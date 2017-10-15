- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Stadionul Dr. Constantin Radulescu
12' Желтая карточкаTiberiu Serediuc
14' Желтая карточкаБуш Лауренциу
25' Желтая карточкаХобан Овидиу
31' Желтая карточкаПламада Флорин
34' Желтая карточкаВера Урко
55' Желтая карточкаOlimpiu Morutan
90' Желтая карточкаMihai Bordeianu
|
12'
14'
25'
31'
34'
55'
90'
Состав команд
ЧФР Клуж
- Основной состав
- 87 Арлаускис Гедрюс Вратарь
- 45 Камора Мауру Защитник
- 55 Винисиус Пауло Защитник
- 21 Боли Кевин Защитник
- 10 Дяк Чиприан Полузащитник
- 28 Хобан Овидиу Полузащитник
- 15 Нистор Дан Полузащитник
- 19 Кулио Хуан Полузащитник
- 11 Вера Урко Нападающий
- 8 Джокович Дамьян Нападающий
- 6 Cristian Manea II
- Запасные игроки
- 25 Tomislav Duka Вратарь
- 30 Мурешан Андрей Защитник
- 14 Моутинью Тьерри Полузащитник
- 7 Alexandru Paun Полузащитник
- 9 Омрани Билель Нападающий
- 99 Marius Coman
- 77 Andrei Peteleu
- Главный тренер: Петреску Дан
Ботошани
- Основной состав
- 1 Кобря Альберто Вратарь
- 18 Унгурушан Богдан Защитник
- 5 Пламада Флорин Защитник
- 7 Буш Лауренциу Полузащитник
- 92 Tiberiu Serediuc
- 44 Daniel Popa III
- 11 Olimpiu Morutan
- 37 Mihai Bordeianu
- 16 Тинчу Разван
- 30 Nicolae Musat
- 3 Andrei Andonie Burca
- Запасные игроки
- 12 Eduard Pap Вратарь
- 24 Родригес Джонатан Нападающий
- 14 Benjamin Kuku
- 15 Alexandru Tarnovan
- 29 Marian Tarsa
- 26 Razvan Oaida
- Главный тренер: Constantin Enache
Предыдущие игры
ЧФР Клуж (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 01.10.2017 ЧФР Клуж 2:0 Ювентус Бухарест ПЛ
- 25.09.2017 Астра 2:3 ЧФР Клуж ПЛ
- 21.09.2017 ЧФР Клуж 1:1 Стяуа ПЛ
- 17.09.2017 Конкордия Кьяжна 0:1 ЧФР Клуж ПЛ
- 10.09.2017 ЧФР Клуж 2:1 Университатя Крайова ПЛ
- 26.08.2017 Поли Тимишоара 4:3 ЧФР Клуж ПЛ
- 20.08.2017 ЧФР Клуж 2:0 Волунтари ПЛ
- 14.08.2017 Сепси Оск 0:2 ЧФР Клуж ПЛ
- 10.08.2017 ЧФР Клуж 1:0 Динамо Бухарест ПЛ
- 05.08.2017 КСМ Студенцеск 0:2 ЧФР Клуж ПЛ
- 29.07.2017 Газ Метан M 0:3 ЧФР Клуж ПЛ
- 22.07.2017 ЧФР Клуж 2:0 Вииторул Констанца ПЛ
- 17.07.2017 Ботошани 1:1 ЧФР Клуж ПЛ
- 27.06.2017 ЧФР Клуж 1:1 Анжи ТМК
- 13.05.2017 Вииторул Констанца 1:0 ЧФР Клуж Л1ГА
- 06.05.2017 ЧФР Клуж 0:3 Динамо Бухарест Л1ГА
- 30.04.2017 ЧФР Клуж 0:3 Университатя Крайова Л1ГА
- 22.04.2017 Астра 0:1 ЧФР Клуж Л1ГА
- 17.04.2017 ЧФР Клуж 0:0 Стяуа Л1ГА
- 09.04.2017 ЧФР Клуж 0:0 Вииторул Констанца Л1ГА
Ботошани (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 29.09.2017 Газ Метан M 1:0 Ботошани ПЛ
- 25.09.2017 Ботошани 1:0 Вииторул Констанца ПЛ
- 20.09.2017 Ботошани 3:3 КСМ Студенцеск ПЛ
- 15.09.2017 Ювентус Бухарест 0:2 Ботошани ПЛ
- 08.09.2017 Ботошани 1:3 Астра ПЛ
- 27.08.2017 Стяуа 2:0 Ботошани ПЛ
- 21.08.2017 Ботошани 2:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 13.08.2017 Университатя Крайова 1:0 Ботошани ПЛ
- 08.08.2017 Ботошани 1:0 Поли Тимишоара ПЛ
- 04.08.2017 Волунтари 1:3 Ботошани ПЛ
- 28.07.2017 Ботошани 5:1 Сепси Оск ПЛ
- 23.07.2017 Динамо Бухарест 0:1 Ботошани ПЛ
