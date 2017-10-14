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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 15308
Тулуза
1:0
Конец матча
Амьен
0'
22' Желтая карточка
Эль-Хаджам Уалид
1:0
40' Гол
Делор Анди
45' Желтая карточка
Н'Госсо Гай
67' Желтая карточка
Гуано Принс-Десир
87' Желтая карточка
Аденон Халед
88' Желтая карточка
Саного Яя
90' Вторая желтая карточка
Гуано Принс-Десир
90'+6
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 15308 болельщиков
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
95'
Гуано Принс-Десир получает вторую желтую карточку. Удаление.
Фол, нарушение
95'
Гуано Принс-Десир из команды Амьен. Это Саного Яя заработал фол.
94'
Имбула Ганелли из команды Тулуза делает передачу за спину защитников.

Фол, нарушение
94'
Саного Яя из команды Тулуза делает подножку. Гуано Принс-Десир заработал фол.
94'
Имбула Ганелли из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
93'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Саного Яя нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
Имбула Ганелли из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
92'
Аденон Халед навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
92'
Саного Яя из команды Тулуза делает подножку. Дибасси Бакай заработал фол.
Фол, нарушение
92'
Аденон Халед из команды Амьен делает подножку. Имбула Ганелли заработал фол.
92'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Дибасси Бакай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Силла Иссиага из команды Тулуза делает навес
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
90'
Вратарь команды Тулуза выходит и забирает мяч.
90'
Койта Сейбу из команды Амьен делает навес
90'
Мубандже Жак-Франсуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Гакпе Серж навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
89'
Силла Иссиага из команды Тулуза делает подножку. Эль-Хаджам Уалид заработал фол.
Желтая карточка
88'
Саного Яя зачем-то выбил мяч у соперника, за что получил жёлтую карточку.
Фол, нарушение
88'
Саного Яя из команды Тулуза. Это Дибасси Бакай заработал фол.
Фол, нарушение
88'
Сомалиа Вергитон из команды Тулуза опасно играет. Чуть не пострадал Аденон Халед.
88'
Имбула Ганелли из команды Тулуза делает навес
Желтая карточка
87'
Аденон Халед получает желтую карточку.
Фол, нарушение
87'
Аденон Халед из команды Амьен. Это Саного Яя заработал фол.
Офсайд
86'
Саного Яя из команды Тулуза в офсайде
86'
Удар от ворот произведет Амьен
86'
Имбула Ганелли бьет из пределов штрафной и упускает момент!
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
85'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
84'
Койта Сейбу из команды Амьен в офсайде
Фол, нарушение
83'
Зунгу Бонгани блокирует соперника. Имбула Ганелли заработал своей команде штрафной.
82'
Удар от ворот произведет Тулуза
82'
Н'Госсо Гай отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
82'
Манзала Хариссон из команды Амьен делает навес
82'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Эль-Хаджам Уалид из команды Амьен делает навес
81'
Гакпе Серж из команды Амьен делает неудачный навес.
80'
Сомалиа Вергитон пробил головой, вратарь справился с ударом.
80'
Силла Иссиага из команды Тулуза делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
79'
Удар от ворот произведет Тулуза
79'
Дибасси Бакай из команды Амьен делает неудачный навес.
Фол, нарушение
79'
Блен Алексис из команды Тулуза делает подножку. Гакпе Серж заработал фол.
78'
Тактическая замена. Конате Мусса уходит с поля и его заменяет Койта Сейбу
Офсайд
78'
Траоре Ласина из команды Амьен в офсайде
Офсайд
77'
Траоре Ласина из команды Амьен в офсайде
76'
Тактическая замена. Делор Анди уходит с поля и его заменяет Саного Яя
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
75'
Имбула Ганелли мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
75'
Каюзак Янник из команды Тулуза сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
74'
Траоре Ласина выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
74'
Силла Иссиага из команды Тулуза подал угловой слева.
74'
Силла Иссиага из команды Тулуза попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
74'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
73'
Удар от ворот произведет Тулуза
Фол, нарушение
71'
Дибасси Бакай из команды Амьен делает подножку. Каюзак Янник заработал фол.
Фол, нарушение
70'
Н'Госсо Гай из команды Амьен делает подножку. Сомалиа Вергитон заработал фол.
