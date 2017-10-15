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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 31048
Бордо
1:1
Конец матча
Нант
0'
19' Желтая карточка
Крхин Рене
24' Желтая карточка
Пелленар Тео
26' Желтая карточка
Де Превиль Николя
0:1
45' Гол
Накулма Преджус
1:1
47' Гол
Малком Филипе
71' Желтая карточка
Томассон Адриен
84' Желтая карточка
Левчук Игор
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
94'
Менди Александр из команды Бордо делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
94'
Малком Филипе из команды Бордо делает передачу за спину защитников.
94'
Удар от ворот произведет Бордо
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
92'
Удар от ворот произведет Бордо

92'
Накулма Преджус из команды Нант бьет головой мимо ворот
92'
Илоки Жюль из команды Нант делает навес
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Лерагер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Илоки Жюль из команды Нант делает навес
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
89'
Тулалан Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Дюбуа Лео из команды Нант делает навес
88'
Вада Валентин из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
88'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
88'
Малком Филипе из команды Бордо в офсайде
87'
Тактическая замена. Ронжье Валентин уходит с поля и его заменяет Najib Gandi
Фол, нарушение
87'
Крхин Рене из команды Нант делает подножку. Лерагер Лукас заработал фол.
86'
Тулалан Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Илоки Жюль из команды Нант делает навес
86'
Эль-Ганасси Яссин из команды Нант делает навес
86'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Карлос Диего Сантос исполняет штрафной удар, но его блокируют
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Желтая карточка
84'
Левчук Игор получает желтую карточку за споры
Фол, нарушение
84'
Левчук Игор атакует сзади соперника. Накулма Преджус пострадал.
83'
Накулма Преджус нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Удар от ворот произведет Нант
82'
Менди Александр отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
82'
Малком Филипе из команды Бордо делает пас партнеру.
82'
Кафу Жонатан из команды Бордо делает пас партнеру.
81'
Удар от ворот произведет Бордо
81'
Туре Абдулайе бьет из пределов штрафной и упускает момент!
81'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Тактическая замена. Томассон Адриен уходит с поля и его заменяет Илоки Жюль
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
80'
Кафу Жонатан мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
80'
Вратарь парирует удар, который нанес Менди Александр, и мяч снова в игре
80'
Отавио Пассос выбил мяч подальше от ворот.
78'
Удар от ворот произведет Нант
78'
Малком Филипе бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
77'
Томассон Адриен из команды Нант делает подножку. Малком Филипе заработал фол.
77'
Удар от ворот произведет Бордо
76'
Малком Филипе бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
75'
Накулма Преджус из команды Нант делает подножку. Лерагер Лукас заработал фол.
75'
Пелленар Тео из команды Бордо попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
74'
Тактическая замена. Де Превиль Николя уходит с поля и его заменяет Менди Александр
74'
Тактическая замена. Лима Лукас уходит с поля и его заменяет Эль-Ганасси Яссин
Фол, нарушение
74'
Ронжье Валентин из команды Нант. Это Кафу Жонатан заработал фол.
Угловой
73'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой слева.
73'
Дюбуа Лео бьет и мяч от рикошета проходит мимо
72'
Туре Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Вада Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
71'
Томассон Адриен получает желтую карточку.
Фол, нарушение
71'
Томассон Адриен совершает грубый фол. Малком Филипе был жертвой
71'
Сегодняшная посещаемость составляет 31048 болельщиков
71'
Крхин Рене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Малком Филипе из команды Бордо подал угловой справа.
71'
Малком Филипе бьет и мяч от рикошета проходит мимо
70'
Лима Лукас мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
70'
Ронжье Валентин из команды Нант делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
69'
Джиджи Коффи из команды Нант отвел угрозу отличным подкатом
69'
Малком Филипе из команды Бордо устремляется вперед с мячом.
69'
Игроки ФК "Бордо" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
69'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Йованович Вукашин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Дюбуа Лео из команды Нант делает навес
68'
Тактическая замена. Санхаре Юнусс уходит с поля и его заменяет Вада Валентин
67'
Тулалан Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Лима Лукас из команды Нант делает навес
Фол, нарушение
66'
Лерагер Лукас из команды Бордо делает подножку. Туре Абдулайе заработал фол.
Фол, нарушение
66'
Томассон Адриен наказан за толчок Лерагер Лукас
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
65'
Тулалан Жереми наказан за толчок Накулма Преджус
Фол, нарушение
64'
Левчук Игор из команды Бордо делает подножку. Туре Абдулайе заработал фол.
63'
Удар от ворот произведет Нант
63'
Малком Филипе из команды Бордо устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
63'
Лима Лукас из команды Нант делает подножку. Йованович Вукашин заработал фол.
Фол, нарушение
61'
Лерагер Лукас совершает грубый фол. Карлос Диего Сантос был жертвой
60'
Тактическая замена. Камано Франсуа уходит с поля и его заменяет Кафу Жонатан
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
60'
Накулма Преджус из команды Нант. Это Тулалан Жереми заработал фол.
59'
Татарушану Чиприан вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
59'
Малком Филипе из команды Бордо подал угловой справа.
59'
Малком Филипе из команды Бордо делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
58'
Удар от ворот произведет Бордо
58'
Крхин Рене имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
Угловой
58'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой слева.