- 17.07.2017 Ботошани 1:1 ЧФР Клуж ПЛ
- 04.07.2017 Вольфсбергер 0:1 Ботошани ТМК
- 04.06.2017 Ботошани 2:1 Пандурий Л1ГБ
- 29.05.2017 Конкордия Кьяжна 2:1 Ботошани Л1ГБ
- 25.05.2017 Ботошани 0:1 КСМ Студенцеск Л1ГБ
- 21.05.2017 Волунтари 1:0 Ботошани Л1ГБ
- 15.05.2017 Тыргу-Муреш 0:2 Ботошани Л1ГБ
- 07.05.2017 Ботошани 0:0 Газ Метан M Л1ГБ
Последние игры между собой
ЧФР Клуж: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 3
Ботошани: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 7
- 17.07.2017 Ботошани 1:1 ЧФР Клуж Первая лига
- 07.11.2016 ЧФР Клуж 1:0 Ботошани Первая лига
- 30.07.2016 Ботошани 3:1 ЧФР Клуж Первая лига
- 29.05.2016 Ботошани 4:0 ЧФР Клуж Лига 1. Группа Б
- 16.04.2016 ЧФР Клуж 6:0 Ботошани Лига 1. Группа Б
- 13.12.2015 Ботошани 2:1 ЧФР Клуж Первая лига
- 31.08.2015 ЧФР Клуж 3:1 Ботошани Первая лига
- 10.05.2015 ЧФР Клуж 4:0 Ботошани Первая лига
- 08.11.2014 Ботошани 0:1 ЧФР Клуж Первая лига
- 15.12.2013 ЧФР Клуж 3:1 Ботошани Первая лига
- 21.07.2013 Ботошани 0:0 ЧФР Клуж Первая лига
- 31.10.2012 ЧФР Клуж 2:0 Ботошани Кубок Румынии
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|14
|10
|3
|1
|25 - 9
|33
|2.
|Стяуа
|14
|8
|5
|1
|22 - 8
|29
|3.
|Университатя Крайова
|14
|8
|5
|1
|22 - 11
|29
|4.
|Ботошани
|14
|7
|3
|4
|20 - 14
|24
|5.
|Астра
|14
|6
|6
|2
|19 - 11
|24
|6.
|Вииторул Констанца
|14
|6
|2
|6
|16 - 13
|20
|7.
|Поли Тимишоара
|13
|5
|3
|5
|12 - 14
|18
|8.
|Динамо Бухарест
|13
|5
|2
|6
|18 - 15
|17
|9.
|Волунтари
|14
|4
|4
|6
|14 - 16
|16
|10.
|КСМ Студенцеск
|14
|3
|6
|5
|15 - 22
|15
|11.
|Конкордия Кьяжна
|13
|4
|2
|7
|13 - 16
|14
|12.
|Сепси Оск
|14
|3
|2
|9
|10 - 24
|11
|13.
|Газ Метан M
|14
|2
|3
|9
|7 - 24
|9
|14.
|Ювентус Бухарест
|13
|0
|4
|9
|7 - 23
|4
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Mihai Bordeianu получает желтую карточку.
89'
Ботошани производит замену. Olimpiu Morutan уходит, и Jonathan Rodriguez заменяет его
88'
Ботошани производит замену. Буш Лауренциу уходит, и Razvan Oaida заменяет его
73'
ЧФР Клуж производит замену. Джокович Дамьян уходит, и Омрани Билель заменяет его
63'
Ботошани производит замену. Daniel Popa уходит, и Benjamin Kuku заменяет его
55'
Olimpiu Morutan получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
46'
ЧФР Клуж производит замену. Нистор Дан уходит, и Alexandru Paun заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
34'
Вера Урко получает желтую карточку.
31'
Пламада Флорин получает желтую карточку.
25'
Хобан Овидиу получает желтую карточку.
14'
Буш Лауренциу получает желтую карточку.
12'
Tiberiu Serediuc получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
- Кыргызстан
- Таджикистан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Кубок
- Суперлига
- Федераль А Зона 1
- Федераль А Зона 2
- Федераль А Зона 3
- Федераль А Зона 4
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Игры Юго-Восточной Азии
- Кубок Азии (квалификация)
- Кубок чемпионов
- Легенды возвращаются
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия (4-й раунд)
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация