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Стадион:
Штурм
3:0
Конец матча
Аустрия Вена
0'
1:0
27' Гол
Алар Дени
2:0
30' Гол в свои ворота
Мохаммед Кадири
34' Желтая карточка
Прокоп Доминик
48' Желтая карточка
Хольцхаузер Рафаэль
3:0
56' Гол
Алар Дени
77' Желтая карточка
Цуль Петер
87' Желтая карточка
Хирлэндер Штефан
88' Желтая карточка
Поцманн Марвин
90' Красная карточка
Перес Фелипе
90' Желтая карточка
Моншайн Кристоф
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Моншайн Кристоф получает желтую карточку.
90'
УДАЛЕНИЕ! Перес Фелипе получил жёлтую карточку и покинул поле.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Штурм производит замену. Хузпек Филипп уходит, и Филип Оливер заменяет его
Желтая карточка
88'
Поцманн Марвин получает желтую карточку.
Желтая карточка
87'
Хирлэндер Штефан получает желтую карточку.

87'
Штурм производит замену. Цуль Петер уходит, и Ловрич Санди заменяет его
Желтая карточка
77'
Цуль Петер получает желтую карточку.
75'
Аустрия Вена производит замену. Тажури-Шради Исмаэль уходит, и Фризенбихлер Кевин заменяет его
74'
Штурм производит замену. Алар Дени уходит, и Цулехнер Филипп заменяет его
60'
Аустрия Вена производит замену. Прокоп Доминик уходит, и Де Паула Давид заменяет его
Описание гола
56'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Алар Дени.
Желтая карточка
48'
Хольцхаузер Рафаэль получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
34'
Прокоп Доминик получает желтую карточку.
Описание гола
30'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Мохаммед Кадири отправил мяч в свои ворота.
Описание гола
27'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Алар Дени.
20'
Аустрия Вена производит замену. Марчинко Кристоф уходит, и Саламон Томас заменяет его
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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