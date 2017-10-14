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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 24613
Сент-Этьен
3:1
Конец матча
Метц
0'
0:1
21' Гол
Дианье Фаллу
21' Желтая карточка
Дианье Фаллу
45' Желтая карточка
Амума Ромен
1:1
74' Гол
Пажо Венсан
1:1
85' Не забитый пенальти
Дабо Брайан
2:1
85' Гол в свои ворота
Кафу Карлуш
90' Желтая карточка
Дабо Брайан
3:1
90' Гол
Маига Хабиб
90'+7
Второй тайм
Свисток
97'
Судья свистит, и матч окончен
97'
Сегодняшная посещаемость составляет 24613 болельщиков
95'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьен делает пас партнеру.
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
95'
Содерлунд Александер сделал результативную передачу.
Описание гола
95'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Маига Хабиб записывает на свой лицевой счёт этот мяч!

95'
Содерлунд Александер из команды Сент-Этьен делает пас партнеру.
94'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
93'
Фернандес Брайан бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Желтая карточка
92'
Дабо Брайан сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
92'
Дабо Брайан атакует сзади соперника. Фернандес Брайан пострадал.
92'
Лакруа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
92'
Доссеви Матьё из команды Метц подал угловой справа.
92'
Теофил-Катерин Кевин выбил мяч на угловой.
Травма, повреждение
91'
Метц остается без одного игрока, потому что Юдоль Матьё уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
91'
[6] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
Фол, нарушение
89'
Балью Иван из команды Метц нарушает. Монне-Паке Кевин пострадал, однако рефери не останавливает игру.
88'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
88'
Юдоль Матьё получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
88'
Юдоль Матьё на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Травма, повреждение
88'
Габриэль Сильва возвращается на поле, всё в порядке.
Описание гола
85'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Кафу Карлуш отправил мяч в свои ворота.
Угловой
85'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен подал угловой слева.
Описание гола
85'
ВРАТАРЬ! Дабо Брайан исполнял пенальти, но голкипер сумел отразить одиннадцатиметровый удар.
85'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
85'
Габриэль Сильва получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
85'
Габриэль Сильва на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
84'
ПЕНАЛЬТИ! – Филиппс Крис серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Габриэль Сильва заработал пенальти для своей команды
83'
Кабелла Реми нанес удар, но тот был заблокирован.
Офсайд
83'
Содерлунд Александер из команды Сент-Этьен в офсайде
82'
Кабелла Реми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
81'
Тактическая замена. Пажо Венсан уходит с поля и его заменяет Маига Хабиб
81'
Тактическая замена. Дьони Луа уходит с поля и его заменяет Содерлунд Александер
Фол, нарушение
81'
Lilian Fournier из команды Метц делает подножку. Дабо Брайан заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
Офсайд
78'
Фернандес Брайан из команды Метц в офсайде
Фол, нарушение
78'
Теофил-Катерин Кевин из команды Сент-Этьен делает подножку. Доссеви Матьё заработал фол.
76'
Тактическая замена. Ру Нолан уходит с поля и его заменяет Lilian Fournier
Фол, нарушение
76'
Фернандес Брайан из команды Метц опасно играет. Чуть не пострадал Лакруа Лео.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
Фол, нарушение
75'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен делает подножку. Ру Нолан заработал фол.
Описание гола
74'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Пажо Венсан!
74'
Лакруа Лео нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Дьони Луа из команды Сент-Этьен нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
74'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен подал угловой слева.
74'
Ньякат Мусса выбил мяч на угловой.
Угловой
74'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен разыграл угловой с левого угла.
74'
Кабелла Реми бьет и мяч от рикошета проходит мимо
74'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
73'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен делает навес
73'
Дьони Луа из команды Сент-Этьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьен делает пас партнеру.
72'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
72'
Доссеви Матьё бьет из пределов штрафной и упускает момент!
71'
Удар от ворот произведет Метц
71'
Тактическая замена. Ривьер Эммануэль уходит с поля и его заменяет Фернандес Брайан
70'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
70'
Юдоль Матьё бьет из пределов штрафной и упускает момент!
