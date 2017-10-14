Стадион: Мунисипал Зрители: 15308
22' Желтая карточкаЭль-Хаджам Уалид
1:0
40' ГолДелор Анди
45' Желтая карточкаН'Госсо Гай
67' Желтая карточкаГуано Принс-Десир
87' Желтая карточкаАденон Халед
88' Желтая карточкаСаного Яя
90' Вторая желтая карточкаГуано Принс-Десир
Новости после матча
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 15308 болельщиков
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
95'
Гуано Принс-Десир получает вторую желтую карточку. Удаление.
95'
Гуано Принс-Десир из команды Амьен. Это Саного Яя заработал фол.
94'
Имбула Ганелли из команды Тулуза делает передачу за спину защитников.
94'
Саного Яя из команды Тулуза делает подножку. Гуано Принс-Десир заработал фол.
94'
Имбула Ганелли из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
93'
93'
Саного Яя нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
Имбула Ганелли из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
92'
Аденон Халед навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Саного Яя из команды Тулуза делает подножку. Дибасси Бакай заработал фол.
92'
Аденон Халед из команды Амьен делает подножку. Имбула Ганелли заработал фол.
92'
91'
Дибасси Бакай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Силла Иссиага из команды Тулуза делает навес
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
90'
Вратарь команды Тулуза выходит и забирает мяч.
90'
Койта Сейбу из команды Амьен делает навес
90'
Мубандже Жак-Франсуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Гакпе Серж навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
89'
Силла Иссиага из команды Тулуза делает подножку. Эль-Хаджам Уалид заработал фол.
88'
Саного Яя зачем-то выбил мяч у соперника, за что получил жёлтую карточку.
88'
Саного Яя из команды Тулуза. Это Дибасси Бакай заработал фол.
88'
Сомалиа Вергитон из команды Тулуза опасно играет. Чуть не пострадал Аденон Халед.
88'
Имбула Ганелли из команды Тулуза делает навес
87'
Аденон Халед получает желтую карточку.
87'
Аденон Халед из команды Амьен. Это Саного Яя заработал фол.
86'
86'
Имбула Ганелли бьет из пределов штрафной и упускает момент!
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
85'
84'
Койта Сейбу из команды Амьен в офсайде
83'
Зунгу Бонгани блокирует соперника. Имбула Ганелли заработал своей команде штрафной.
82'
82'
Н'Госсо Гай отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
82'
Манзала Хариссон из команды Амьен делает навес
82'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Эль-Хаджам Уалид из команды Амьен делает навес
81'
Гакпе Серж из команды Амьен делает неудачный навес.
80'
Сомалиа Вергитон пробил головой, вратарь справился с ударом.
80'
Силла Иссиага из команды Тулуза делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
79'
79'
Дибасси Бакай из команды Амьен делает неудачный навес.
79'
Блен Алексис из команды Тулуза делает подножку. Гакпе Серж заработал фол.
78'
Тактическая замена. Конате Мусса уходит с поля и его заменяет Койта Сейбу
78'
Траоре Ласина из команды Амьен в офсайде
77'
Траоре Ласина из команды Амьен в офсайде
76'
Тактическая замена. Делор Анди уходит с поля и его заменяет Саного Яя
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
75'
Имбула Ганелли мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
75'
Каюзак Янник из команды Тулуза сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
74'
Траоре Ласина выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Силла Иссиага из команды Тулуза подал угловой слева.
74'
Силла Иссиага из команды Тулуза попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
74'
74'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
73'
71'
Дибасси Бакай из команды Амьен делает подножку. Каюзак Янник заработал фол.
70'
Н'Госсо Гай из команды Амьен делает подножку. Сомалиа Вергитон заработал фол.
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
69'
69'
Тактическая замена. Бурго Эммануэль уходит с поля и его заменяет Манзала Хариссон
68'
Делор Анди бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
67'
Гуано Принс-Десир получает желтую карточку.
67'
Гуано Принс-Десир совершает грубый фол. Сомалиа Вергитон был жертвой
67'
66'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
66'
Блен Алексис из команды Тулуза делает подножку. Зунгу Бонгани заработал фол.
65'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
65'
Жан Корентин получил травму и заменен. Силла Иссиага выходит на поле.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
64'
Жан Корентин получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
64'
Жан Корентин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
Каюзак Янник нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Жан Корентин из команды Тулуза делает пас партнеру.
63'
Жан Корентин на финте ушёл от оппонента.
62'
Бурго Эммануэль из команды Амьен делает подножку. Блен Алексис заработал фол.
61'
61'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза делает навес
61'
Делор Анди нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
61'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза делает навес
60'
Бурго Эммануэль из команды Амьен делает подножку. Сомалиа Вергитон заработал фол.
60'
Зунгу Бонгани из команды Амьен делает подножку. Имбула Ганелли заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
58'
57'
57'
Жан Корентин из команды Тулуза подал угловой слева.
56'
Имбула Ганелли из команды Тулуза попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
56'
56'
Зунгу Бонгани из команды Амьен делает навес
55'
Жюльен Кристофер возвращается на поле, всё в порядке.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
55'
55'
Жюльен Кристофер получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
55'
Жюльен Кристофер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
Тактическая замена. Какута Гаэль уходит с поля и его заменяет Траоре Ласина
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
53'
Н'Госсо Гай из команды Амьен опасно играет. Чуть не пострадал Каюзак Янник.
