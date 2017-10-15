Стадион: Стад де ля Моссон Зрители: 14374
33' Желтая карточкаДанте Бонфим
1:0
55' ГолСессеньон Стефан
61' Желтая карточкаРуссийон Жером
2:0
74' ГолМбенза Исаак
76' Желтая карточкаМбенза Исаак
87' Желтая карточкаИлтон Виторино
Новости после матча
Второй тайм
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 14374 болельщиков
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Самбья Саломон из команды Монпелье делает подножку. Плеа Алассан заработал фол.
92'
Балотелли Марио коснулся мяча рукой.
92'
Данте Бонфим из команды Ницца делает подножку. Сио Жованни заработал фол.
92'
Монпелье остается без одного игрока, потому что Руссийон Жером уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Срарфи Бассем из команды Ницца в офсайде
90'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца делает навес
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
89'
89'
Балотелли Марио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
Руссийон Жером на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
88'
Суке Арно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
87'
Илтон Виторино получает желтую карточку.
87'
Илтон Виторино из команды Монпелье опасно играет. Чуть не пострадал Суке Арно.
86'
Сио Жованни из команды Монпелье делает подножку. Сери Жан-Мишель заработал фол.
86'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Руссийон Жером навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Менди Нампалис из команды Ницца. Это Сио Жованни заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
84'
83'
Сио Жованни пробил головой, вратарь справился с ударом.
83'
83'
82'
Балотелли Марио пробил головой, вратарь справился с ударом.
81'
81'
Балотелли Марио из команды Ницца делает навес
80'
80'
Балотелли Марио из команды Ницца попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
80'
Срарфи Бассем из команды Ницца делает подножку. Ласне Пол заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
79'
Тактическая замена. Сент-Максимин Аллан уходит с поля и его заменяет Срарфи Бассем
79'
Тактическая замена. Камара Сулейман уходит с поля и его заменяет Сио Жованни
78'
Тактическая замена. Лис-Мелу Пьерр уходит с поля и его заменяет Маю Хишам
78'
Данте Бонфим из команды Ницца делает подножку. Самбья Саломон заработал фол.
78'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
77'
77'
76'
Мбенза Исаак получает желтую карточку.
76'
Мбенза Исаак из команды Монпелье. Это Суке Арно заработал фол.
76'
76'
Жалле Кристоф из команды Ницца делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
74'
Самбья Саломон сделал результативную передачу.
74'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Мбенза Исаак отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
72'
Тактическая замена. Нинга Родрике уходит с поля и его заменяет Мбенза Исаак
72'
Тактическая замена. Сессеньон Стефан уходит с поля и его заменяет Самбья Саломон
71'
Плеа Алассан имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
71'
Балотелли Марио из команды Ницца делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
70'
Балотелли Марио из команды Ницца в офсайде
69'
Плеа Алассан из команды Ницца делает подножку. Конгре Даниэль заработал фол.
68'
Жалле Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Руссийон Жером навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
67'
Ле Маршан Максим из команды Ницца делает подножку. Сессеньон Стефан заработал фол.
66'
Тактическая замена. Козьелло Венсан уходит с поля и его заменяет Менди Нампалис
66'
Лис-Мелу Пьерр бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
66'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает навес прямо в штрафную.
66'
Сент-Максимин Аллан на финте ушёл от оппонента.
66'
65'
65'
Ласне Пол из команды Монпелье. Это Козьелло Венсан заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
64'
64'
Нинга Родрике из команды Монпелье бьет головой мимо ворот
64'
Мукиэле Норди из команды Монпелье делает навес
63'
63'
61'
Руссийон Жером - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
61'
Руссийон Жером из команды Монпелье. Это Сент-Максимин Аллан заработал фол.
61'
61'
Конгре Даниэль из команды Монпелье наносит неточный удар с лета
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
60'
Ле Маршан Максим выбил мяч на угловой.
60'
59'
57'
Ласне Пол из команды Монпелье делает подножку. Плеа Алассан заработал фол.
55'
Мукиэле Норди сделал результативную передачу.
55'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Сессеньон Стефан отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
55'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца делает подножку. Сессеньон Стефан заработал фол.