70'
Юдоль Матьё на финте ушёл от оппонента.
70'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Доссеви Матьё нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
69'
Лакруа Лео из команды Сент-Этьен делает подножку. Ривьер Эммануэль заработал фол.
67'
Коад Рено получил травму и заменен. Филиппс Крис выходит на поле.
67'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьен делает неудачный навес.
66'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
66'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
65'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен подал угловой справа.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
65'
Кабелла Реми бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
Фол, нарушение
64'
Балью Иван атакует сзади соперника. Габриэль Сильва пострадал.
64'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
64'
Тактическая замена. Диуссе Ассан уходит с поля и его заменяет Монне-Паке Кевин
63'
Удар от ворот произведет Метц
63'
Лакруа Лео из команды Сент-Этьен наносит неточный удар с лета
Угловой
63'
Дабо Брайан из команды Сент-Этьен подал угловой слева.
62'
Коад Рено выбил мяч на угловой.
Угловой
62'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен подал угловой справа.
62'
Ньякат Мусса выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
61'
Поблет Херонимо из команды Метц опасно играет. Чуть не пострадал Теофил-Катерин Кевин.
Травма, повреждение
61'
Коад Рено возвращается на поле, всё в порядке.
61'
Удар от ворот произведет Метц
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
60'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьен бьет головой мимо ворот
60'
Теофил-Катерин Кевин из команды Сент-Этьен делает навес
60'
Дабо Брайан из команды Сент-Этьен делает навес
Фол, нарушение
59'
Ру Нолан наказан за толчок Габриэль Сильва
59'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
59'
Коад Рено получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
58'
Коад Рено на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Удар от ворот произведет Метц
57'
Янко Саиди из команды Сент-Этьен делает неудачный навес.
56'
Удар от ворот произведет Метц
56'
Диуссе Ассан из команды Сент-Этьен делает неудачный навес.
56'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
55'
Ньякат Мусса пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
55'
Доссеви Матьё из команды Метц подал угловой справа.
54'
Ру Нолан бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
53'
Удар от ворот произведет Метц
53'
Габриэль Сильва бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
53'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьен подал угловой справа.
53'
Балью Иван выбил мяч на угловой.
53'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьен делает навес
52'
Дианье Фаллу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен подал угловой слева.
52'
Балью Иван выбил мяч на угловой.
52'
Диуссе Ассан из команды Сент-Этьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
Дьони Луа из команды Сент-Этьен делает пас партнеру.
51'
Юдоль Матьё из команды Метц остановил атаку, перехватив мяч.
51'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьен делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
48'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
48'
Ривьер Эммануэль бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
47'
Удар от ворот произведет Метц
47'
Амума Ромен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
46'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
47'
Коад Рено бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Желтая карточка
46'
Амума Ромен получил жёлтую карточку за "нырок".
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
46'
Амума Ромен ныряет в попытке получить право на штрафной
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
Фол, нарушение
45'
Пажо Венсан из команды Сент-Этьен делает подножку. Ривьер Эммануэль заработал фол.
Офсайд
44'
Ривьер Эммануэль из команды Метц в офсайде
44'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Дьони Луа из команды Сент-Этьен делает навес
43'
Балью Иван из команды Метц попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
43'
Ривьер Эммануэль из команды Метц опасно играет. Чуть не пострадал Пажо Венсан.
41'
Удар от ворот произведет Метц
41'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
41'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Удар от ворот произведет Метц
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
Травма, повреждение
40'
Пажо Венсан возвращается на поле, всё в порядке.
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
39'
Пажо Венсан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
38'
Пажо Венсан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Удар от ворот произведет Метц
38'
Лакруа Лео из команды Сент-Этьен бьет головой мимо ворот
38'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьен делает навес
Угловой
38'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьен разыграл угловой с левого угла.
38'
Ньякат Мусса выбил мяч на угловой.
Угловой
37'
Диуссе Ассан из команды Сент-Этьен подал угловой справа.
