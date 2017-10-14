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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 29518
Лилль
2:2
Конец матча
Труа
0'
0:1
3' Гол
Дарбион Стефан
1:1
12' Гол
Араужо Луис
50' Желтая карточка
Дингом Тристан
66' Желтая карточка
Пепе Николя
69' Желтая карточка
Траоре Шарль
2:1
74' Гол
Мендес Тьяго
90' Красная карточка
Ие Эдгар
2:2
90' Пенальти
Ньян Адама
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 29518 болельщиков
Описание гола
93'
Г О О О О О Л - Ньян Адама из команды Труа забивает пенальти
92'
УДАЛЕНИЕ! Ие Эдгар получил жёлтую карточку и покинул поле.
Фол, нарушение
92'
ПЕНАЛТИ! - Ие Эдгар тянет соперника за майку в штрафной площади. Ньян Адама заработал пенальти для своей команды
91'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Фол, нарушение
90'
Ньян Адама из команды Труа делает подножку. Араужо Луис заработал фол.
Фол, нарушение
89'
Пепе Николя из команды Лилль. Это Кордовал Жереми заработал фол.
88'
Меньян Майк вышел из ворот и забрал мяч.
88'
Беллюгу Франсуа из команды Труа делает неудачный навес.
87'
Удар от ворот произведет Лилль
87'
Конфес Алуа из команды Труа делает неудачный навес.
86'
Ньян Адама из команды Труа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
Грандсир Самуэль из команды Труа сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Фол, нарушение
86'
Понсе Эсекиэль наказан за толчок Кордовал Жереми
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
85'
Амаду Ибрагим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Бен Саада Шауки из команды Труа делает навес
Фол, нарушение
84'
Тьяго Маия из команды Лилль. Это Грандсир Самуэль заработал фол.
84'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Тактическая замена. Мендес Тьяго уходит с поля и его заменяет Тьяго Маия
83'
Тактическая замена. Дарбион Стефан уходит с поля и его заменяет Бен Саада Шауки
82'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Удар от ворот произведет Труа
81'
Пепе Николя отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
81'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль делает пас партнеру.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
Офсайд
79'
Ньян Адама из команды Труа в офсайде
Фол, нарушение
79'
Араужо Луис наказан за толчок Кордовал Жереми
79'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Биссума Ив из команды Лилль делает навес
78'
Самасса Мамаду II вышел из ворот и забрал мяч.
78'
Мендес Тьяго из команды Лилль делает навес
77'
Удар от ворот произведет Труа
77'
Араужо Луис из команды Лилль наносит очень неточный удар.
77'
Биссума Ив из команды Лилль делает навес
76'
Тактическая замена. Хауи Саиф-Эдин уходит с поля и его заменяет Грандсир Самуэль
Фол, нарушение
76'
Траоре Шарль из команды Труа делает подножку. Эль-Гази Анвар заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
74'
Пепе Николя сделал результативную передачу.
Описание гола
74'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Мендес Тьяго отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
74'
Пепе Николя из команды Лилль сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
74'
Удар от ворот произведет Труа
73'
Балло Фоде из команды Лилль делает неудачный навес.
73'
Балло Фоде из команды Лилль попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
73'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Удар от ворот произведет Труа
72'
Понсе Эсекиэль из команды Лилль бьет головой мимо ворот
71'
Биссума Ив из команды Лилль делает навес
69'
Тактическая замена. Бензия Яссин уходит с поля и его заменяет Понсе Эсекиэль
Желтая карточка
69'
Траоре Шарль получает желтую карточку.
Фол, нарушение
69'
Траоре Шарль из команды Труа делает подножку. Амаду Ибрагим заработал фол.
69'
Вискаррондо Освальдо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Мендес Тьяго из команды Лилль делает навес
68'
Удар от ворот произведет Лилль
68'
Ньян Адама бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Желтая карточка
66'
Пепе Николя получает желтую карточку.
Фол, нарушение
66'
Пепе Николя из команды Лилль опасно играет. Чуть не пострадал Самасса Мамаду II.
66'
Бензия Яссин из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Офсайд
65'
Конфес Алуа из команды Труа в офсайде
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
65'
Амаду Ибрагим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Хауи Саиф-Эдин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
64'
Биссума Ив из команды Лилль делает подножку. Беллюгу Франсуа заработал фол.
63'
Тактическая замена. Пеле Брайан уходит с поля и его заменяет Конфес Алуа
Офсайд
63'
Араужо Луис из команды Лилль в офсайде
63'
Игроки ФК "Труа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
62'
Вискаррондо Освальдо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Мендес Тьяго из команды Лилль делает навес
61'
Удар от ворот произведет Труа
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
60'
Эль-Гази Анвар бьет из пределов штрафной и упускает момент!
59'
Араужо Луис попал в створ, но вратарь справился с ударом.
59'
Мендес Тьяго из команды Лилль делает навес
59'
Бензия Яссин нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Бензия Яссин на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
58'
Хауи Саиф-Эдин атакует сзади соперника. Бензия Яссин пострадал.
57'
Удар от ворот произведет Труа
57'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
57'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Вискаррондо Освальдо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Араужо Луис из команды Лилль делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
55'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Ие Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа подал угловой слева.
54'
Балло Фоде выбил мяч на угловой.