70'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
69'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Тактическая замена. Бурго Эммануэль уходит с поля и его заменяет Манзала Хариссон
68'
Делор Анди бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Желтая карточка
67'
Гуано Принс-Десир получает желтую карточку.
Фол, нарушение
67'
Гуано Принс-Десир совершает грубый фол. Сомалиа Вергитон был жертвой
67'
Гартнер Регис вышел из ворот и забрал мяч.
66'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
66'
Блен Алексис из команды Тулуза делает подножку. Зунгу Бонгани заработал фол.
65'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
65'
Жан Корентин получил травму и заменен. Силла Иссиага выходит на поле.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Травма, повреждение
64'
Жан Корентин получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
64'
Жан Корентин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
Каюзак Янник нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Жан Корентин из команды Тулуза делает пас партнеру.
63'
Жан Корентин на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
62'
Бурго Эммануэль из команды Амьен делает подножку. Блен Алексис заработал фол.
61'
Гартнер Регис вышел из ворот и забрал мяч.
61'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза делает навес
61'
Делор Анди нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза делает навес
Фол, нарушение
60'
Бурго Эммануэль из команды Амьен делает подножку. Сомалиа Вергитон заработал фол.
Фол, нарушение
60'
Зунгу Бонгани из команды Амьен делает подножку. Имбула Ганелли заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
58'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Гартнер Регис вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
57'
Жан Корентин из команды Тулуза подал угловой слева.
56'
Имбула Ганелли из команды Тулуза попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
56'
Лафон Альбан вышел из ворот и забрал мяч.
56'
Зунгу Бонгани из команды Амьен делает навес
Травма, повреждение
55'
Жюльен Кристофер возвращается на поле, всё в порядке.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
55'
Удар от ворот произведет Амьен
Травма, повреждение
55'
Жюльен Кристофер получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
55'
Жюльен Кристофер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
Тактическая замена. Какута Гаэль уходит с поля и его заменяет Траоре Ласина
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
Жан Корентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
53'
Н'Госсо Гай из команды Амьен опасно играет. Чуть не пострадал Каюзак Янник.
Фол, нарушение
53'
Делор Анди из команды Тулуза делает подножку. Аденон Халед заработал фол.
53'
Имбула Ганелли из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
53'
Конате Мусса из команды Амьен делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
53'
Бурго Эммануэль из команды Амьен делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
52'
Жюльен Кристофер наказан за толчок Конате Мусса
52'
Удар от ворот произведет Амьен
51'
Имбула Ганелли имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
51'
Жан Корентин из команды Тулуза сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
51'
Жан Корентин на финте ушёл от оппонента.
Офсайд
50'
Конате Мусса из команды Амьен в офсайде
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Офсайд
50'
Конате Мусса из команды Амьен в офсайде
50'
Зунгу Бонгани из команды Амьен делает передачу за спину защитников.
49'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
47'
Эль-Хаджам Уалид из команды Амьен делает неудачный навес.
46'
Тактическая замена. Тойвонен Ола уходит с поля и его заменяет Каюзак Янник
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
47'
Блен Алексис из команды Тулуза бьет головой мимо ворот
47'
Делор Анди из команды Тулуза делает пас партнеру.
47'
Конате Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Угловой
46'
Жан Корентин из команды Тулуза подал угловой справа.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
После штрафного удара,который нанес Имбула Ганелли мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Желтая карточка
45'
Н'Госсо Гай получает желтую карточку.
Фол, нарушение
45'
Н'Госсо Гай из команды Амьен делает подножку. Сомалиа Вергитон заработал фол.
Офсайд
44'
Жан Корентин из команды Тулуза в офсайде
Офсайд
43'
Конате Мусса из команды Амьен в офсайде
Фол, нарушение
42'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза. Это Бурго Эммануэль заработал фол.
Фол, нарушение
42'
Н'Госсо Гай из команды Амьен делает подножку. Имбула Ганелли заработал фол.
42'
Какута Гаэль из команды Амьен делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
40'
Блен Алексис сделал результативную передачу.
Описание гола
40'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Делор Анди записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
39'
Блен Алексис из команды Тулуза делает отличный навес.
Фол, нарушение
39'
Гуано Принс-Десир из команды Амьен делает подножку. Делор Анди заработал фол.
39'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Какута Гаэль из команды Амьен делает навес
39'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
39'
Делор Анди из команды Тулуза. Это Гуано Принс-Десир заработал фол.
