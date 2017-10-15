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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 14374
Монпелье
2:0
Конец матча
Ницца
0'
33' Желтая карточка
Данте Бонфим
1:0
55' Гол
Сессеньон Стефан
61' Желтая карточка
Руссийон Жером
2:0
74' Гол
Мбенза Исаак
76' Желтая карточка
Мбенза Исаак
87' Желтая карточка
Илтон Виторино
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 14374 болельщиков
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
Фол, нарушение
93'
Самбья Саломон из команды Монпелье делает подножку. Плеа Алассан заработал фол.
Фол, нарушение
92'
Балотелли Марио коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
92'
Данте Бонфим из команды Ницца делает подножку. Сио Жованни заработал фол.

Травма, повреждение
92'
Монпелье остается без одного игрока, потому что Руссийон Жером уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
90'
Срарфи Бассем из команды Ницца в офсайде
90'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца делает навес
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
89'
Лекомт Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Балотелли Марио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
88'
Руссийон Жером на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
88'
Суке Арно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Желтая карточка
87'
Илтон Виторино получает желтую карточку.
Фол, нарушение
87'
Илтон Виторино из команды Монпелье опасно играет. Чуть не пострадал Суке Арно.
Фол, нарушение
86'
Сио Жованни из команды Монпелье делает подножку. Сери Жан-Мишель заработал фол.
86'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Руссийон Жером навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
86'
Менди Нампалис из команды Ницца. Это Сио Жованни заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
84'
Удар от ворот произведет Монпелье
84'
Суке Арно из команды Ницца делает навес
83'
Сио Жованни пробил головой, вратарь справился с ударом.
83'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает навес
83'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Балотелли Марио пробил головой, вратарь справился с ударом.
82'
Суке Арно из команды Ницца делает навес
81'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Балотелли Марио из команды Ницца делает навес
80'
Удар от ворот произведет Монпелье
80'
Балотелли Марио из команды Ницца попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
Фол, нарушение
80'
Срарфи Бассем из команды Ницца делает подножку. Ласне Пол заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
79'
Тактическая замена. Сент-Максимин Аллан уходит с поля и его заменяет Срарфи Бассем
79'
Тактическая замена. Камара Сулейман уходит с поля и его заменяет Сио Жованни
78'
Тактическая замена. Лис-Мелу Пьерр уходит с поля и его заменяет Маю Хишам
Фол, нарушение
78'
Данте Бонфим из команды Ницца делает подножку. Самбья Саломон заработал фол.
78'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
77'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Сери Жан-Мишель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
76'
Мбенза Исаак получает желтую карточку.
Фол, нарушение
76'
Мбенза Исаак из команды Монпелье. Это Суке Арно заработал фол.
76'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Жалле Кристоф из команды Ницца делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
74'
Самбья Саломон сделал результативную передачу.
Описание гола
74'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Мбенза Исаак отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
72'
Тактическая замена. Нинга Родрике уходит с поля и его заменяет Мбенза Исаак
72'
Тактическая замена. Сессеньон Стефан уходит с поля и его заменяет Самбья Саломон
71'
Плеа Алассан имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
71'
Балотелли Марио из команды Ницца делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Офсайд
70'
Балотелли Марио из команды Ницца в офсайде
Фол, нарушение
69'
Плеа Алассан из команды Ницца делает подножку. Конгре Даниэль заработал фол.
68'
Жалле Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Руссийон Жером навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
67'
Ле Маршан Максим из команды Ницца делает подножку. Сессеньон Стефан заработал фол.
66'
Тактическая замена. Козьелло Венсан уходит с поля и его заменяет Менди Нампалис
66'
Лис-Мелу Пьерр бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
66'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает навес прямо в штрафную.
66'
Сент-Максимин Аллан на финте ушёл от оппонента.
66'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Сери Жан-Мишель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
65'
Ласне Пол из команды Монпелье. Это Козьелло Венсан заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
64'
Удар от ворот произведет Ницца
64'
Нинга Родрике из команды Монпелье бьет головой мимо ворот
64'
Мукиэле Норди из команды Монпелье делает навес
63'
Удар от ворот произведет Монпелье
63'
Сери Жан-Мишель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
61'
Руссийон Жером - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
61'
Руссийон Жером из команды Монпелье. Это Сент-Максимин Аллан заработал фол.
61'
Удар от ворот произведет Ницца
61'
Конгре Даниэль из команды Монпелье наносит неточный удар с лета
Угловой
61'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье подал угловой справа.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
60'
Ле Маршан Максим выбил мяч на угловой.
60'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает навес
59'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
57'
Ласне Пол из команды Монпелье делает подножку. Плеа Алассан заработал фол.
55'
Мукиэле Норди сделал результативную передачу.
Описание гола
55'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Сессеньон Стефан отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Фол, нарушение
55'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца делает подножку. Сессеньон Стефан заработал фол.
54'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
52'
Жалле Кристоф из команды Ницца делает подножку. Ласне Пол заработал фол.
Фол, нарушение
51'
Скири Эйе из команды Монпелье делает подножку. Козьелло Венсан заработал фол.