54'
Пеле Брайан из команды Труа делает навес
Фол, нарушение
53'
Пеле Брайан из команды Труа. Это Балло Фоде заработал фол.
Фол, нарушение
53'
Биссума Ив атакует сзади соперника. Дарбион Стефан пострадал.
53'
Вискаррондо Освальдо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль делает навес
Фол, нарушение
51'
Вискаррондо Освальдо наказан за толчок Пепе Николя
51'
Удар от ворот произведет Труа
Желтая карточка
50'
Дингом Тристан получает желтую карточку.
Фол, нарушение
50'
Дингом Тристан нарушает правила. Эль-Гази Анвар пострадал
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
50'
Удар от ворот произведет Труа
49'
Амаду Ибрагим бьет из пределов штрафной и упускает момент!
49'
Амаду Ибрагим из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Удар от ворот произведет Труа
48'
Бензия Яссин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
48'
Пепе Николя из команды Лилль делает пас партнеру.
48'
Игроки ФК "Лилль" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
47'
Беллюгу Франсуа из команды Труа делает подножку. Бензия Яссин заработал фол.
Фол, нарушение
47'
Араужо Луис из команды Лилль. Это Ньян Адама заработал фол.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Удар от ворот произведет Труа
46'
Ие Эдгар из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Удар от ворот произведет Труа
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Фол, нарушение
44'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа. Это Амаду Ибрагим заработал фол.
44'
Дингом Тристан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Эль-Гази Анвар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа делает подножку. Мендес Тьяго заработал фол.
Травма, повреждение
43'
Пепе Николя возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
41'
Пепе Николя получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
40'
Пепе Николя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
39'
Бензия Яссин из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
38'
Эль-Гази Анвар наказан за толчок Траоре Шарль
37'
Хауи Саиф-Эдин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
35'
Удар от ворот произведет Труа
35'
Араужо Луис бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Офсайд
34'
Араужо Луис из команды Лилль в офсайде
Фол, нарушение
33'
Бензия Яссин из команды Лилль опасно играет. Чуть не пострадал Дарбион Стефан.
Угловой
32'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль подал угловой справа.
32'
Биссума Ив из команды Лилль попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Офсайд
31'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль в офсайде
31'
Вратарь парирует удар, который нанес Эль-Гази Анвар, и мяч снова в игре
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
30'
Бензия Яссин бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
30'
Араужо Луис из команды Лилль делает передачу одноклубнику.
Угловой
30'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль подал угловой справа.
28'
Удар от ворот произведет Труа
28'
Пепе Николя бьет из пределов штрафной и упускает момент!
27'
Удар от ворот произведет Лилль
27'
Вискаррондо Освальдо из команды Труа бьет головой мимо ворот
27'
Хауи Саиф-Эдин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Эль-Гази Анвар атакует сзади соперника. Хауи Саиф-Эдин пострадал.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
25'
Пепе Николя из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
25'
Биссума Ив из команды Лилль делает пас партнеру.
23'
Удар от ворот произведет Труа
23'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль делает неудачный навес.
Фол, нарушение
22'
Амаду Ибрагим наказан за толчок Дарбион Стефан
21'
Бензия Яссин из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
20'
Траоре Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль подал угловой слева.
20'
Мендес Тьяго бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
18'
Удар от ворот произведет Труа
17'
Араужо Луис из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
15'
Вискаррондо Освальдо атакует сзади соперника. Пепе Николя пострадал.
14'
Удар от ворот произведет Лилль
14'
Хауи Саиф-Эдин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
14'
Ньян Адама из команды Труа делает пас партнеру.
Фол, нарушение
14'
Биссума Ив из команды Лилль. Это Дингом Тристан заработал фол.
12'
Эль-Гази Анвар сделал результативную передачу.
Описание гола
12'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Араужо Луис записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
12'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль делает навес
12'
Удар от ворот произведет Лилль
12'
Ньян Адама бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
11'
Ие Эдгар из команды Лилль опасно играет. Чуть не пострадал Ньян Адама.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
10'
Ньян Адама из команды Труа в офсайде
9'
Самасса Мамаду II вышел из ворот и забрал мяч.
9'
Мендес Тьяго из команды Лилль делает навес
9'
Удар от ворот произведет Труа
9'
Пепе Николя из команды Лилль бьет головой мимо ворот
9'
Араужо Луис из команды Лилль делает навес
Фол, нарушение
7'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль. Это Дингом Тристан заработал фол.
6'
Дингом Тристан из команды Труа делает неудачный навес.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
5'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа делает подножку. Араужо Луис заработал фол.
3'
Кордовал Жереми сделал результативную передачу.
Описание гола
3'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Дарбион Стефан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
3'
Кордовал Жереми из команды Труа делает навес
2'
Удар от ворот произведет Лилль
2'
Дингом Тристан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Офсайд
2'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль в офсайде
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Труа". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лилль 2:2 Труа
Лилль
75.6% (133)
Ничья:
16.5% (29)
Труа
8% (14)

Вы не участвовали в прогнозе

Лилль:
41.5% (73)
Лилль:
15.9% (28)
Ничья:
14.2% (25)
Лилль:
13.1% (23)
Труа:
3.4% (6)
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