38'
Удар от ворот произведет Амьен
38'
Имбула Ганелли бьет из пределов штрафной и упускает момент!
38'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
37'
Удар от ворот произведет Амьен
37'
Тойвонен Ола отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
37'
Жан Корентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
36'
Н'Госсо Гай из команды Амьен делает подножку. Блен Алексис заработал фол.
Фол, нарушение
35'
Гакпе Серж наказан за толчок Имбула Ганелли
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
35'
После дальнего удара, который нанес Жан Корентин мяч отбит вратарем
33'
Удар от ворот произведет Тулуза
33'
Конате Мусса отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
33'
Н'Госсо Гай из команды Амьен делает передачу за спину защитников.
32'
Удар от ворот произведет Амьен
32'
Жан Корентин из команды Тулуза делает навес
31'
Диоп Исса из команды Тулуза бьет головой мимо ворот
31'
Жан Корентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
30'
Зунгу Бонгани из команды Амьен делает подножку. Имбула Ганелли заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
30'
После дальнего удара, который нанес Гакпе Серж мяч отбит вратарем
29'
Делор Анди из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Офсайд
29'
Конате Мусса из команды Амьен в офсайде
29'
Какута Гаэль из команды Амьен делает передачу за спину защитников.
28'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Эль-Хаджам Уалид из команды Амьен делает навес
26'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
26'
Гакпе Серж из команды Амьен в офсайде
25'
Вратарь парирует удар, который нанес Какута Гаэль, и мяч снова в игре
25'
Какута Гаэль на финте ушёл от оппонента.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
25'
Сомалиа Вергитон из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Офсайд
24'
Делор Анди из команды Тулуза в офсайде
24'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза делает навес
23'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Делор Анди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
22'
Эль-Хаджам Уалид получает желтую карточку.
Фол, нарушение
22'
Эль-Хаджам Уалид из команды Амьен опасно играет. Чуть не пострадал Жан Корентин.
Фол, нарушение
21'
Аденон Халед из команды Амьен делает подножку. Тойвонен Ола заработал фол.
21'
Какута Гаэль из команды Амьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
Удар от ворот произведет Амьен
20'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Какута Гаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
19'
Диоп Исса из команды Тулуза опасно играет. Чуть не пострадал Бурго Эммануэль.
18'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Делор Анди и мяч снова в игре
18'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Бурго Эммануэль из команды Амьен делает навес
Офсайд
17'
Конате Мусса из команды Амьен в офсайде
Фол, нарушение
17'
Имбула Ганелли наказан за толчок Какута Гаэль
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Фол, нарушение
15'
Тойвонен Ола из команды Тулуза делает подножку. Аденон Халед заработал фол.
14'
Удар от ворот произведет Амьен
13'
Лафон Альбан вышел из ворот и забрал мяч.
13'
Какута Гаэль из команды Амьен делает навес
13'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
11'
Зунгу Бонгани из команды Амьен опасно играет. Чуть не пострадал Диоп Исса.
10'
Удар от ворот произведет Тулуза
10'
Гакпе Серж бьет из пределов штрафной и упускает момент!
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
Фол, нарушение
9'
Какута Гаэль из команды Амьен делает подножку. Жюльен Кристофер заработал фол.
8'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Гакпе Серж из команды Амьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
7'
Удар от ворот произведет Тулуза
7'
Конате Мусса отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
7'
Гакпе Серж из команды Амьен делает передачу за спину защитников.
6'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Гакпе Серж из команды Амьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 82% времени, а гости – 18%.
5'
Лафон Альбан вышел из ворот и забрал мяч.
5'
Какута Гаэль из команды Амьен делает навес
4'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Дибасси Бакай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза делает навес
3'
Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Тойвонен Ола из команды Тулуза делает навес
Фол, нарушение
2'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза опасно играет. Чуть не пострадал Бурго Эммануэль.
2'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Делор Анди из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Сегодня отличная погода для футбола.
-
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Тулуза 1:0 Амьен
Тулуза
86.9% (159)
Ничья:
8.2% (15)
Амьен
4.9% (9)

Вы не участвовали в прогнозе

Тулуза:
45.9% (84)
Тулуза:
20.2% (37)
Тулуза:
15.8% (29)
Ничья:
6% (11)
Амьен:
3.8% (7)
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