Стадион: Матмю Атлантик Зрители: 31048
19' Желтая карточкаКрхин Рене
24' Желтая карточкаПелленар Тео
26' Желтая карточкаДе Превиль Николя
0:1
45' ГолНакулма Преджус
1:1
47' ГолМалком Филипе
71' Желтая карточкаТомассон Адриен
84' Желтая карточкаЛевчук Игор
Новости после матча
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
94'
Менди Александр из команды Бордо делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
94'
Малком Филипе из команды Бордо делает передачу за спину защитников.
94'
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
92'
92'
Накулма Преджус из команды Нант бьет головой мимо ворот
92'
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Лерагер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
89'
88'
Вада Валентин из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
88'
88'
Малком Филипе из команды Бордо в офсайде
87'
Тактическая замена. Ронжье Валентин уходит с поля и его заменяет Najib Gandi
87'
Крхин Рене из команды Нант делает подножку. Лерагер Лукас заработал фол.
86'
86'
86'
Эль-Ганасси Яссин из команды Нант делает навес
86'
86'
Карлос Диего Сантос исполняет штрафной удар, но его блокируют
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
84'
Левчук Игор получает желтую карточку за споры
84'
Левчук Игор атакует сзади соперника. Накулма Преджус пострадал.
83'
Накулма Преджус нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
82'
Менди Александр отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
82'
Малком Филипе из команды Бордо делает пас партнеру.
82'
Кафу Жонатан из команды Бордо делает пас партнеру.
81'
81'
Туре Абдулайе бьет из пределов штрафной и упускает момент!
81'
81'
Тактическая замена. Томассон Адриен уходит с поля и его заменяет Илоки Жюль
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
80'
Кафу Жонатан мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
80'
Вратарь парирует удар, который нанес Менди Александр, и мяч снова в игре
80'
Отавио Пассос выбил мяч подальше от ворот.
78'
78'
Малком Филипе бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
77'
Томассон Адриен из команды Нант делает подножку. Малком Филипе заработал фол.
77'
76'
Малком Филипе бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
75'
Накулма Преджус из команды Нант делает подножку. Лерагер Лукас заработал фол.
75'
Пелленар Тео из команды Бордо попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
74'
Тактическая замена. Де Превиль Николя уходит с поля и его заменяет Менди Александр
74'
Тактическая замена. Лима Лукас уходит с поля и его заменяет Эль-Ганасси Яссин
74'
Ронжье Валентин из команды Нант. Это Кафу Жонатан заработал фол.
73'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой слева.
73'
Дюбуа Лео бьет и мяч от рикошета проходит мимо
72'
Туре Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Вада Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
71'
Томассон Адриен получает желтую карточку.
71'
Томассон Адриен совершает грубый фол. Малком Филипе был жертвой
71'
Сегодняшная посещаемость составляет 31048 болельщиков
71'
Крхин Рене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
71'
Малком Филипе бьет и мяч от рикошета проходит мимо
70'
Лима Лукас мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
70'
Ронжье Валентин из команды Нант делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
69'
Джиджи Коффи из команды Нант отвел угрозу отличным подкатом
69'
Малком Филипе из команды Бордо устремляется вперед с мячом.
69'
Игроки ФК "Бордо" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
69'
69'
Йованович Вукашин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Тактическая замена. Санхаре Юнусс уходит с поля и его заменяет Вада Валентин
67'
67'
Лима Лукас из команды Нант делает навес
66'
Лерагер Лукас из команды Бордо делает подножку. Туре Абдулайе заработал фол.
66'
Томассон Адриен наказан за толчок Лерагер Лукас
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
65'
Тулалан Жереми наказан за толчок Накулма Преджус
64'
Левчук Игор из команды Бордо делает подножку. Туре Абдулайе заработал фол.
63'
63'
Малком Филипе из команды Бордо устремляется вперед с мячом.
63'
Лима Лукас из команды Нант делает подножку. Йованович Вукашин заработал фол.
61'
Лерагер Лукас совершает грубый фол. Карлос Диего Сантос был жертвой
60'
Тактическая замена. Камано Франсуа уходит с поля и его заменяет Кафу Жонатан
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
60'
Накулма Преджус из команды Нант. Это Тулалан Жереми заработал фол.
59'
Татарушану Чиприан вышел из ворот и забрал мяч.
59'
59'
Малком Филипе из команды Бордо делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
58'
58'
Крхин Рене имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
58'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой слева.
57'
Крхин Рене бьет и мяч от рикошета проходит мимо
57'
Накулма Преджус из команды Нант делает пас партнеру.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
55'
55'
Дюбуа Лео отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
54'
54'
Малком Филипе из команды Бордо делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
54'
Татарушану Чиприан ошибается в защите.