53'
Делор Анди из команды Тулуза делает подножку. Аденон Халед заработал фол.
53'
Имбула Ганелли из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
53'
Конате Мусса из команды Амьен делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
53'
Бурго Эммануэль из команды Амьен делает передачу за спину защитников.
52'
Жюльен Кристофер наказан за толчок Конате Мусса
52'
51'
Имбула Ганелли имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
51'
Жан Корентин из команды Тулуза сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
51'
Жан Корентин на финте ушёл от оппонента.
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
50'
50'
Зунгу Бонгани из команды Амьен делает передачу за спину защитников.
49'
47'
Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
47'
Эль-Хаджам Уалид из команды Амьен делает неудачный навес.
46'
Тактическая замена. Тойвонен Ола уходит с поля и его заменяет Каюзак Янник
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
47'
Блен Алексис из команды Тулуза бьет головой мимо ворот
47'
Делор Анди из команды Тулуза делает пас партнеру.
47'
Конате Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Жан Корентин из команды Тулуза подал угловой справа.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
После штрафного удара,который нанес Имбула Ганелли мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
45'
Н'Госсо Гай получает желтую карточку.
45'
Н'Госсо Гай из команды Амьен делает подножку. Сомалиа Вергитон заработал фол.
44'
Жан Корентин из команды Тулуза в офсайде
43'
42'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза. Это Бурго Эммануэль заработал фол.
42'
Н'Госсо Гай из команды Амьен делает подножку. Имбула Ганелли заработал фол.
42'
Какута Гаэль из команды Амьен делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
40'
Блен Алексис сделал результативную передачу.
40'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Делор Анди записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
39'
Блен Алексис из команды Тулуза делает отличный навес.
39'
Гуано Принс-Десир из команды Амьен делает подножку. Делор Анди заработал фол.
39'
39'
39'
39'
Делор Анди из команды Тулуза. Это Гуано Принс-Десир заработал фол.
38'
38'
Имбула Ганелли бьет из пределов штрафной и упускает момент!
38'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
37'
37'
Тойвонен Ола отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
37'
36'
Н'Госсо Гай из команды Амьен делает подножку. Блен Алексис заработал фол.
35'
Гакпе Серж наказан за толчок Имбула Ганелли
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
35'
После дальнего удара, который нанес Жан Корентин мяч отбит вратарем
33'
33'
Конате Мусса отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
33'
Н'Госсо Гай из команды Амьен делает передачу за спину защитников.
32'
32'
Жан Корентин из команды Тулуза делает навес
31'
30'
Зунгу Бонгани из команды Амьен делает подножку. Имбула Ганелли заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
30'
После дальнего удара, который нанес Гакпе Серж мяч отбит вратарем
29'
Делор Анди из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
29'
29'
Какута Гаэль из команды Амьен делает передачу за спину защитников.
28'
28'
28'
Эль-Хаджам Уалид из команды Амьен делает навес
26'
26'
Гакпе Серж из команды Амьен в офсайде
25'
Вратарь парирует удар, который нанес Какута Гаэль, и мяч снова в игре
25'
Какута Гаэль на финте ушёл от оппонента.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
25'
Сомалиа Вергитон из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
24'
Делор Анди из команды Тулуза в офсайде
24'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза делает навес
23'
23'
23'
Делор Анди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Эль-Хаджам Уалид получает желтую карточку.
22'
Эль-Хаджам Уалид из команды Амьен опасно играет. Чуть не пострадал Жан Корентин.
21'
Аденон Халед из команды Амьен делает подножку. Тойвонен Ола заработал фол.
21'
Какута Гаэль из команды Амьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
20'
20'
Какута Гаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
19'
Диоп Исса из команды Тулуза опасно играет. Чуть не пострадал Бурго Эммануэль.
18'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Делор Анди и мяч снова в игре
18'
18'
Бурго Эммануэль из команды Амьен делает навес
17'
17'
Имбула Ганелли наказан за толчок Какута Гаэль
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
15'
Тойвонен Ола из команды Тулуза делает подножку. Аденон Халед заработал фол.
14'
13'
13'
13'
11'
Зунгу Бонгани из команды Амьен опасно играет. Чуть не пострадал Диоп Исса.
10'
10'
Гакпе Серж бьет из пределов штрафной и упускает момент!
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
9'
Какута Гаэль из команды Амьен делает подножку. Жюльен Кристофер заработал фол.
8'
8'
Гакпе Серж из команды Амьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
7'
7'
Конате Мусса отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
7'
Гакпе Серж из команды Амьен делает передачу за спину защитников.
6'
6'
Гакпе Серж из команды Амьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 82% времени, а гости – 18%.
5'
5'
4'
4'
Дибасси Бакай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза делает навес
3'
3'
Тойвонен Ола из команды Тулуза делает навес
2'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза опасно играет. Чуть не пострадал Бурго Эммануэль.
2'
2'
Делор Анди из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Сегодня отличная погода для футбола.
-
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Тулуза 1:0 Амьен
Тулуза
86.9% (159)
Ничья:
8.2% (15)
Амьен
4.9% (9)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Тулуза:
45.9% (84)
2:0 Тулуза:
20.2% (37)
2:1 Тулуза:
15.8% (29)
1:1 Ничья:
6% (11)
1:2 Амьен:
3.8% (7)
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