердер 0:2 Боруссия М
Вердер
19.9% (37)
Ничья:
41.9% (78)
Боруссия М
38.2% (71)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
36% (67)
Боруссия М:
21% (39)
Вердер:
11.3% (21)
Боруссия М:
8.1% (15)
Вердер:
4.8% (9)
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