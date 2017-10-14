Стадион: Жоффруа Гишар Зрители: 24613
3:1
Конец матча
0:1
21' ГолДианье Фаллу
21' Желтая карточкаДианье Фаллу
45' Желтая карточкаАмума Ромен
1:1
74' ГолПажо Венсан
1:1
85' Не забитый пенальтиДабо Брайан
2:1
85' Гол в свои воротаКафу Карлуш
90' Желтая карточкаДабо Брайан
3:1
90' ГолМаига Хабиб
Второй тайм
97'
Судья свистит, и матч окончен
97'
Сегодняшная посещаемость составляет 24613 болельщиков
95'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьен делает пас партнеру.
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
95'
Содерлунд Александер сделал результативную передачу.
95'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Маига Хабиб записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
95'
Содерлунд Александер из команды Сент-Этьен делает пас партнеру.
94'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
93'
Фернандес Брайан бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
92'
Дабо Брайан сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
92'
Дабо Брайан атакует сзади соперника. Фернандес Брайан пострадал.
92'
Лакруа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
92'
Теофил-Катерин Кевин выбил мяч на угловой.
91'
Метц остается без одного игрока, потому что Юдоль Матьё уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
91'
[6] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
89'
Балью Иван из команды Метц нарушает. Монне-Паке Кевин пострадал, однако рефери не останавливает игру.
88'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
88'
Юдоль Матьё получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
88'
Юдоль Матьё на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
88'
Габриэль Сильва возвращается на поле, всё в порядке.
85'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Кафу Карлуш отправил мяч в свои ворота.
85'
85'
ВРАТАРЬ! Дабо Брайан исполнял пенальти, но голкипер сумел отразить одиннадцатиметровый удар.
85'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
85'
Габриэль Сильва получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
85'
Габриэль Сильва на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
84'
ПЕНАЛЬТИ! – Филиппс Крис серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Габриэль Сильва заработал пенальти для своей команды
83'
Кабелла Реми нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Содерлунд Александер из команды Сент-Этьен в офсайде
82'
Кабелла Реми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
81'
Тактическая замена. Пажо Венсан уходит с поля и его заменяет Маига Хабиб
81'
Тактическая замена. Дьони Луа уходит с поля и его заменяет Содерлунд Александер
81'
Lilian Fournier из команды Метц делает подножку. Дабо Брайан заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
78'
Фернандес Брайан из команды Метц в офсайде
78'
Теофил-Катерин Кевин из команды Сент-Этьен делает подножку. Доссеви Матьё заработал фол.
76'
Тактическая замена. Ру Нолан уходит с поля и его заменяет Lilian Fournier
76'
Фернандес Брайан из команды Метц опасно играет. Чуть не пострадал Лакруа Лео.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
75'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен делает подножку. Ру Нолан заработал фол.
74'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Пажо Венсан!
74'
Лакруа Лео нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Дьони Луа из команды Сент-Этьен нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
74'
74'
74'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен разыграл угловой с левого угла.
74'
Кабелла Реми бьет и мяч от рикошета проходит мимо
74'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
73'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен делает навес
73'
Дьони Луа из команды Сент-Этьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьен делает пас партнеру.
72'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
72'
Доссеви Матьё бьет из пределов штрафной и упускает момент!
71'
71'
Тактическая замена. Ривьер Эммануэль уходит с поля и его заменяет Фернандес Брайан
70'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
70'
Юдоль Матьё бьет из пределов штрафной и упускает момент!
70'
Юдоль Матьё на финте ушёл от оппонента.
70'
70'
Доссеви Матьё нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Лакруа Лео из команды Сент-Этьен делает подножку. Ривьер Эммануэль заработал фол.
67'
Коад Рено получил травму и заменен. Филиппс Крис выходит на поле.
67'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьен делает неудачный навес.
66'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
66'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
65'
Кабелла Реми бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
64'
Балью Иван атакует сзади соперника. Габриэль Сильва пострадал.
64'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
64'
Тактическая замена. Диуссе Ассан уходит с поля и его заменяет Монне-Паке Кевин
63'
63'
Лакруа Лео из команды Сент-Этьен наносит неточный удар с лета
63'
Дабо Брайан из команды Сент-Этьен подал угловой слева.
62'
Коад Рено выбил мяч на угловой.
62'
62'
61'
Поблет Херонимо из команды Метц опасно играет. Чуть не пострадал Теофил-Катерин Кевин.
61'
Коад Рено возвращается на поле, всё в порядке.
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
60'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьен бьет головой мимо ворот
60'
Теофил-Катерин Кевин из команды Сент-Этьен делает навес
60'
Дабо Брайан из команды Сент-Этьен делает навес
59'
Ру Нолан наказан за толчок Габриэль Сильва
59'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
59'
Коад Рено получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
58'
Коад Рено на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
57'
Янко Саиди из команды Сент-Этьен делает неудачный навес.
56'
56'
Диуссе Ассан из команды Сент-Этьен делает неудачный навес.
