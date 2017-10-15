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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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15' Желтая карточкаГреку Константин
24' Желтая карточкаПольчак Пётр
38' Желтая карточкаОрош Кристиан
56' Желтая карточкаНиколич Стефан
90' Желтая карточкаIstvan Fulop
90' Желтая карточкаVictor Astafei
90' Желтая карточкаСтан Александру
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15'
24'
38'
56'
90'
90'
90'
Состав команд
Сепси Оск
- Основной состав
- 12 Bogdan Miron Вратарь
- 26 Орош Кристиан Защитник
- 23 Греку Константин Защитник
- 77 Петрович Милован Полузащитник
- 9 Николич Стефан Нападающий
- 80 Ходнодь Оттило Нападающий
- 7 Istvan Fulop Нападающий
- 97 Patrick Petre
- 16 Ionut Ursu
- 83 Razvan Damian
- 13 Sebastian Ghinga
- Запасные игроки
- 70 Папшис Марюс Полузащитник
- 5 Szilard Mitra
- 21 Victor Astafei
- 90 Claudiu Herea
- 14 Daniel Dumbrava
- 3 Constantin Dima
- 95 Csongor Fejer
- Главный тренер: Valentin Suciu
Астра
- Основной состав
- 23 Илиев Пламен Вратарь
- 6 Бейян Флориан Защитник
- 77 Стан Александру Защитник
- 7 Белу Клаудиу Защитник
- 25 Польчак Пётр Защитник
- 96 Балауре Сильвиу Полузащитник
- 8 Сэто Такаюки Полузащитник
- 95 Мойсе Ромарио Полузащитник
- 24 Мрзляк Филип Полузащитник
- 9 Ле Таллек Энтони Нападающий
- 10 Ионицэ Александру II Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Лазар Давид Вратарь
- 21 Эрико Да Силва Защитник
- 18 Радунович Ристо Защитник
- 4 Маркиньос Маркус Полузащитник
- 99 Абанг Анатоле Нападающий
- 34 Нюядзи Серж Нападающий
- 11 Георге Валентин Нападающий
- Главный тренер: Йордэнеску Эдуард
Предыдущие игры
Сепси Оск (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 01.10.2017 Сепси Оск 0:4 Стяуа ПЛ
- 23.09.2017 Конкордия Кьяжна 2:1 Сепси Оск ПЛ
- 19.09.2017 Сепси Оск 2:3 Университатя Крайова ПЛ
- 16.09.2017 Поли Тимишоара 0:0 Сепси Оск ПЛ
- 10.09.2017 Сепси Оск 0:3 Волунтари ПЛ
- 28.08.2017 КСМ Студенцеск 0:2 Сепси Оск ПЛ
- 21.08.2017 Динамо Бухарест 1:0 Сепси Оск ПЛ
- 14.08.2017 Сепси Оск 0:2 ЧФР Клуж ПЛ
- 10.08.2017 Газ Метан M 2:1 Сепси Оск ПЛ
- 05.08.2017 Сепси Оск 1:0 Вииторул Констанца ПЛ
- 28.07.2017 Ботошани 5:1 Сепси Оск ПЛ
- 21.07.2017 Сепси Оск 2:1 Ювентус Бухарест ПЛ
- 16.07.2017 Астра 1:0 Сепси Оск ПЛ
- 28.06.2017 Санкт-Пёльтен 1:0 Сепси Оск ТМК
- 03.06.2017 Сепси Оск 1:1 Дачия Миовени ЛI
- 28.05.2017 Металул Решица 0:1 Сепси Оск ЛI
- 23.05.2017 Сепси Оск 3:0 Брэила ЛI
- 20.05.2017 Рапид Сучава 2:4 Сепси Оск ЛI
- 13.05.2017 Сепси Оск 3:0 Рымнику-Вылча ЛI
- 07.05.2017 Киндия Тырговиште 1:1 Сепси Оск ЛI
Астра (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 30.09.2017 Динамо Бухарест 1:1 Астра ПЛ
- 25.09.2017 Астра 2:3 ЧФР Клуж ПЛ
- 21.09.2017 Газ Метан M 0:0 Астра ПЛ
- 18.09.2017 Астра 3:1 Вииторул Констанца ПЛ
- 08.09.2017 Ботошани 1:3 Астра ПЛ
- 25.08.2017 Астра 2:0 Ювентус Бухарест ПЛ
- 18.08.2017 Астра 0:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 12.08.2017 Стяуа 1:1 Астра ПЛ
- 09.08.2017 Астра 1:0 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 06.08.2017 Университатя Крайова 1:1 Астра ПЛ
- 03.08.2017 Александрия 1:0 Астра ЛЕ
- 31.07.2017 Астра 3:0 Поли Тимишоара ПЛ
- 27.07.2017 Астра 0:0 Александрия ЛЕ
- 24.07.2017 Волунтари 3:1 Астра ПЛ
- 20.07.2017 Зира 0:0 Астра ЛЕ
- 16.07.2017 Астра 1:0 Сепси Оск ПЛ
- 13.07.2017 Астра 3:1 Зира ЛЕ
- 25.06.2017 Анжи 2:1 Астра ТМК
- 27.05.2017 Волунтари 1:1 Астра К
- 17.05.2017 Поли Тимишоара 0:3 Астра К
Последние игры между собой
Сепси Оск: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Астра: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 16.07.2017 Астра 1:0 Сепси Оск Первая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|14
|10
|3
|1
|25 - 9
|33
|2.
|Стяуа
|14
|8
|5
|1
|22 - 8
|29
|3.
|Университатя Крайова
|14
|8
|5
|1
|22 - 11
|29
|4.
|Ботошани
|14
|7
|3
|4
|20 - 14
|24
|5.
|Астра
|14
|6
|6
|2
|19 - 11
|24
|6.
|Вииторул Констанца
|14
|6
|2
|6
|16 - 13
|20
|7.
|Поли Тимишоара
|13
|5
|3
|5
|12 - 14
|18
|8.
|Динамо Бухарест
|13
|5
|2
|6
|18 - 15
|17
|9.
|Волунтари
|14
|4
|4
|6
|14 - 16
|16
|10.
|КСМ Студенцеск
|14
|3
|6
|5
|15 - 22
|15
|11.
|Конкордия Кьяжна
|13
|4
|2
|7
|13 - 16
|14
|12.
|Сепси Оск
|14
|3
|2
|9
|10 - 24
|11
|13.
|Газ Метан M
|14
|2
|3
|9
|7 - 24
|9
|14.
|Ювентус Бухарест
|13
|0
|4
|9
|7 - 23
|4
Второй тайм
90'
Стан Александру получает желтую карточку.
90'
Victor Astafei получает желтую карточку.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Istvan Fulop получает желтую карточку.
83'
Астра Плоешти производит замену. Ионицэ Александру II уходит, и Маркиньос Маркус заменяет его
71'
Sepsi OSK производит замену. Patrick Petre уходит, и Victor Astafei заменяет его
69'
Sepsi OSK производит замену. Ходнодь Оттило уходит, и Claudiu Herea заменяет его
66'
Астра Плоешти производит замену. Мойсе Ромарио уходит, и Нюядзи Серж заменяет его
61'
Sepsi OSK производит замену. Греку Константин уходит, и Constantin Dima заменяет его
60'
Астра Плоешти производит замену. Ле Таллек Энтони уходит, и Абанг Анатоле заменяет его
56'
Николич Стефан получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
38'
Орош Кристиан получает желтую карточку.
24'
Польчак Пётр получает желтую карточку.
15'
Греку Константин получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Silviu Ploesteanu/Tineretului. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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