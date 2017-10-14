Стадион: Пьер Моруа Зрители: 29518
0:1
3' ГолДарбион Стефан
1:1
12' ГолАраужо Луис
50' Желтая карточкаДингом Тристан
66' Желтая карточкаПепе Николя
69' Желтая карточкаТраоре Шарль
2:1
74' ГолМендес Тьяго
90' Красная карточкаИе Эдгар
2:2
90' ПенальтиНьян Адама
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 29518 болельщиков
93'
Г О О О О О Л - Ньян Адама из команды Труа забивает пенальти
92'
УДАЛЕНИЕ! Ие Эдгар получил жёлтую карточку и покинул поле.
92'
ПЕНАЛТИ! - Ие Эдгар тянет соперника за майку в штрафной площади. Ньян Адама заработал пенальти для своей команды
91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
90'
Ньян Адама из команды Труа делает подножку. Араужо Луис заработал фол.
89'
Пепе Николя из команды Лилль. Это Кордовал Жереми заработал фол.
88'
Меньян Майк вышел из ворот и забрал мяч.
88'
Беллюгу Франсуа из команды Труа делает неудачный навес.
87'
87'
Конфес Алуа из команды Труа делает неудачный навес.
86'
Ньян Адама из команды Труа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
Грандсир Самуэль из команды Труа сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
86'
Понсе Эсекиэль наказан за толчок Кордовал Жереми
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
85'
Амаду Ибрагим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Бен Саада Шауки из команды Труа делает навес
84'
Тьяго Маия из команды Лилль. Это Грандсир Самуэль заработал фол.
84'
83'
Тактическая замена. Мендес Тьяго уходит с поля и его заменяет Тьяго Маия
83'
Тактическая замена. Дарбион Стефан уходит с поля и его заменяет Бен Саада Шауки
82'
81'
81'
Пепе Николя отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
81'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль делает пас партнеру.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
79'
Ньян Адама из команды Труа в офсайде
79'
Араужо Луис наказан за толчок Кордовал Жереми
79'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
78'
Самасса Мамаду II вышел из ворот и забрал мяч.
78'
77'
77'
Араужо Луис из команды Лилль наносит очень неточный удар.
77'
76'
Тактическая замена. Хауи Саиф-Эдин уходит с поля и его заменяет Грандсир Самуэль
76'
Траоре Шарль из команды Труа делает подножку. Эль-Гази Анвар заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
74'
Пепе Николя сделал результативную передачу.
74'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Мендес Тьяго отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
74'
Пепе Николя из команды Лилль сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
74'
73'
Балло Фоде из команды Лилль делает неудачный навес.
73'
Балло Фоде из команды Лилль попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
73'
72'
72'
Понсе Эсекиэль из команды Лилль бьет головой мимо ворот
71'
69'
Тактическая замена. Бензия Яссин уходит с поля и его заменяет Понсе Эсекиэль
69'
Траоре Шарль получает желтую карточку.
69'
Траоре Шарль из команды Труа делает подножку. Амаду Ибрагим заработал фол.
69'
68'
68'
68'
Ньян Адама бьет из пределов штрафной и упускает момент!
66'
Пепе Николя получает желтую карточку.
66'
Пепе Николя из команды Лилль опасно играет. Чуть не пострадал Самасса Мамаду II.
66'
Бензия Яссин из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
65'
Конфес Алуа из команды Труа в офсайде
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
65'
Амаду Ибрагим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Хауи Саиф-Эдин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
64'
Биссума Ив из команды Лилль делает подножку. Беллюгу Франсуа заработал фол.
63'
Тактическая замена. Пеле Брайан уходит с поля и его заменяет Конфес Алуа
63'
Араужо Луис из команды Лилль в офсайде
63'
Игроки ФК "Труа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
62'
62'
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
60'
Эль-Гази Анвар бьет из пределов штрафной и упускает момент!
59'
Араужо Луис попал в створ, но вратарь справился с ударом.
59'
59'
Бензия Яссин нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Бензия Яссин на финте ушёл от оппонента.
58'
Хауи Саиф-Эдин атакует сзади соперника. Бензия Яссин пострадал.
57'
57'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
57'
57'
57'
Араужо Луис из команды Лилль делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
55'
55'
Ие Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа подал угловой слева.
54'
Балло Фоде выбил мяч на угловой.