54'
52'
Жалле Кристоф из команды Ницца делает подножку. Ласне Пол заработал фол.
51'
Скири Эйе из команды Монпелье делает подножку. Козьелло Венсан заработал фол.
51'
51'
Нинга Родрике из команды Монпелье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
51'
Ле Маршан Максим ошибается в защите.
50'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца делает подножку. Агилар Рубен заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
50'
48'
48'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает навес
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
44'
44'
43'
Балотелли Марио из команды Ницца опасно играет. Чуть не пострадал Лекомт Бенджамин.
43'
Балотелли Марио попал в створ, но вратарь справился с ударом.
42'
Нинга Родрике из команды Монпелье делает подножку. Сери Жан-Мишель заработал фол.
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
40'
40'
Ле Маршан Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье подал угловой слева.
39'
39'
Нинга Родрике бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
38'
Козьелло Венсан из команды Ницца делает подножку. Сессеньон Стефан заработал фол.
37'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Камара Сулейман и мяч снова в игре
37'
36'
Илтон Виторино из команды Монпелье бьет головой мимо ворот
36'
36'
36'
Камара Сулейман из команды Монпелье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
36'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье устремляется вперед с мячом.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
34'
Сессеньон Стефан бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
33'
Данте Бонфим получает желтую карточку.
33'
Данте Бонфим наказан за толчок Руссийон Жером
32'
Балотелли Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
32'
Данте Бонфим выбил мяч на угловой.
31'
31'
Козьелло Венсан из команды Ницца делает подножку. Сессеньон Стефан заработал фол.
30'
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
29'
29'
28'
Нинга Родрике из команды Монпелье. Это Суке Арно заработал фол.
28'
Вратарь парирует удар, который нанес Жалле Кристоф, и мяч снова в игре
28'
Вратарь парирует удар, который нанес Сент-Максимин Аллан, и мяч снова в игре
28'
Сент-Максимин Аллан на финте ушёл от оппонента.
27'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца разыграл угловой с правого угла.
27'
Балотелли Марио имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
27'
Плеа Алассан не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
27'
Конгре Даниэль ошибается в защите.
26'
26'
Камара Сулейман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
26'
Камара Сулейман выбил мяч на угловой.
26'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца подал угловой слева.
25'
Мукиэле Норди выбил мяч на угловой.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
25'
Лекомт Бенджамин вышел из ворот и забрал мяч.
25'
25'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
23'
Балотелли Марио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Конгре Даниэль из команды Монпелье делает подножку. Балотелли Марио заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
20'
Ле Маршан Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
19'
После дальнего удара, который нанес Сери Жан-Мишель мяч отбит вратарем
19'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
19'
17'
Нинга Родрике наказан за толчок Данте Бонфим
17'
Руссийон Жером из команды Монпелье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
15'
Конгре Даниэль из команды Монпелье делает подножку. Суке Арно заработал фол.
14'
14'
Нинга Родрике отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
14'
Камара Сулейман из команды Монпелье делает передачу одноклубнику.
14'
13'
Нинга Родрике из команды Монпелье. Это Суке Арно заработал фол.
13'
13'
13'
13'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает навес
11'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца в офсайде
10'
Плеа Алассан наказан за толчок Мукиэле Норди
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
10'
Кардинал Йоан вышел из ворот и забрал мяч.
10'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает навес
9'
Ласне Пол из команды Монпелье опасно играет. Чуть не пострадал Плеа Алассан.
7'
7'
Балотелли Марио бьет из пределов штрафной и упускает момент!
6'
6'
Агилар Рубен из команды Монпелье бьет головой мимо ворот
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
5'
Плеа Алассан из команды Ницца бьет головой мимо ворот
5'
5'
Конгре Даниэль выбил мяч на угловой.
5'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает навес
4'
4'
4'
Плеа Алассан нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
2'
1'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Камара Сулейман из команды Монпелье делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ницца". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Монпелье 2:0 Ницца
Монпелье
27.5% (50)
Ничья:
40.1% (73)
Ницца
32.4% (59)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
35.7% (65)
1:2 Ницца:
18.1% (33)
2:1 Монпелье:
12.1% (22)
1:0 Монпелье:
11% (20)
0:1 Ницца:
9.3% (17)
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