37'
Коад Рено выбил мяч на угловой.
37'
Янко Саиди из команды Сент-Этьен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
36'
После дальнего удара, который нанес Диуссе Ассан мяч отбит вратарем
36'
Диуссе Ассан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
Фол, нарушение
35'
Коад Рено из команды Метц делает подножку. Дабо Брайан заработал фол.
35'
Коад Рено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Янко Саиди из команды Сент-Этьен делает навес
34'
Кавасима Эйдзи вышел из ворот и забрал мяч.
34'
Янко Саиди из команды Сент-Этьен делает навес
Травма, повреждение
34'
Юдоль Матьё возвращается на поле, всё в порядке.
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
33'
Юдоль Матьё получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
33'
Юдоль Матьё на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
31'
Коад Рено из команды Метц делает подножку. Пажо Венсан заработал фол.
31'
Дабо Брайан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Доссеви Матьё из команды Метц подал угловой справа.
30'
Габриэль Сильва выбил мяч на угловой.
30'
Доссеви Матьё из команды Метц попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
Фол, нарушение
29'
Ру Нолан из команды Метц делает подножку. Дабо Брайан заработал фол.
29'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Удар от ворот произведет Метц
28'
Дьони Луа из команды Сент-Этьен делает неудачный навес.
Фол, нарушение
27'
Поблет Херонимо наказан за толчок Янко Саиди
27'
Пажо Венсан из команды Сент-Этьен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
27'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен подал угловой слева.
27'
Дианье Фаллу выбил мяч на угловой.
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Удар от ворот произведет Метц
25'
Амума Ромен имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
25'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьен делает передачу за спину защитников.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
24'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Амума Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
24'
Доссеви Матьё атакует сзади соперника. Дабо Брайан пострадал.
Желтая карточка
21'
Дианье Фаллу тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
21'
Доссеви Матьё сделал результативную передачу.
Описание гола
21'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Дианье Фаллу эффектным ударом переправил мяч в ворота.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
Угловой
20'
Доссеви Матьё из команды Метц подал угловой справа.
20'
Габриэль Сильва выбил мяч на угловой.
Угловой
20'
Доссеви Матьё из команды Метц подал угловой справа.
20'
Балью Иван из команды Метц попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
19'
Удар от ворот произведет Метц
19'
Пажо Венсан из команды Сент-Этьен бьет головой мимо ворот
Угловой
19'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен подал угловой справа.
18'
Ньякат Мусса выбил мяч на угловой.
18'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Янко Саиди из команды Сент-Этьен делает навес
Фол, нарушение
18'
Ру Нолан из команды Метц делает подножку. Диуссе Ассан заработал фол.
17'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
16'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
16'
Пажо Венсан из команды Сент-Этьен делает подножку. Поблет Херонимо заработал фол.
16'
Ньякат Мусса из команды Метц остановил атаку, перехватив мяч.
16'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
Фол, нарушение
15'
Юдоль Матьё наказан за толчок Янко Саиди
14'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Амума Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Юдоль Матьё из команды Метц. Это Янко Саиди заработал фол.
Фол, нарушение
11'
Диуссе Ассан из команды Сент-Этьен. Это Балью Иван заработал фол.
10'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Янко Саиди из команды Сент-Этьен делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 78% времени, а гости – 22%.
9'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
Фол, нарушение
7'
Балью Иван из команды Метц делает подножку. Кабелла Реми заработал фол.
7'
Теофил-Катерин Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Юдоль Матьё из команды Метц делает навес
6'
ШТАНГА! Кабелла Реми попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
6'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен делает пас партнеру.
6'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
6'
Доссеви Матьё бьет из пределов штрафной и упускает момент!
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
5'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьен делает навес
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Метц". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сент-Этьен 3:1 Метц
Сент-Этьен
92.6% (163)
Ничья:
6.8% (12)
Метц
0.6% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Сент-Этьен:
34.1% (60)
Сент-Этьен:
31.3% (55)
Сент-Этьен:
21% (37)
Ничья:
5.7% (10)
Сент-Этьен:
4% (7)
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