56'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
55'
Ньякат Мусса пробил головой, вратарь справился с ударом.
55'
54'
Ру Нолан бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
53'
53'
Габриэль Сильва бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
53'
53'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьен подал угловой справа.
53'
Балью Иван выбил мяч на угловой.
53'
52'
Дианье Фаллу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
52'
Балью Иван выбил мяч на угловой.
52'
Диуссе Ассан из команды Сент-Этьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
Дьони Луа из команды Сент-Этьен делает пас партнеру.
51'
Юдоль Матьё из команды Метц остановил атаку, перехватив мяч.
51'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
48'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
48'
Ривьер Эммануэль бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
47'
47'
Амума Ромен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
46'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
47'
Коад Рено бьет из пределов штрафной и упускает момент!
46'
Амума Ромен получил жёлтую карточку за "нырок".
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Амума Ромен ныряет в попытке получить право на штрафной
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
45'
Пажо Венсан из команды Сент-Этьен делает подножку. Ривьер Эммануэль заработал фол.
44'
Ривьер Эммануэль из команды Метц в офсайде
44'
44'
Дьони Луа из команды Сент-Этьен делает навес
43'
Балью Иван из команды Метц попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
43'
Ривьер Эммануэль из команды Метц опасно играет. Чуть не пострадал Пажо Венсан.
41'
41'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
41'
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
40'
Пажо Венсан возвращается на поле, всё в порядке.
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
39'
Пажо Венсан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
38'
Пажо Венсан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
38'
Лакруа Лео из команды Сент-Этьен бьет головой мимо ворот
38'
38'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьен разыграл угловой с левого угла.
38'
37'
Диуссе Ассан из команды Сент-Этьен подал угловой справа.
37'
Коад Рено выбил мяч на угловой.
37'
Янко Саиди из команды Сент-Этьен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
36'
После дальнего удара, который нанес Диуссе Ассан мяч отбит вратарем
36'
Диуссе Ассан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
35'
Коад Рено из команды Метц делает подножку. Дабо Брайан заработал фол.
35'
Коад Рено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
34'
Кавасима Эйдзи вышел из ворот и забрал мяч.
34'
34'
Юдоль Матьё возвращается на поле, всё в порядке.
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
33'
Юдоль Матьё получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
33'
Юдоль Матьё на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Коад Рено из команды Метц делает подножку. Пажо Венсан заработал фол.
31'
Дабо Брайан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
30'
Габриэль Сильва выбил мяч на угловой.
30'
Доссеви Матьё из команды Метц попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
29'
Ру Нолан из команды Метц делает подножку. Дабо Брайан заработал фол.
29'
28'
28'
Дьони Луа из команды Сент-Этьен делает неудачный навес.
27'
Поблет Херонимо наказан за толчок Янко Саиди
27'
Пажо Венсан из команды Сент-Этьен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
27'
27'
Дианье Фаллу выбил мяч на угловой.
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
25'
Амума Ромен имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
25'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьен делает передачу за спину защитников.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
24'
24'
Амума Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
24'
Доссеви Матьё атакует сзади соперника. Дабо Брайан пострадал.
21'
Дианье Фаллу тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
21'
Доссеви Матьё сделал результативную передачу.
21'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Дианье Фаллу эффектным ударом переправил мяч в ворота.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
20'
20'
Габриэль Сильва выбил мяч на угловой.
20'
20'
Балью Иван из команды Метц попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
19'
19'
Пажо Венсан из команды Сент-Этьен бьет головой мимо ворот
19'
18'
18'
18'
18'
Ру Нолан из команды Метц делает подножку. Диуссе Ассан заработал фол.
17'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
16'
16'
Пажо Венсан из команды Сент-Этьен делает подножку. Поблет Херонимо заработал фол.
16'
Ньякат Мусса из команды Метц остановил атаку, перехватив мяч.
16'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
15'
Юдоль Матьё наказан за толчок Янко Саиди
14'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
14'
Амума Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Юдоль Матьё из команды Метц. Это Янко Саиди заработал фол.
11'
Диуссе Ассан из команды Сент-Этьен. Это Балью Иван заработал фол.
10'
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 78% времени, а гости – 22%.
9'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
7'
Балью Иван из команды Метц делает подножку. Кабелла Реми заработал фол.
7'
Теофил-Катерин Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Юдоль Матьё из команды Метц делает навес
6'
ШТАНГА! Кабелла Реми попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
6'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен делает пас партнеру.
6'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
6'
Доссеви Матьё бьет из пределов штрафной и упускает момент!
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
5'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
3'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
1'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьен делает навес
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Метц". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сент-Этьен 3:1 Метц
Сент-Этьен
92.6% (163)
Ничья:
6.8% (12)
Метц
0.6% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Сент-Этьен:
34.1% (60)
2:0 Сент-Этьен:
31.3% (55)
2:1 Сент-Этьен:
21% (37)
1:1 Ничья:
5.7% (10)
3:1 Сент-Этьен:
4% (7)
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