53'
53'
Малком Филипе из команды Бордо делает навес
51'
51'
Лерагер Лукас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
51'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Левчук Игор из команды Бордо делает навес
50'
50'
Малком Филипе из команды Бордо делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
49'
Малком Филипе из команды Бордо в офсайде
47'
Де Превиль Николя сделал результативную передачу.
47'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Малком Филипе записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
47'
Малком Филипе на финте ушёл от оппонента.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
47'
Дюбуа Лео нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Томассон Адриен из команды Нант делает навес
47'
47'
ГО-О-О-О-ОЛ! Накулма Преджус оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
46'
Камано Франсуа из команды Бордо. Это Дюбуа Лео заработал фол.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
Камано Франсуа из команды Бордо бьет головой мимо ворот
45'
Лерагер Лукас из команды Бордо делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
45'
Камано Франсуа нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Накулма Преджус наказан за толчок Левчук Игор
44'
43'
43'
Туре Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Игрок из команды Бордо делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
41'
Джиджи Коффи наказан за толчок Малком Филипе
41'
41'
Левчук Игор из команды Бордо делает неудачный навес.
40'
Туре Абдулайе из команды Нант делает подножку. Камано Франсуа заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
39'
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Матч возобновится спорным мячом
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Йованович Вукашин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
35'
34'
Дюбуа Лео бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
34'
Лерагер Лукас возвращается на поле, всё в порядке.
33'
Отавио Пассос совершает грубый фол. Томассон Адриен был жертвой
33'
33'
Томассон Адриен из команды Нант попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
33'
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
32'
Игра остановлена из-за технических проблем.
32'
Лерагер Лукас получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
29'
29'
Лима Лукас из команды Нант делает навес
28'
Левчук Игор наказан за толчок Джиджи Коффи
27'
Камано Франсуа из команды Бордо делает навес
26'
Де Превиль Николя получает желтую карточку за неспортивное поведение
26'
Отавио Пассос из команды Бордо делает подножку. Лима Лукас заработал фол.
25'
Лерагер Лукас из команды Бордо нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
25'
Малком Филипе из команды Бордо подал угловой слева.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
25'
Камано Франсуа бьет и мяч от рикошета проходит мимо
25'
Санхаре Юнусс нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
24'
Пелленар Тео из команды Бордо был наказан за старое нарушение.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
23'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Малком Филипе из команды Бордо подал угловой слева.
23'
Малком Филипе бьет и мяч от рикошета проходит мимо
23'
Отавио Пассос из команды Бордо подал угловой слева.
22'
Камано Франсуа из команды Бордо делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
22'
21'
Левчук Игор нарушает правила. Джиджи Коффи пострадал
21'
Лерагер Лукас из команды Бордо бьет головой мимо ворот
21'
Левчук Игор из команды Бордо делает навес
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
19'
Крхин Рене получает желтую карточку.
19'
Крхин Рене из команды Нант опасно играет. Чуть не пострадал Санхаре Юнусс.
19'
18'
Отавио Пассос бьет из пределов штрафной и упускает момент!
18'
18'
Малком Филипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Джиджи Коффи из команды Нант делает подножку. Малком Филипе заработал фол.
16'
Крхин Рене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
16'
Лерагер Лукас из команды Бордо делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
16'
Лерагер Лукас из команды Бордо устремляется вперед с мячом.
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
15'
Малком Филипе из команды Бордо делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
14'
Камано Франсуа из команды Бордо сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Де Превиль Николя мяча так и не получил
13'
Де Превиль Николя из команды Бордо опасно играет. Чуть не пострадал Крхин Рене.
13'
Джиджи Коффи наказан за толчок Малком Филипе
13'
12'
12'
Камано Франсуа из команды Бордо. Это Туре Абдулайе заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
10'
После дальнего удара, который нанес Лима Лукас мяч отбит вратарем
8'
Лерагер Лукас наказан за толчок Туре Абдулайе
7'
7'
После дальнего удара, который нанес Лима Лукас мяч отбит вратарем
6'
6'
Ронжье Валентин из команды Нант делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
3'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бордо". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Бордо 1:1 Нант
Бордо
85.1% (154)
Ничья:
11.6% (21)
Нант
3.3% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Бордо:
32.6% (59)
2:1 Бордо:
31.5% (57)
2:0 Бордо:
13.8% (25)
1:1 Ничья:
8.8% (16)
1:2 Нант:
2.8% (5)
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