57'
Крхин Рене бьет и мяч от рикошета проходит мимо
57'
Накулма Преджус из команды Нант делает пас партнеру.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
55'
Удар от ворот произведет Бордо
55'
Дюбуа Лео отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
55'
Дюбуа Лео из команды Нант устремляется вперед с мячом.
54'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Малком Филипе из команды Бордо делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
54'
Татарушану Чиприан ошибается в защите.
53'
Авазьем Чидозье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Малком Филипе из команды Бордо делает навес
51'
Удар от ворот произведет Бордо
51'
Лерагер Лукас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
51'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Левчук Игор из команды Бордо делает навес
50'
Авазьем Чидозье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Малком Филипе из команды Бордо делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Офсайд
49'
Малком Филипе из команды Бордо в офсайде
47'
Де Превиль Николя сделал результативную передачу.
Описание гола
47'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Малком Филипе записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
47'
Малком Филипе на финте ушёл от оппонента.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
47'
Дюбуа Лео нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Томассон Адриен из команды Нант делает навес
47'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
47'
ГО-О-О-О-ОЛ! Накулма Преджус оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
Фол, нарушение
46'
Камано Франсуа из команды Бордо. Это Дюбуа Лео заработал фол.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Удар от ворот произведет Нант
45'
Камано Франсуа из команды Бордо бьет головой мимо ворот
45'
Лерагер Лукас из команды Бордо делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
45'
Камано Франсуа нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
44'
Накулма Преджус наказан за толчок Левчук Игор
44'
Удар от ворот произведет Нант
43'
Тулалан Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Дюбуа Лео из команды Нант делает навес
43'
Туре Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Игрок из команды Бордо делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
41'
Джиджи Коффи наказан за толчок Малком Филипе
41'
Удар от ворот произведет Нант
41'
Левчук Игор из команды Бордо делает неудачный навес.
Фол, нарушение
40'
Туре Абдулайе из команды Нант делает подножку. Камано Франсуа заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
39'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Матч возобновится спорным мячом
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Йованович Вукашин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Дюбуа Лео из команды Нант делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
35'
Удар от ворот произведет Бордо
34'
Дюбуа Лео бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Травма, повреждение
34'
Лерагер Лукас возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
33'
Отавио Пассос совершает грубый фол. Томассон Адриен был жертвой
33'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Томассон Адриен из команды Нант попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
33'
Удар от ворот произведет Нант
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
32'
Игра остановлена из-за технических проблем.
Травма, повреждение
32'
Лерагер Лукас получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
29'
Тулалан Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Лима Лукас из команды Нант делает навес
Фол, нарушение
28'
Левчук Игор наказан за толчок Джиджи Коффи
27'
Камано Франсуа из команды Бордо делает навес
Желтая карточка
26'
Де Превиль Николя получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
26'
Отавио Пассос из команды Бордо делает подножку. Лима Лукас заработал фол.
25'
Лерагер Лукас из команды Бордо нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
25'
Малком Филипе из команды Бордо подал угловой слева.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
25'
Камано Франсуа бьет и мяч от рикошета проходит мимо
25'
Санхаре Юнусс нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
24'
Пелленар Тео из команды Бордо был наказан за старое нарушение.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Малком Филипе из команды Бордо подал угловой слева.
23'
Малком Филипе бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Угловой
23'
Отавио Пассос из команды Бордо подал угловой слева.
22'
Камано Франсуа из команды Бордо делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
22'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
21'
Левчук Игор нарушает правила. Джиджи Коффи пострадал
21'
Лерагер Лукас из команды Бордо бьет головой мимо ворот
21'
Левчук Игор из команды Бордо делает навес
20'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Желтая карточка
19'
Крхин Рене получает желтую карточку.
Фол, нарушение
19'
Крхин Рене из команды Нант опасно играет. Чуть не пострадал Санхаре Юнусс.
19'
Удар от ворот произведет Нант
18'
Отавио Пассос бьет из пределов штрафной и упускает момент!
18'
Авазьем Чидозье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Малком Филипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Джиджи Коффи из команды Нант делает подножку. Малком Филипе заработал фол.
16'
Крхин Рене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Малком Филипе из команды Бордо подал угловой справа.
16'
Лерагер Лукас из команды Бордо делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
16'
Лерагер Лукас из команды Бордо устремляется вперед с мячом.
15'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
15'
Малком Филипе из команды Бордо делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
14'
Камано Франсуа из команды Бордо сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Де Превиль Николя мяча так и не получил
Фол, нарушение
13'
Де Превиль Николя из команды Бордо опасно играет. Чуть не пострадал Крхин Рене.
Фол, нарушение
13'
Джиджи Коффи наказан за толчок Малком Филипе
13'
Тулалан Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Дюбуа Лео из команды Нант делает навес
12'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
12'
Камано Франсуа из команды Бордо. Это Туре Абдулайе заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
10'
После дальнего удара, который нанес Лима Лукас мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
8'
Лерагер Лукас наказан за толчок Туре Абдулайе
7'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
После дальнего удара, который нанес Лима Лукас мяч отбит вратарем
6'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Ронжье Валентин из команды Нант делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
3'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бордо". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Бордо 1:1 Нант
Бордо
85.1% (154)
Ничья:
11.6% (21)
Нант
3.3% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Бордо:
32.6% (59)
Бордо:
31.5% (57)
Бордо:
13.8% (25)
Ничья:
8.8% (16)
Нант:
2.8% (5)
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