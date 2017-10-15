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Стадион:
ЧФР Клуж
0:0
Конец матча
Ботошани
0'
12' Желтая карточка
Tiberiu Serediuc
14' Желтая карточка
Буш Лауренциу
25' Желтая карточка
Хобан Овидиу
31' Желтая карточка
Пламада Флорин
34' Желтая карточка
Вера Урко
55' Желтая карточка
Olimpiu Morutan
90' Желтая карточка
Mihai Bordeianu
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Mihai Bordeianu получает желтую карточку.
89'
Ботошани производит замену. Olimpiu Morutan уходит, и Jonathan Rodriguez заменяет его
88'
Ботошани производит замену. Буш Лауренциу уходит, и Razvan Oaida заменяет его
73'
ЧФР Клуж производит замену. Джокович Дамьян уходит, и Омрани Билель заменяет его
65'
ЧФР Клуж производит замену. Вера Урко уходит, и Marius Coman заменяет его

63'
Ботошани производит замену. Daniel Popa уходит, и Benjamin Kuku заменяет его
Желтая карточка
55'
Olimpiu Morutan получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
ЧФР Клуж производит замену. Нистор Дан уходит, и Alexandru Paun заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
34'
Вера Урко получает желтую карточку.
Желтая карточка
31'
Пламада Флорин получает желтую карточку.
Желтая карточка
25'
Хобан Овидиу получает желтую карточку.
Желтая карточка
14'
Буш Лауренциу получает желтую карточку.
Желтая карточка
12'
Tiberiu Serediuc получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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