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Стадион:
Сепси Оск
0:0
Конец матча
Астра
0'
15' Желтая карточка
Греку Константин
24' Желтая карточка
Польчак Пётр
38' Желтая карточка
Орош Кристиан
56' Желтая карточка
Николич Стефан
90' Желтая карточка
Istvan Fulop
90' Желтая карточка
Victor Astafei
90' Желтая карточка
Стан Александру
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Стан Александру получает желтую карточку.
Желтая карточка
90'
Victor Astafei получает желтую карточку.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Istvan Fulop получает желтую карточку.
83'
Астра Плоешти производит замену. Ионицэ Александру II уходит, и Маркиньос Маркус заменяет его
71'
Sepsi OSK производит замену. Patrick Petre уходит, и Victor Astafei заменяет его

69'
Sepsi OSK производит замену. Ходнодь Оттило уходит, и Claudiu Herea заменяет его
66'
Астра Плоешти производит замену. Мойсе Ромарио уходит, и Нюядзи Серж заменяет его
61'
Sepsi OSK производит замену. Греку Константин уходит, и Constantin Dima заменяет его
60'
Астра Плоешти производит замену. Ле Таллек Энтони уходит, и Абанг Анатоле заменяет его
Желтая карточка
56'
Николич Стефан получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
38'
Орош Кристиан получает желтую карточку.
Желтая карточка
24'
Польчак Пётр получает желтую карточку.
Желтая карточка
15'
Греку Константин получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Silviu Ploesteanu/Tineretului. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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