54'
Пеле Брайан из команды Труа делает навес
53'
Пеле Брайан из команды Труа. Это Балло Фоде заработал фол.
53'
Биссума Ив атакует сзади соперника. Дарбион Стефан пострадал.
53'
52'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль делает навес
51'
Вискаррондо Освальдо наказан за толчок Пепе Николя
51'
50'
Дингом Тристан получает желтую карточку.
50'
Дингом Тристан нарушает правила. Эль-Гази Анвар пострадал
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
50'
49'
Амаду Ибрагим бьет из пределов штрафной и упускает момент!
49'
Амаду Ибрагим из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
48'
Бензия Яссин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
48'
Пепе Николя из команды Лилль делает пас партнеру.
48'
Игроки ФК "Лилль" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
47'
Беллюгу Франсуа из команды Труа делает подножку. Бензия Яссин заработал фол.
47'
Араужо Луис из команды Лилль. Это Ньян Адама заработал фол.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
44'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа. Это Амаду Ибрагим заработал фол.
44'
Дингом Тристан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Эль-Гази Анвар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа делает подножку. Мендес Тьяго заработал фол.
43'
Пепе Николя возвращается на поле, всё в порядке.
41'
Пепе Николя получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
40'
Пепе Николя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
39'
Бензия Яссин из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
38'
Эль-Гази Анвар наказан за толчок Траоре Шарль
37'
Хауи Саиф-Эдин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
35'
35'
Араужо Луис бьет из пределов штрафной и упускает момент!
34'
Араужо Луис из команды Лилль в офсайде
33'
Бензия Яссин из команды Лилль опасно играет. Чуть не пострадал Дарбион Стефан.
32'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль подал угловой справа.
32'
Биссума Ив из команды Лилль попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
31'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль в офсайде
31'
Вратарь парирует удар, который нанес Эль-Гази Анвар, и мяч снова в игре
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
30'
Бензия Яссин бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
30'
Араужо Луис из команды Лилль делает передачу одноклубнику.
30'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль подал угловой справа.
28'
28'
Пепе Николя бьет из пределов штрафной и упускает момент!
27'
27'
Вискаррондо Освальдо из команды Труа бьет головой мимо ворот
27'
Хауи Саиф-Эдин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Эль-Гази Анвар атакует сзади соперника. Хауи Саиф-Эдин пострадал.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
25'
Пепе Николя из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
25'
Биссума Ив из команды Лилль делает пас партнеру.
23'
23'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль делает неудачный навес.
22'
Амаду Ибрагим наказан за толчок Дарбион Стефан
21'
Бензия Яссин из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
20'
Траоре Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль подал угловой слева.
20'
Мендес Тьяго бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
18'
17'
Араужо Луис из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
15'
Вискаррондо Освальдо атакует сзади соперника. Пепе Николя пострадал.
14'
14'
Хауи Саиф-Эдин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
14'
Ньян Адама из команды Труа делает пас партнеру.
14'
Биссума Ив из команды Лилль. Это Дингом Тристан заработал фол.
12'
Эль-Гази Анвар сделал результативную передачу.
12'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Араужо Луис записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
12'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль делает навес
12'
12'
Ньян Адама бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
11'
Ие Эдгар из команды Лилль опасно играет. Чуть не пострадал Ньян Адама.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
10'
Ньян Адама из команды Труа в офсайде
9'
Самасса Мамаду II вышел из ворот и забрал мяч.
9'
9'
9'
Пепе Николя из команды Лилль бьет головой мимо ворот
9'
Араужо Луис из команды Лилль делает навес
7'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль. Это Дингом Тристан заработал фол.
6'
Дингом Тристан из команды Труа делает неудачный навес.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
5'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа делает подножку. Араужо Луис заработал фол.
3'
Кордовал Жереми сделал результативную передачу.
3'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Дарбион Стефан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
3'
Кордовал Жереми из команды Труа делает навес
2'
2'
Дингом Тристан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
2'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль в офсайде
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Труа". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лилль 2:2 Труа
Лилль
75.6% (133)
Ничья:
16.5% (29)
Труа
8% (14)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Лилль:
41.5% (73)
2:1 Лилль:
15.9% (28)
1:1 Ничья:
14.2% (25)
2:0 Лилль:
13.1% (23)
0:1 Труа:
3.4% (6)
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