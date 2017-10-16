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Стадион:
Поли Тимишоара
0:3
Конец матча
Конкордия Кьяжна
0'
0:1
29' Гол
Бумба Клаудиу
30' Желтая карточка
Dan Bucsa
35' Желтая карточка
Крецу Валентин
69' Желтая карточка
Andrei Artean
70' Желтая карточка
Кристеску Мариан
76' Желтая карточка
Капарко Алессандро
0:2
80' Гол
Бумба Клаудиу
0:3
83' Гол
Батин Паул
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
86'
Конкордия Кьяжна производит замену. Батин Паул уходит, и Пена Мариус заменяет его
Описание гола
83'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Батин Паул.
Описание гола
80'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бумба Клаудиу.
Желтая карточка
76'
Капарко Алессандро получает желтую карточку.
72'
Конкордия Кьяжна производит замену. Кристеску Мариан уходит, и Буд Кристиан заменяет его

72'
Поли Тимишоара производит замену. Васвари Габриэл уходит, и Йосип Сольич заменяет его
Желтая карточка
70'
Кристеску Мариан получает желтую карточку.
Желтая карточка
69'
Andrei Artean получает желтую карточку.
67'
Конкордия Кьяжна производит замену. Thaer Fayed Bawab уходит, и Степан Бабич заменяет его
57'
Поли Тимишоара производит замену. Cosmin Birnoi уходит, и Sebastian Mailat заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
35'
Крецу Валентин получает желтую карточку.
Желтая карточка
30'
Dan Bucsa получает желтую карточку.
Описание гола
29'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бумба Клаудиу.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dan Paltinisanu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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