51'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Нинга Родрике из команды Монпелье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
51'
Ле Маршан Максим ошибается в защите.
Фол, нарушение
50'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца делает подножку. Агилар Рубен заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
50'
Удар от ворот произведет Ницца
48'
Удар от ворот произведет Ницца
48'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает навес
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Суке Арно из команды Ницца делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
44'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Суке Арно из команды Ницца делает навес
Фол, нарушение
43'
Балотелли Марио из команды Ницца опасно играет. Чуть не пострадал Лекомт Бенджамин.
43'
Балотелли Марио попал в створ, но вратарь справился с ударом.
43'
Суке Арно из команды Ницца делает навес
Фол, нарушение
42'
Нинга Родрике из команды Монпелье делает подножку. Сери Жан-Мишель заработал фол.
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
40'
Удар от ворот произведет Ницца
40'
Ласне Пол из команды Монпелье наносит неточный удар с лета
40'
Ле Маршан Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
40'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье подал угловой слева.
39'
Удар от ворот произведет Ницца
39'
Нинга Родрике бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
38'
Козьелло Венсан из команды Ницца делает подножку. Сессеньон Стефан заработал фол.
37'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Камара Сулейман и мяч снова в игре
37'
Удар от ворот произведет Ницца
36'
Илтон Виторино из команды Монпелье бьет головой мимо ворот
36'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает навес
Угловой
36'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье подал угловой справа.
36'
Камара Сулейман из команды Монпелье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
36'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье устремляется вперед с мячом.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
34'
Сессеньон Стефан бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Желтая карточка
33'
Данте Бонфим получает желтую карточку.
Фол, нарушение
33'
Данте Бонфим наказан за толчок Руссийон Жером
32'
Балотелли Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье подал угловой справа.
32'
Данте Бонфим выбил мяч на угловой.
31'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает навес
Фол, нарушение
31'
Козьелло Венсан из команды Ницца делает подножку. Сессеньон Стефан заработал фол.
30'
Удар от ворот произведет Ницца
30'
Ласне Пол из команды Монпелье делает навес
30'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
29'
Удар от ворот произведет Монпелье
29'
Сери Жан-Мишель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
28'
Нинга Родрике из команды Монпелье. Это Суке Арно заработал фол.
28'
Вратарь парирует удар, который нанес Жалле Кристоф, и мяч снова в игре
28'
Вратарь парирует удар, который нанес Сент-Максимин Аллан, и мяч снова в игре
28'
Сент-Максимин Аллан на финте ушёл от оппонента.
Угловой
27'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца разыграл угловой с правого угла.
27'
Балотелли Марио имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
27'
Плеа Алассан не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
27'
Конгре Даниэль ошибается в защите.
26'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Камара Сулейман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца подал угловой справа.
26'
Камара Сулейман выбил мяч на угловой.
Угловой
26'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца подал угловой слева.
25'
Мукиэле Норди выбил мяч на угловой.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
25'
Лекомт Бенджамин вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
25'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца подал угловой справа.
25'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
23'
Балотелли Марио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Конгре Даниэль из команды Монпелье делает подножку. Балотелли Марио заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
20'
Ле Маршан Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает навес
19'
После дальнего удара, который нанес Сери Жан-Мишель мяч отбит вратарем
19'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
19'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
17'
Нинга Родрике наказан за толчок Данте Бонфим
17'
Руссийон Жером из команды Монпелье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
Фол, нарушение
15'
Конгре Даниэль из команды Монпелье делает подножку. Суке Арно заработал фол.
14'
Удар от ворот произведет Ницца
14'
Нинга Родрике отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
14'
Камара Сулейман из команды Монпелье делает передачу одноклубнику.
14'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает навес
Фол, нарушение
13'
Нинга Родрике из команды Монпелье. Это Суке Арно заработал фол.
13'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца подал угловой справа.
13'
Лекомт Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает навес
Офсайд
11'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца в офсайде
Фол, нарушение
10'
Плеа Алассан наказан за толчок Мукиэле Норди
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
10'
Кардинал Йоан вышел из ворот и забрал мяч.
10'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает навес
Фол, нарушение
9'
Ласне Пол из команды Монпелье опасно играет. Чуть не пострадал Плеа Алассан.
7'
Удар от ворот произведет Монпелье
7'
Балотелли Марио бьет из пределов штрафной и упускает момент!
6'
Удар от ворот произведет Ницца
6'
Агилар Рубен из команды Монпелье бьет головой мимо ворот
6'
Ласне Пол из команды Монпелье делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
5'
Плеа Алассан из команды Ницца бьет головой мимо ворот
Угловой
5'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца подал угловой справа.
5'
Конгре Даниэль выбил мяч на угловой.
5'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает навес
4'
Лекомт Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца подал угловой справа.
4'
Плеа Алассан нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
2'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Камара Сулейман из команды Монпелье делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ницца". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Монпелье 2:0 Ницца
Монпелье
27.5% (50)
Ничья:
40.1% (73)
Ницца
32.4% (59)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
35.7% (65)
Ницца:
18.1% (33)
Монпелье:
12.1% (22)
Монпелье:
11% (20)
Ницца:
9.3% (17)
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